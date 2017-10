Vervolging: bommen in speelgoed en levend begraven worden

Lodewijk Born

De vervolging van christenen is groter dan ooit. Dat stelt Kerk in Nood in het rapport Vervolgd en vergeten? Gedetailleerd wordt de repressie beschreven.

Kerk in Nood, een katholieke hulporganisatie die in 146 landen projecten steunt, spreekt van een piek en toename in de vervolging van christenen. De onderzochte periode liep van augustus 2015 tot juli 2017. De stijging is vooral veroorzaakt door een toenemend aantal aanvallen op gelovigen door Islamitische Staat, Boko Haram en andere fundamentalistische groepen. Rapporteur John Pontifex van Kerk in Nood stelt: ‘Zowel qua aantallen betrokkenen, de ernst van de gepleegde misdrijven als qua impact, is de vervolging van christenen vandaag de dag groter dan ooit in de geschiedenis. Niet alleen zijn christenen meer vervolgd dan elke andere geloofsgroep, maar steeds meer mensen ervaren de ergste vormen van vervolging’.

Kernlanden

In eerdere edities van Kerk in Nood-rapportages werd nog naar meer dan twintig landen gekeken hoe het daar staat met de geloofsvrijheid. Nu blijft dat beperkt tot dertien kernlanden – om het diepgaander in beeld te brengen.

Een van die landen is China. Het rapport meldt dat dit land nu inmiddels 127 miljoen christenen telt (9,2 procent van de bevolking). De christelijke bevolking van China leed extra door nieuwe pogingen van de autoriteiten – in sommige regio’s – om het christendom niet in het publieke domein zichtbaar te laten zijn. Meer dan tweeduizend kerken en kruisen werden in de kustprovincie Zhejiang neergehaald en geestelijken worden er nog steeds routinematig vastgehouden door de autoriteiten. Het blijkt ook dat voorheen veilige plekken, zoals huiskerken, meer in de verdrukking komen.

De Chinese huiskerkleider He Jiyi werd in mei van 2016 belaagd door een groep aanvallers na de huiskerkdienst.

Bedolven

Schokkend is het verhaal van voorgangersvrouw Ding Cuimei die, ook in dat jaar (april 2016), levend werd begraven. De grond van de kerk was door projectontwikkelaars geclaimd. Gevolg: het kerkgebouw moest van dat land af. Op de dag dat de bulldozer klaarstond om het sloopwerk te doen, stapten pastor Li Jiandong en zijn vrouw Ding Cumei voor het werkvoertuig. Een van de sloop-opzichters gaf daarna de opdracht: ,,Begraaf ze levend voor mij. Ik ben er wel verantwoordelijk voor.” Zo gebeurde het. Het echtpaar werd bedolven onder de modder. Pastor Jiangong kon zichzelf uitgraven. Zijn echtgenote werd ook bevrijd, maar stierf door verstikking. Voor de walgelijke daad werden de twee leden van het sloopbedrijf gearresteerd.

Ook over andere regio’s wordt geschreven. Tijdens de genocidecampagne door Islamitische Staat en andere islamitische militante groeperingen in het Midden-Oosten, zijn christenen onevenredig hard getroffen, stelt Kerk in Noord vast. In Irak is ruim de helft van de christelijke bevolking vluchteling in eigen land. Het aantal christenen wordt nu geschat op tweehonderdduizend. Pater Luis Montes, rapporteerde dat ‘60 procent van de huizen op de Ninevé-vlakte platgebrand is’. Terroristen van Islamitische Staat zouden ‘bommen in kinderspeelgoed hebben gestopt’. Wanneer de gezinnen dan terugkeerden naar huizen die er nog wél stonden, zouden die explosieven ontploffen.

Extremisme is ook een groeiend probleem in Afrika – vooral in Nigeria – waar door het geweld van Boko Haram meer dan 2,5 miljoen mensen ontheemd zijn. In één bisdom alleen – Kafanchan – zijn sinds 2011 988 mensen gedood, 71 dorpen met een christelijke meerderheid zijn verwoest, ruim 2700 woningen en twintig kerken werden vernietigd.

Een land dat ook altijd genoemd wordt in de rapportages – ook van bijvoorbeeld Stichting Open Doors – is Noord-Korea. De tragische dood van Amerikaan Otto Wambier liet voor even het licht schijnen op ‘de barbaarse omstandigheden in de gevangenenkampen in Noord-Korea’.

Kampen

Er zijn volgens Kerk in Noord amper te verifiëren cijfers over het aantal christenen in het land. In 2001 kwam het volgende staatje naar buiten: tienduizend protestanten, drieduizend katholieken, tienduizend boeddhisten en vijftienduizend cheondoists (volgers van het confucianisme). In 2014 ging Open Doors echter al uit van vier- tot vijfhonderdduizend christenen. In dat jaar kwam ook Michael Kirby, speciale onderzoeker namens de Verenigde Naties met zijn schokkende rapport over kampen waar christenen opgesloten zitten. Ze worden gedwongen om te werken, uitgehongerd, verkracht en verplicht geaborteerd. ‘Aan een kruis boven vuur gehangen of overreden door een stoomwals’, was een ander getuigenis. In november 2016 kwamen de foto’s van Camp 25, vlakbij Chongjin, naar buiten. Het kamp zou het laatste decennium verdubbeld zijn qua grootte. Vijftig- tot zeventigduizend christenen zitten in dergelijke kampen.

Moderne en sociale media spelen een belangrijke rol in het verspreiden van informatie over christenvervolging, schrijft Kerk in Nood. Tegelijk is het ook een deel van het probleem. Terroristische organisaties gebruiken deze middelen namelijk ook voor propagandadoeleinden.