Europees christendom is op zijn retour, het christendom in Europa is springlevend

Tjerk de Reus

Berichten over gewelddadige vervolging van christenen halen soms de media, maar vaak ook niet. Dat velen van hen de weg naar Europa vinden, en voor een nieuw christendom zorgen in onze contreien, is ook minder bekend. David Dessin schreef er een indrukwekkend boek over.

Uit cijfers blijkt dat een groot deel, misschien wel meer dan de helft, van de migranten uit Afrika en het Midden-Oosten christenen zijn. Een opmerkelijk gegeven, want in de beeldvorming gaat het hoofdzakelijk om moslims. Onder hen zijn echter talloze christenen, die ook in het land van aankomst hun geloof vormgeven, kerken stichten en een grote vitaliteit aan de dag leggen. Over hun ervaringen publiceerde de Vlaamse publicist David Dessin het boek God als vluchteling, over de terugkeer van het christendom in de Lage Landen. Hij concludeert: ‘Het Europese christendom mag dan op zijn retour zijn, het christendom in Europa is springlevend.’ In september ontving hij de Nederlandse prijs voor het beste theologische boek van het jaar.

Reportage

Het boek van Dessin laat zich lezen als een reportage. Hij vertelt over zijn ontmoetingen met christenen uit het Midden-Oosten, uit Azië en uit Afrika die in België en Nederland zijn beland. Zij brengen een geschiedenis met zich mee van oorlog en geweld die expliciet gelinkt is aan christenvervolging. Dat is iets wat we in het Westen maar heel moeilijk kunnen begrijpen. We zien dat IS huishoudt in Irak en Syrië, en hebben daar verontruste gevoelens bij, maar dat specifiek christenen in die regio het doelwit bij uitstek zijn van het moorddadige jihadisme staat een stuk minder scherp op ons netvlies. Eigenlijk, zegt Dessin, zien we dit niet omdat we geloof als een privéaangelegenheid beschouwen, of zelfs een ‘mening’, die we niet echt serieus willen nemen. Alleen al daarom is de toekenning van de prijs voor het beste theologisch boek buitengewoon nuttig. Het boek stelt vragen bij onze westerse blik op de wereld van de religie.

Een van de vele personen die Dessin ontmoet, is Mor Polycarpus Augin Aydin, een vijfenveertigjarige Syriër, die bisschop is en leider van de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland. Hij studeerde in Mor Gabriel, het oudste nog bestaande christelijke klooster in de wereld, in Oost-Turkije. Het werd in 397 gesticht op de ruïne van een zoroastrische tempel.

Door oorlogen in Irak en Syrië hebben veel Syrisch-orthodoxe christenen de toevlucht in het Westen gezocht, vertelt hij. Naar schatting heeft de Syrisch-Orthodoxe Kerk zo’n twintigduizend leden in Nederland: elf parochies en een klooster, in de buurt van Enschede. ‘De oorlog verwoest niet alleen levens, maar ook culturen en beschavingen’, legt bisschop Polycarpus uit. ‘We worden gemarteld en vervolgd, moeten we zomaar ons martelaarschap aanvaarden?’

Niettemin, zegt hij, gaat het Bijbelse liefdegebod boven alles uit. En met deze overtuiging schaart Poycarpus zich bij de meeste christenen die te lijden hebben gehad onder de meest wrede vervolging. Wraakzucht is er onder hen niet of nauwelijks. Ze verzetten zich ook niet tegen het overheid van de landen waaruit ze afkomstig zijn. Maar voortdurende bedreigingen, pesterijen, martelingen en verwoestingen van woningen en kerkgebouwen verdrijven hen uit hun wereld. Christelijke gemeenschappen van honderdduizenden gelovigen zijn weggevaagd uit de regio.

Wederzijds onbegrip

Het verhaal van Polycarpus is te vinden in het eerste deel van Dessins boek. Daarin staat het Nabije Oosten centraal, globaal de regio Irak-Syrië. In het tweede deel ligt de focus bij het Verre Oosten, met India, Pakistan, China en de Filipijnen. In het derde deel van zijn boek bespreekt Dessin de uit Afrika afkomstige christenen. Daarbij schrijft hij steeds beurtelings over de ervaringen van deze christenen in Europa en over hun geschiedenis. Dat doet hij steeds levendig en toegankelijk.

Het boek is gebaseerd op een enorme hoeveelheid studie en research, met als gevolg dat je als westers-georiënteerd christen soms van de ene verbazing in de andere valt. Voordat het christendom de Lage Landen bereikte, was het allang ver in Afrika doorgedrongen en ook ver in Azië. In sommige Afrikaanse landen, zoals Congo en Ethiopië, heeft het christendom eeuwenlang een belangrijk rol gespeeld. Maar het geschiedkundige verhaal dat Dessin vertelt heeft onthutsende kanten. Bijna overal in het Westen en Zuiden zijn christelijke gemeenschappen aangevallen, verdreven of gedood, veelal door belagers vanuit de moslimwereld.

Een lastige conclusie

In Nederland willen we dat islam en christendom vredig samenleven, maar op wereldschaal blijkt dat in de meeste gevallen een onhaalbare kaart. Een lastige conclusie, die echter onontkoombaar is als je Dessins boek gelezen hebt.

In het slothoofdstuk schrijft hij dat in de komende decennia ‘een steeds groter wordend deel van de wereldbevolking zich zal identificeren met het christendom of de islam, twee religies met een lange voorgeschiedenis van conflicten en wederzijds onbegrip’. De gewelddadigheid van de radicale islam resulteert momenteel, jaarlijks, in duizenden gedode christenen.

Het boek van Dessin is geen ‘geloofsboek’, het ademt eerder een neutrale, maar wel zeer betrokken sfeer. Het wil een schets bieden van wat christenen uit het Zuiden en Oosten beweegt om hierheen te komen, hoe hun vaak radicale en charismatische geloof eruit ziet en hoe het hun vergaat in de seculiere samenleving. Daarbij kraakt Dessin kritische noten bij de westerse bril waarmee we naar de betekenis van religie in de samenleving kijken. De neergang van de religie in ons continent zou ons te denken moeten geven, vindt Dessin: ‘Met het christendom lijken we in Europa ook elke mentale band te zijn verloren met een wereld waar zaken zoals religie, traditie, volk, identiteit, waarheid, goed en kwaad… nog wél belangrijk zijn.’

God is een vluchteling. De terugkeer van het christendom in de Lage Landen. David Dessin. Uitgeverij Polis, 19,95 euro