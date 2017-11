Een antiterreur-lied met hoop

Hildebrand Bijleveld

In een jaar tijd zijn er in heel West-Europa tien terreuraanslagen geweest met ten minste 73 doden. We kunnen elk drama bijna realtime op ons scherm volgen, waardoor het gevoel van onveiligheid maximaal wordt aangewakkerd. Terwijl de statistieken zeggen dat het aantal terreurdoden in Europa is gehalveerd vergeleken met 25 jaar terug, onze schermpjes suggereren het tegendeel met iedere minuut een update van het kwaad.

Dat angstgevoel heeft twee scherpe kanten. Daders zaaien angst als boodschap. Diezelfde angst is ook munitie voor schreeuwende politici die het kwaad nu identificeren met bepaalde groepen en hun religie. Ze maken de overheid verantwoordelijk voor hun ultieme veiligheid. Dat is een onmogelijke eis.

Die veiligheid kan nooit door de overheid worden gegarandeerd, zo meent ook hoogleraar Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen, Beatrice de Graaf in haar essay Heilige strijd, geschreven in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Welke repressie onze regering ook inzet of welke bombardementen in Syrië of Noord-Irak ook worden gesteund, het kwaad wordt daarmee niet uitgeroeid. Dikwijls wordt slechts kwaad met kwaad vergolden. Als gevolg van deze bombardementen zijn in die landen veel meer onschuldige burgers omgekomen door westerse bommen, dan het aantal slachtoffers van moslimgeweld in Europa. Ook Nederlandse straaljagers vlogen mee. Voor enkele tientallen vrouwen met baby’s en kleine kinderen moest afgelopen weken het graf gedolven worden.

Gods strijd

Prof. De Graaf wijst erop dat de strijd tegen het kwaad Gods strijd is, niet de onze. Als wij er bij aansluiten met het zwaard van de overheid – politie en defensie – dan is dat altijd ‘om recht te doen en nederig de weg te gaan van je God’ (Micha 6:9). Geen wraakbombardementen, geen gebral over succes. Het komt nog dichterbij als zij ook het besef van erfzonde wil doen herleven. De diepte van het kwaad dragen wij zelf met ons mee, soms zonder het te beseffen. Het wordt op veel kansels niet zo vaak meer gepreekt. Morgen – Reformatie-zondag – biedt een goede kans. Dat wordt dan geen preek over de mens als slachtoffer van de omstandigheden. Maar dan gaat het over de schuldige en berouwvolle mens met een eigen verantwoordelijkheid die strijdend tegen het eigen kwaad en die van anderen, veilig weet.

Prof. De Graaf zegt dat de wetenschap van Gods overwinning het gevoel van onveiligheid stilt; de dood heeft dan niet het laatste woord. Ze citeert het laatste couplet van het Lutherlied, Een Vaste Burcht, dat morgen in veel kerken wordt gezongen: Delf vrouw en kind’ren ’t graf, neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin: wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken.

Dit is een echt antiterreur-lied: de dader verliest en het slachtoffer weet zich veilig.