Zacht drukken met grote gevolgen op het wereldtoneel

Koos van Houdt

Wie wil weten wat de zogenaamde soft power van de Europese Unie in de praktijk betekent, kreeg de afgelopen week in de Europese Raad leerzame inkijkjes.

In alle haast om geen detail over brexit te hoeven missen, werd er in Brussel met geen woord gesproken over een andere breuk. In nogal harde bewoordingen heeft de Europese Unie de Amerikaanse president Donald Trump in de kou gezet. Onomwonden wordt steun uitgesproken voor voortzetting van de zogenaamde nucleaire deal met Iran.

De Europese leiders slaan zich er niet voor op de borst. Maar in Teheran is, blijkens een reactie van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, de boodschap luid en duidelijk overgekomen. Het is precies wat het lijkt.

Eigen positie

Tot deze week zou de Europese Unie ten koste van alles hebben geprobeerd op één lijn te blijven met de Verenigde Staten. Nu Trump zichzelf bij dit soort thema’s overschreeuwt, kiest de Europese Unie een eigen lijn. ‘Onze’ leiders in Brussel voelen zich sterk genoeg om, nu het internationale recht dat vraagt, een eigen positie in te nemen op het wereldtoneel.

Dat is niet in de eerste plaats uit vriendschap voor Teheran. Maar wel weet iedere politieke leider die nu iets wil van de Europese Unie, uit welke hoek de wind waait in Brussel. Er valt altijd te praten, er valt altijd handel te drijven, maar de waardengemeenschap Europese Unie weet zelf goed genoeg wat ze wil.

Zo’n waarschuwing aan het adres van Donald Trump kan ook tafelgenote Theresa May maar beter in de oren knopen. Ze krijgt nog anderhalve maand om te voldoen aan de Europese eisen die voorafgaan aan de opbouw van een nieuwe relatie met de Europese Unie. Maar ze zal nu wel moeten leveren. Het is aan haar om daartoe te overleven in de politieke slangenkuil van Londen.

Centenkwestie

Maar haar mooie en warme woorden een maand geleden in Florence en donderdagavond aan tafel in de Raad, redden haar niet. Vooral de centenkwestie tikt hard door. De boodschap: ga nou in november samen met de rekenmeesters bij de Europese Commissie concreet aan de slag en noem tegen de tijd dat de regeringsleiders in december weer een overzicht verwachten, een in Europese ogen realistisch bedrag voor de afkoop van eerder aangegane verplichtingen.

Intussen zal de Europese Unie nadenken over de wijze waarop een handelsrelatie opgebouwd kan worden. Voorzitter Juncker van de Commissie: ,,We weten precies wat het zal worden als er een zogenaamde no deal zal zijn. Die bestaat niet, volgens ons.” Wie zegt dat de Europese Unie de zaken dicteert, die heeft gelijk. Maar dit zijn ook geen echte onderhandelingen, zei voormalig Europees commissaris Pascal Lamy in een analyse.

Dat is ook een waarschuwing aan de Turkse president Erdogan. Nee, de leiders gingen nog niet zover om de onderhandelingen over lidmaatschap met dat land echt af te breken. Ook al pleitte niemand minder dan de Duitse bondskanselier Angela Merkel daarvoor. Maar de waarschuwing ligt helder op tafel.