Leer de kunst van elegant flirten

Tamarah Benima

In de achttiende eeuw was een dame beledigd wanneer haar tafelheer tijdens een diner niet naar haar boezem greep. Zo vertelde me de gerenommeerde historicus George Mosse. Goede oude tijden, lijkt me. Nee, ik bagatelliseer seksueel misbruik niet. Ik maakte het zelf als heel jong kind mee, en weet dat de gevolgen een leven doordenderen. Verkrachting is een vorm van geweld. De daders moeten worden vervolgd en veroordeeld.

Maar om alles een vorm van seksueel geweld te noemen – een aai, een seksueel getinte opmerking, een ongewenste kus zelfs – is onzinnig en schadelijk voor de relaties tussen mannen en vrouwen. Ja, ook aanranding was mijn deel (vaker dan op één hand te tellen is). Maar de mannen die zich daaraan schuldig maakten waren geen monsters, maar aardige, gefrustreerde, oude mannen die met fnuikende seksuele onderdrukking waren opgevoed. Compassie hielp mij ermee om te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat veel mannen geen geweld in de zin hebben bij hun ongewenste toenaderingen. Net als ‘mijn’ aanranders.

Dus dames, als het je echt van streek maakt, geef het heerschap dan een dreun – verbaal of fysiek. Gedraag je niet als slachtoffer maar vecht terug; of haal je schouders op, dat kan namelijk ook. En geef mannen een beetje krediet. De meesten gaan niet over de schreef, maar worden wel steeds meer met argwaan aangekeken, en degenen die wel over de schreef gaan, zijn vaak alleen maar onhandig. Dat weten ook sterren als Angelina Jolie – zelf vaak met decolletés tot aan hun navel en beensplitten tot net onder hun onderbroek – die de heksenjacht tegen mannen hebben ontketend in de (sociale) media. Wat meer zelfreflectie zou de Angela Jolies van deze wereld geen kwaad doen.

Noem de vrouwen dus niet moedig als zij zich aansluiten bij de heksenjacht, maar breng jonge mannen en vrouwen liever de kunst van het elegant flirten bij. Leer ze onderscheid te maken tussen geweld en seks. We moeten terug naar een meer onschuldige omgang tussen de seksen, zonder tot naïviteit te vervallen. Het wordt anders zo zuur en zo kil.