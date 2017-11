Chrysant: dodenbloem met perspectief

Harriëtte Smits

Het was herfstvakantie in Frankrijk. Ze noemen deze vakantie Les vacances de Toussaint. ‘Toussaint’ betekent letterlijk: ‘tous saint’, oftewel ‘tous les saints’. Het is wat we in Nederland ‘Allerheiligen’ noemen. Dit katholieke hoogfeest wordt gevierd op 1 november en is voor de Fransen een officiële vrije dag. Traditiegetrouw gaan ze naar het kerkhof om grafstenen schoon te boenen, nieuwe gedenktegeltjes neer te leggen en de bloemen te verversen.

Toen ik net in Frankrijk woonde, waren er overal potchrysanten in de aanbieding. Ik dacht: ‘Dat is mooi! Kan ik eindelijk m’n tuin en voordeur wat opleuken!’ Met twee grote potchrysanten ging ik naar huis en zette ze buiten neer. Net zoals ik in Nederland gewend was.

Een paar dagen later vroeg mijn buurvrouw: ‘Harriëtte, is er iemand overleden in je familie?’ ‘Overleden?’ vroeg ik. ‘Eh… voor zover ik weet niemand. Waarom?’ Mijn buurvrouw: ‘Nou je hebt twee potchrysanten in je tuin staan, dat zijn dodenbloemen.’ Toen ontdekte ik dat chrysanten in Frankrijk echte grafbloemen zijn. Ze worden alleen voor begrafenissen gebruikt.

Heilig

Oorspronkelijk komt de chrysant uit China. Het is een heilige bloem en staat symbool voor een lang leven. Vanaf 1688 deed ze als snijbloem haar intrede in West-Europa en pas sinds de jaren vijftig als potchrysant. In de herfst is het een van de weinige bloemen die spectaculair in bloei staat en ook nog eens tegen een koudje kan. Zo werd ze al snel geassocieerd met de dood.

Het bestaan van het allerheiligenfeest gaat terug naar de vierde of vijfde eeuw en werd gevierd op 13 mei (de kerkwijding van het tot dan heidense Pantheon in Rome). In de negende eeuw verplaatste Paus Gregorius IV dit feest naar 1 november. Deze dag was volgens de Regel van Benedictus de begindag van de winterperiode.

Eigenlijk bestaat ‘Allerheiligen’ uit twee dagen: 1 november is het Toussaint en 2 november is het La Commémoration des fidèles défunts, Allerzielen. Eigenlijk is de 2e november dus de dag om de doden te gedenken, maar de Fransen zijn praktisch en doen dit op Toussaint, want dat is immers een vrije dag.

Traditiegetrouw komen ze als familie rond de lunchtijd bij elkaar rond een goed gevulde tafel. Verhalen en herinneringen aan de overleden persoon worden gedeeld. Om zo het gedachtegoed en de betekenis van de overledenen levend te houden. Na de maaltijd gaat men gewapend met bezem, schoonmaakmiddel en bloemen naar het kerkhof.

Licht delen

In Aix verzorgt de Benedictijnse gemeenschap van Saint Jean de Malte ieder jaar op 1 november een speciale gedachtenisviering midden op de begraafplaats. Vorig jaar woonde ik die bij. Bijzonder was het om midden op deze immense begraafplaats te zingen, te bidden, het Evangelie te horen, wierook te branden en de graven gezegend te zien worden. Dit alles met zicht op de verrijzenis en de uiteindelijke overwinning van het Leven op de dood voor iedereen.

Kaarsjes werden ontstoken aan het licht van de Paaskaars. Een ieder mocht dit licht van Christus plaatsen op het graf van een geliefde. Met m’n brandende kaarsje in de hand liep ik rustig biddend over de begraafplaats. Geraakt hoe met zorg en liefde de lichtjes op het graf van een geliefde werd neergezet. Zelf plaatste ik mijn lichtje op dat van een leeftijdgenoot, waar geen bloem meer te bekennen was en sinds jaren geen bezem meer was gepasseerd. Het licht delen doet goed! Mooi, hoe Fransen hun doden gedenken.

Cézanne

Al lopend over de begraafplaats kwam ik een oudere dame tegen met haar lichtje nog in de hand; ik groette haar vriendelijk en vroeg naar de bestemming van haar kaarsje. We raken aan de praat, en even later liep ik met haar op naar het graf van de bekende schilder Paul Cézanne (1839-1906). Iemand die voor haar veel had betekend.

Tijdens de wandeling er naar toe opende ze voorzichtig haar hart. Ze vertelde hoe ze jong haar ouders had verloren, opgegroeid was bij de nonnen en vervolgens daar het geloof in God had verloren. Haar man lag in een verpleeghuis en ze voelde zich doodongelukkig. Het delen deed haar zichtbaar goed. ,,Ik vertel eigenlijk nooit iets over mezelf, maar het gaat nu vanzelf…en het doet me goed…bijzonder dat ik u hier tref.”

We bezochten het graf van Cézanne en vervolgden onze route richting de uitgang. Deze tachtigjarige Marie-Thérèse kreeg een gezicht. Aan het eind van de tocht gaf ze me de Franse bises: ,,Dankjewel! Ik voel me een stuk beter!” Op haar gerimpelde gezicht verscheen een glimlach! Ik keek haar aan en gaf haar psalm 23 mee als bemoediging. ,,De Heer is en blijft je Herder Marie-Thérèse… en is erbij als het door de diepte gaat!” Door de glimlach heen zag ik waterige ogen: ,,Merci beaucoup! Die ga ik lezen!” Een laatste zwaai en groet en daar ging ze, weer op weg naar haar eenzame thuis!

Dankzij de chrysant kreeg de begraafplaats letterlijk kleur, getuigde ze samen met de brandende kaarsjes van geloof in opstanding en in nieuw leven!

Harriëtte Smit werkt in Aix-en-Provence als landelijk jeugdwerker.