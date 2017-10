Hildebrand Bijleveld

Is het tijd voor een seksuele revolutie, vroeg de filmmaakster Sofie Peters eerder dit jaar. Ze filmde hoe ze vaak op straat werd lastiggevallen door mannen. Afgelopen weken zijn wereldwijd enkele acteurs en rolmodellen openlijk gaan vertellen over hun ervaringen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag en verkrachting. Vrouwen uit de showbizz vertellen hoe mannen zich hebben opgedrongen aan hen. Vaak zaten ze in een afhankelijke positie en durfden ze uit angst geen verweer te geven. En veel vrouwen herkennen dat. ‘Dat is mij overkomen’, schrijven ze. #MeToo heet dat nu op Twitter. Het is een herhaling van de hype #zeghet in 2015.

De boekenschrijfster Saskia Noort kwam afgelopen week met haar eigen verhaal. Dat brengt het onderwerp dichterbij. Haar verhaal had ook gewoon bij de zuipkeet in de buurt kunnen gebeuren of tijdens een tiener- of studentenfeestje. Saskia Noort schrijft hoe zij als veertienjarig meisje naar een feestje ging ,,op een plek waar ik niet hoorde te zijn in een te kort rokje”. In de tuin had een veel oudere buurjongen haar gebruikt, terwijl de anderen bleven doorfeesten. Ze durfde niet te roepen.

Het gebeurt ook bij ons om de hoek. Over waar en hoe dat gaat, een voorbeeld. ,,Hast dat pykje ek snipt”, vraagt Keimpe zijn dorpsgenoot die net een laveloos meisje mee naar huis heeft gesjouwd. ,,Jawis”, meldt hij trots. ,,Ik strûpte har de klean út en bin oan ‘e gang gien.” Hij vond het meisje wel wat passief. ,,Je kinne ek net alles ha.” Hij krijgt een ‘boks’ van zijn vriend: ,,Lokwinske.” Dit verhaal van Trevor Scarse – ingezonden voor de Rely Jorritsma prijs 2017 – wordt door de jury geprezen als een ,,bytiden grappich” en ,,werkenber byld fan jongerein”. #MeToo, zegt zo’n meisje waarschijnlijk nu: „Het is mij ook overkomen net als andere Friese meisjes.”

Voorstelling

Als ouder vraag je je meteen af hoe dicht dit bij je eigen kinderen en kleinkinderen komt. Hoe jong laten we ze gaan? Wat drinken en roken ze en wat doen en zeggen ze dan allemaal. Hoe gedragen ze zich bij de zuipkeet, hoe gaat dat op een jongerenvakantie. Helaas kunnen veel mensen zich daar wel een voorstelling van maken. Sommigen lachen er schaapachtig om. ,,Zelf nooit jong geweest?” Het lijkt of ouders enorm naïef zijn of dat ze stug een andere kant uitkijken. ‘Je houdt ze toch niet tegen’, heet dat. Laten we eerlijk zijn: het valt niet mee om jong te zijn met zulke ouders. De schade aan het kostbare geschenk van seksualiteit is vaak onherstelbaar. Het is niet alleen de fysieke, maar vooral de emotionele schade die blijvend is.

Ouders die hier niet op sturen, nemen een onverantwoord risico. Op dit punt is een revolutie in het denken over uitgaan en seksualiteit zo gek nog niet.