Trans World Radio zet de media in om mensen de macht van de hoop te geven

Dick Vos

De directeur Midden-Oosten van Trans World Radio was op bezoek in Nederland om te vertellen over de betekenis van zijn organisatie. De islam schudt op zijn grondvesten volgens hem. Er staan bijzondere dingen te gebeuren.

Honderd jaar geleden was 20 procent van de inwoners van het Midden-Oosten nog christen, nu is dat nog maar 4 procent. Mensen trekken weg omdat ze vervolgd worden. Hun kerken worden verwoest, hun dochters gekidnapt en hun naasten geëxecuteerd. In een groot gebied rond Syrië zijn miljoenen mensen op de vlucht. De grote opdracht om het christendom te verspreiden werd gegeven in Jeruzalem, op dit moment is dit gebied een van de behoeftigste zendingsvelden.”

Zo schets de regiodirecteur van Trans World Radio (TWR) de situatie in het Midden-Oosten, het gebied dat onder zijn verantwoordelijkheid valt. In de Arabische wereld Gods Woord verspreiden via radio-uitzendingen, internet en allerlei apps is niet ongevaarlijk. De naam Nabeel Yousef, die hij in Nederland draagt, is dan ook niet de echte naam van de christen die vol overtuiging spreekt over de missie van zijn organisatie. Hij mag niet gefotografeerd.

Een voordeel van het Midden-Oosten is dat de cultuur in een groot gebied vergelijkbaar is, aldus Yousef. In alle tweeëntwintig landen wordt Arabisch gesproken en verreweg de meeste mensen zijn moslim. In het hele gebied kunnen dus dezelfde radioprogramma’s, internetuitzendingen en apps worden ingezet. Via krachtige zenders, onder meer in Monte Carlo en op Cyprus, worden gebieden bereikt waar het christendom geen of amper bestaansrecht heeft. TWR werkt inmiddels zo’n vijftig jaar in de Arabische wereld.

Hoop verkondigen

,,Drie dingen doen we eigenlijk: we verspreiden hoop, we leiden mensen naar Jezus, en mensen die al discipelen zijn sterken we in hun geloof. Wij zetten de macht van de media in om mensen de macht van de hoop te geven. Elke avond zenden we het goede nieuws uit over deze wereld. Hoop in Christus verkondigen we. Hoop helpt mensen om hun situatie te boven te komen – door Gods genade.”

Zeker in een programma als Hoop voor Syrië, een programma speciaal voor vluchtelingen in het Midden-Oosten, is het geven van hoop heel belangrijk. ,,Het gevoel dat niemand om ze geeft zit heel diep bij hen”, zegt Yousef. ,,Maar het is niet waar: Jezus geeft zeker om ze! Daarnaast geven we in het programma ook concrete adviezen voor het dagelijks leven. En we delen radio’s uit en we werken samen met de plaatselijke kerken. Het gaat niet alleen om praten, ook om doen; als iemand je brood geeft in de naam van Jezus, dan heeft dat ook betekenis. En we zien het voor onze ogen gebeuren: als mensen zien dat Jezus zó is, dan willen zij hem ook.”

Eindtijd

Het bekeren van niet-christenen is ook een duidelijk doel van TWR. ,,De tijd is rijp voor de oogst”, aldus Yousef. ,,De eindtijd breekt aan. We zien dat er in de harten van de moslims behoefte is aan onze boodschap. Ze zijn moe van het geloof dat hun overgeleverd is, de cultuur van dood, en ze zoeken het leven. Ze willen leven en vrij worden van de banden die ze gevangen houden, ze zoeken naar een boodschap van liefde en vergeving. De islam schudt op zijn grondvesten. Veel mensen zijn nog bang, maar mensen hebben het er helemaal mee gehad. Ik denk dat er over niet al te lange tijd bijzondere dingen gaan gebeuren. Onze almachtige God is daar aan het werk en hij zal zijn mensen naar zijn Koninkrijk brengen.”

,,Het begint vaak met één radiootje”, benadrukt Yousef. ,,Het mooie van de radio is dat je er stiekem naar kunt luisteren. Een bijbel moet je ergens opbergen, apps moet je op je telefoon zetten en internet kan getrackt, maar voor een radio-uitzending heb je alleen wat privacy nodig.” Yousef herinnert zich een moslima die zich in reactie op de programma’s afvroeg of het ge-oorloofd was op de wc naar Gods Woord te luisteren.

Totaaloverzicht

Hoeveel mensen er naar de programma’s luisteren, weet Yousef niet. Dat is altijd problematisch bij de radio. Maar uit de vragen en reacties van mensen weet TWR wel dat er overal in het gebied waar de zender te ontvangen is mensen luisteren. ,,Overal veranderen onze uitzendingen de levens van mensen.” Hij weet ook dat in het Midden-Oosten veel mensen steeds zoeken naar kanalen die ze ánder nieuws brengen dan wat de overheden ze voorkauwen. ,,En als je je programma’s dan aanbiedt via grote seculiere zendstations, ter afwisseling van andersoortige programma’s, is de kans groot dat mensen er toevallig eens mee in aanraking komen en vervolgens vaker gaan luisteren. Dat krijgen we tenminste terug van luisteraars.”

Op het gebruik van internetradio en apps heeft de organisatie meer zicht. In de eerste helft van 2017 telde een van de Arabische programma’s van TWR 333.000 verschillende – unieke – luisteraars, weet Yousef. En bijzonder was dat ze gemiddeld drie kwartier luisterden. ,,Zoveel mensen hebben wij dus in ieder geval bereikt, het is aan God om ze te bekeren.” Er wonen meer dan vierhonderd miljoen mensen in het Midden-Oosten, maar Yousef wil dat getal niet afzetten tegen het bereik van hun programma’s – voor zover bekend dan. ,,De reacties die we krijgen, maken dat we weten dat we het goede doen. Alleen God heeft het totaaloverzicht.”

Eén lichaam

Dat het evangelie verkondigd moet worden, Gods Woord verspreid, en dat mensen bekeerd moeten worden met het oog op het eeuwige leven, staat voor Yousef als een paal boven water. ,,Dat is de opdracht en de verantwoordelijkheid voor ons als christenen. Natuurlijk moet ieder mens vrij zijn in wat hij of zij aanneemt – daaraan ontbreekt het precies binnen de islam – maar uiteindelijk is Jezus toch de weg, de waarheid en het leven. Daarbij is Jezus bijzonder aantrekkelijk. Hij maakt van zijn mensen geen slaven, maar hij noemt ze zijn vrienden. En hij vergeeft! Dat is iets wat de islam niet biedt, terwijl daar grote behoefte aan is.”

Dat die uitgestoken hand misschien maar door relatief weinig mensen aangepakt wordt, ziet Yousef ook verklaard vanuit zijn overtuiging dat we leven in de laatste dagen. ‘Niet veel mensen zullen door die deur naar binnen gaan’, haalt hij de Bijbel aan.

Voor zijn eigen motivatie om zoveel mogelijk mensen te willen bereiken, maken aantallen niet uit. Net als overal elders ter wereld is onze belangrijkste vraag waardoor mensen echt getriggerd worden, en met welke middelen en met welke vragen je ze echt kunt bereiken en tot ze kunt doordringen. ,,Om ze uit hun comfortzone te lokken, moet je krabben waar het al jeukt; dán kan er echt wat gebeuren. Maar waar jeukt het? Op verschillende plekken op aarde zal die vraag verschillend beantwoord worden.”

Hoe verschillend de omstandigheden ook zijn, uiteindelijk zijn alle christenen leden van het ene lichaam van de Heer, benadrukt Yousef. ,,Als een deel pijn heeft, lijdt het hele lichaam. Kijk dus niet weg van christenen die het zwaar hebben in het Midden-Oosten. We zijn één familie. Bid voor ons, steun ons.”

Trans World Radio

Evangelisatie in 160 landen en 230 talen

TWR is een internationale christelijke mediaorganisatie die de kerk al ruim zestig jaar bijstaat in het invulling geven aan Christus’ opdracht om alle volken tot zijn discipelen te maken. Via de korte golf, duizenden lokale radiostations, kabel, satelliet en internet worden in 160 landen en 230 talen miljoenen mensen bereikt met verschillende programma’s die zoveel mogelijk afgestemd worden op de plaatselijke situatie en op verschillende doelgroepen. TWR wil de evangelische boodschap van redding verkondigen aan zoveel mogelijk mensen en ze toerusten voor het leven als christen.

In Nederland verzorgt TWR via radio en internet kortere en langere Bijbelstudies, overdenkingen en pastorale programma’s, afgewisseld door Nederlandstalige christelijke muziek. Twee projecten van TWR Middle East steunt TWR Nederland in het bijzonder: een programma dat zich specifiek richt op jongeren in het Midden-Oosten en het vluchtelingenprogramma Hoop voor Syrië.

Het werk van TWR wordt volledig gefinancierd uit giften.