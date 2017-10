Het ontbreekt de VVD aan nieuw elan

De Haagse week

Henk van der Laan

Het circus rond ‘de poppe-tjes’ is altijd het fascinerendst in een kabinetsformatie. Welk ministerie gaat naar welke partij en vooral: wie worden er minister en staatssecretarissen? Partijen hebben al tijden een balboekje met namen van potentiële kandidaten. Al weken gaan er namen en rond en het is vooral het CDA dat uit dit balboekje mensen naar voren schuift die je als ‘een frisse wind’ mag omschrijven.

Ank Bijleveld (nu CdK in Overijssel, straks minister van Defensie) geldt als een ervaren bestuurder die niet in zeven sloten tegelijk loopt. De andere drie – Hugo de Jonge (Volksgezondheid), Wopke Hoekstra (Financiën) en Ferdinand Grapperhaus (Justitie) – zijn echt ‘van buiten’. Al was in het geval van De Jonge en Hoekstra al wel duidelijk dat het CDA plannen met hen had. De Jonge is een gewaardeerde wethouder in Rotterdam, Hoekstra een consultant die leiding gaf aan het opstellen van het CDA-verkiezingsprogramma en Grapperhaus een uitgesproken en ervaren advocaat en hoogleraar. Kortom: mensen om nieuwsgierig over te zijn wat zij als minister in hun mars hebben.

De keuzes van het CDA zijn helemaal opvallend wanneer je die afzet tegen die van de VVD. Voor de zes VVD-ministersposten wisten de liberalen maar één vrouw te vinden: Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen op Infrastructuur. De keuze voor Halbe Zijlstra op Buitenlandse Zaken deed de wenkbrauwen fronzen, maar nog bijzonderder zijn de keuzes voor Eric Wiebes als minister van Economische Zaken en Klimaat en Sander Dekker die als minister voor Justitie en Veiligheid verantwoordelijk wordt voor de Nationale Politie. Beiden hebben wel hun expertise op hun nieuwe beleidsterreinen, maar waren als staatssecretaris de laatste jaren niet heel succesvol. Wiebes slaagde er niet in om de Belastingdienst weer in het gareel te krijgen en Dekker beet zijn tanden stuk op de publieke omroep en de rekentoets.

Grote vraag is waarom de VVD er niet in geslaagd is om nieuwe aansprekende namen te vinden. Waren ze er niet, wilden ze niet of is er niet goed gezocht? In elk geval is duidelijk dat het nieuwe elan dat een nieuw kabinet toch moet uitstralen dit keer niet van de VVD komt.

Voortouw

Het is zelfs maar de vraag hoe fris premier Rutte de komende drie en half jaar doorkomt. Tijdens de formatie heeft hij zelf nooit enige blijk van voorkeur of enthousiasme voor welke coalitie dan ook getoond. Laat staan dat hij zelf het voortouw nam om tijdens de voort-slepende onderhandelingen zelf de impasse te doorbreken. Het leek wel alsof het voor hem niet uitmaakte welke coalitie er kwam, als de VVD er maar bij zat.

Zeven jaar is Rutte al premier, en dat is voor Nederlandse begrippen lang. Zijn politieke steunpilaren verdwenen de afgelopen jaren een voor een van het Haagse toneel: Ivo Opstelten, Edith Schippers, Melanie Schultz en recent nog Jeanine Hennis. Bij al zijn voorgangers trad rond zeven jaar premierschap een metaalmoeheid toe, die ook de partij raakte.

Het verhaal in Den Haag is dat samenwerking met Mark Rutte altijd eindigt in een groot verlies – zie het CDA in 2012 en de PvdA dit jaar. Dit kabinet wordt het laatste kunstje van Rutte in Den Haag. En het is maar de vraag of dat voor Rutte én de VVD goed gaat aflopen.