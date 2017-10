Viert eurogroep de teugels zonder strenge Schäuble?

Achtergrond

Niek van der Molen

Als de Franse president Emmanuel Macron en voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie hun zin krijgen, hebben we straks veel meer Europa. Zij willen onder meer dat er een Europese minister van Financiën komt met een eigen budget om zwakke eurolanden te hulp te schieten. Ook pleiten zij voor de invoering van eurobonds. Dat zijn obligaties die niet door individuele eurolanden worden uitgegeven, maar door hen gezamenlijk.

Het voordeel daarvan is dat afzonderlijke landen niet kunnen worden gegijzeld door de kapitaalmarkt. Vooral schuldenland Frankrijk en de financieel zwakkere Zuid-Europese landen Spanje, Griekenland en Italië zien dat wel zitten, maar tot nu toe hebben vooral Duitsland en Nederland zich daar tegen gekeerd. Want, zo redeneren zij, als zwakkere landen onder dezelfde voorwaarden als de sterkere eurolanden geld kunnen lenen op de kapitaalmarkt is dat een beloning voor slecht financieel gedrag. En de prikkel om het eigen beleid te hervormen zou verdwijnen.

De personificatie van het strikte monetaire beleid was de afgelopen acht jaar de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble, met in zijn kielzog zijn Nederlandse ambtgenoot en voorzitter van de eurogroep Jeroen Dijsselbloem. Maar nu deze twee vertegenwoordigers van een strenge begrotingsdiscipline binnenkort het Europese toneel verlaten, komt er mogelijk ruimte de teugels wat te laten vieren. Temeer daar de Duitse bondskanselier Angela Merkel meebuigt met de uitgesproken pro-Europese Macron omdat ook zij de Frans-Duitse motor achter de Europese integratie weer harder wil laten lopen.

Klompen

Als minister van het rijkste en grootse land in de EU weegt de stem van de strenge tuchtmeester Schäuble het zwaarst in de eurogroep. Als de zuidelijke landen een loopje namen met de begrotingsdiscipline gaf hij ze er ongenadig van langs. In de Griekse pers werd hij geregeld als een nazi weggezet.

Het was in 2012 Schäuble die zijn geestverwant Dijsselbloem aanwees als zijn kandidaat voor het voorzitterschap van de eurogroep, ’s werelds grootste muntunie. Omdat Dijsselbloem ook hamert op het nakomen van de strenge begrotingsregels werd hij in Zuid-Europese media ook wel ‘Schäuble’s lakei’ of ‘Duitser op klompen’ genoemd.

Schäuble wordt voorzitter van de Duitse bondsdag en Dijsselbloem is straks geen minister van Financiën meer. Hun vertrek uit de Europese politiek wordt in Zuid-Europa met een zucht van opluchting begroet. Gehoopt wordt niet alleen dat de opvolger van Schäuble meer bereid is het enorme Duitse begrotingsoverschot te gelde te maken – wat alle eurolanden ten goede zou komen – maar ook dat de nieuwe Duitse minister van Financiën er een lossere financiële moraal op na zal houden.

Wie Dijsselbloem zal opvolgen als eurogroepvoorzitter is nog onbekend, maar door de opleving van de Frans-Duitse as zijn de kansen van een Franse kandidaat (Pierre Moscovici wordt genoemd) of een geestverwante Zuid-Europeaan toegenomen. Zonder een Schäuble die met een keihard nein de plannen voor een gezamenlijke schuldenfinanciering van tafel veegt en een even strenge Dijsselbloem, is het niet uitgesloten dat straks de schulden van sterke eurolanden en die van begrotingszondaars op een hoop worden gegooid.