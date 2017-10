Een kijkje in het leven van een gepassioneerde gemeenteopbouwer

Lodewijk Born

Ds. Marius Noorloos (1939) werd in de protestantse kerken zeer bekend door zijn boek Leven uit de Bron – en de opvolgers daarvan. De predikant heeft nu zijn eigen levensgeschiedenis beschreven in Gaandeweg verder, via leven uit de Bron.

Nog voor er na de eeuwwisseling allerlei hoogdravende gemeenteopbouwboeken uit de Verenigde Staten kwamen overwaaien, was er al Leven uit de Bron. Het verscheen in 1999 en het haalde acht drukken. De inhoud had Noorloos eerder al in brochurevorm beschikbaar, en die werd veel gebruikt op cursussen die hij als gemeentetoeruster gaf. Het boek verscheen in een tijd waarin in vele kerken de vraag gesteld werd hoe om te gaan met een aflopend tij. ‘De inhoud van het boek viel als water op droge grond’, zo schrijft Noorloos in het hoofdstuk waarin hij vertelt hoe dat avontuur begon.

Het was een tijd dat er in plaatselijke kerken allerlei missionaire activiteiten bestonden. Zoals lectuurverspreiding, recreatiewerk, evangelisatiediensten en gespreksgroepen. Maar overkoepelend missionair beleid ontbrak. ‘Dit gebrek aan beleid gold ook voor andere bezigheden, zoals pastoraat, liturgie en jeugdwerk.’ Dat werd vooral duidelijk uit kerkelijke beleids-plannen waarin allerlei bezigheden werden opgesomd, zag hij. Het bleken vergezichten te zijn zonder onderlinge samenhang of zonder duidelijk doel van het kerkelijk leven, gebaseerd op het evangelie.

Samenhang

Samen met collega Daan Riemens uit Nijkerk vond Noorloos steun in de zoektocht naar meer samenhang in het kerkelijk beleid. Ze kwamen uit bij Jan Hendriks (1933-2016), die in 1990 al met het boek Een vitale en aantrekkelijke gemeente was gekomen en die later met De gemeente als herberg ook zeer bekend werd. Noorloos beschouwt Hendriks als zijn leermeester.

Leven uit de Bron zorgde ervoor dat het geloofsgesprek in gemeenten en bij kerkenraden op gang kwam. Het was geen leesboek, maar een methode die je moest toepassen. ‘Gemeenteopbouw via geloofsopbouw heeft wel een begin, maar is nooit klaar’. Nee, één keer water geven is niet genoeg om de grond vruchtbaar te laten blijven en om te kunnen oogsten. Leven uit de Bron kreeg een vervolg met het boek Groeien bij de Bron.

Het leverde in twintig jaar tijd niet alleen maar succesverhalen op. Het ‘Bronmodel’ was geen tovermiddel maar een groeikans. Mits kerken bereid waren te investeren in gemeenteopbouw, inzagen dat dit duurzaam moest – dus niet als project – en er voldoende aandacht was voor de inspirerende invloed van de Heilige Geest. Een kerkelijk beleidsplan zonder de naam van God of Jezus kwam hij meermaals tegen. Onbegrijpelijk, vond Noorloos. ‘Het is te vergelijken met een motor willen laten draaien zonder voldoende brandstof.’

Ambtsjubileum

Wie het boek leest, komt allerlei van deze bespiegelingen tegen. Noorloos schreef het in het kader van zijn vijftigjarig ambtsjubileum, in september 2016. Velen vonden dat hij zijn memoires moest gaan schrijven. Gaandeweg verder noemt hij zijn geestelijk testament. Maar het geeft ook inzicht in de binnenkant van Marius Noorloos. ‘Wie was (ben) ik als persoon in en achter alle bezigheden en hoe hebben die elkaar beïnvloed?’

Marius Anton, een kind uit het boerengezin van Marius Noorloos en Jantje de Wit, gedoopt op 21 januari 1939 in de Gereformeerde Kerk van Wellseind. Een gezin dat bewust gelovig en actief was. De Bijbel werd door vader bij de maaltijden gelezen, van kaft tot kaft. En er werd voorgelezen uit de kinderbijbel van Tine Bonnema. ‘Beide Bijbels werden letterlijk stukgelezen, maar niet weggedaan en zeker niet weggegooid.’ Hij schrijft zeer persoonlijk over zijn jaren als kind en de tijd van vlak na de oorlog. Over het pesten op de lagere school en hoe de overgang naar de mulo ‘negen kilometer verderop’ in 1950 voor hem een grote opluchting betekende. Hoe het gezin meeging met de vrijmaking en op het laatst zelfs kerkelijk dakloos werd. Het is een klein wonder hoe iemand die soms letterlijk beroerd de kerk uitkwam, toch nog predikant werd.

Op vijftienjarige leeftijd was er die beslissende zondag in Gorinchem, waar hij door een dominee – diens naam weet hij niet meer – in een dienst zó werd aangesproken dat zijn leven voorgoed veranderde. ‘Vanaf dat moment ben ik regelmatig de Bijbel persoonlijk gaan lezen en het evangelie ter harte gaan nemen.’

Openlijk

Er is van alles te lezen over zijn studiejaren, de verkeringstijd, zijn gezinsleven, alle plaatsen waar hij werkte als dominee en hoe hij dat beleefde. Het is wel in een stijl waarvan je soms denkt: is het wel verstandig dat iedereen dat nu zó openlijk kan lezen? En Noorloos ontkomt er ook niet aan hartstochtelijk een boodschap uit te dragen.

Het opmerkelijkste hoofdstuk is misschien wel het slot waarin hij zichzelf interviewt, in vraag-antwoordvorm. En hij nog maar eens duidelijk maakt dat die bevlogenheid van hem een grondverlangen heeft in zijn diepe geloof. ‘Wanneer de verhalen en de boodschap van eeuwen geleden niet geactualiseerd worden in het heden, verliezen ze hun zeggingskracht.’ En in het doorgeven van dat evangelie sta je niet nutteloos aan de kant. ‘Wanneer wij ons door de Geest laten beïnvloeden, schakelt Hij ons niet uit, maar juist in.’

Gaandeweg verder, via leven uit de Bron. Marius Noorloos. Buijten & Schipperheijn. 15,90 euro