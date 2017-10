Rutte III en de weerlozen

Contrapunt

Sytze Faber

Had zo’n tien jaar geschiedenisonderricht. In allerlei soorten en maten. Centraal stonden steeds nationale belangen, helden- en wandaden van koningen, stadhouders, kerkvorsten, admiraals en generaals. Gewone mensen kwamen nauwelijks in het stuk voor. In het tien jaar geleden verschenen boek Het pauperparadijs van Suzanna Jansen is het precies andersom. Inmiddels is de zestigste druk er en zijn er 325.000 exemplaren verkocht. Een absolute bestseller.

Jansen gaat ruim tweehonderd jaar in de tijd terug. Beschrijft minutieus hoe vijf generaties van haar voorouders, net als ongeveer de helft van de bevolking, een uitzichtloos en erbarmelijk bestaan leidden. Deels in de opvoedingsgevangenis in het Drentse Veenhuizen. Daar is in de zomer van dit en vorig jaar iets bijzonders verricht. In de open lucht werd de theaterversie van het boek van Jansen gespeeld. Een spektakel van de bovenste plank over arm en rijk. Honderdduizend bezoekers. Beide keren was ik er bij. Ook volgend jaar hoop ik present te zijn. Dan wordt het stuk, een beetje aangepast, de hele maand juli gespeeld in het Amsterdamse Carré. Ik krijg maar niet genoeg van die nuttige én amusante aanvulling op de geflatteerde geschiedenislessen. Nu staan doodgewone mensen centraal. Fijnzinnig detail: er komt ook een editie voor laaggeletterden met als titel Arme lui. En natuurlijk is de link met het heden belangrijk. Ook tegenwoordig is het vaak eenzijdigheid troef. Drie voorbeelden.

Gewoon

Iedereen is gelijk (ook volgens de grondwet), maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen. Dat zijn momenteel de befaamde hardwerkende Nederlanders met een inkomen tussen de dertig- en zeventigduizend euro. Worden beschouwd als de ruggengraat van de samenleving. Worden in de watten gelegd. Hebben doorgaans een belastingvoordeel (arbeidskorting) van duizenden euro’s ten opzichte van niet-werkenden: gepensioneerden, uitkeringsgerechtigden, gehandicapten. Stel dat een vereniging 100 euro contributie vraagt van leden zonder baan en 80 euro van leden met een baan. Het land zou te klein zijn. De overheid doet het echter al jaren. Ook in het nu voorliggende regeerakkoord zijn de bevoorrechten die een baan en een goed inkomen hebben weer spekkoper. Voor hen is de overheid primair een bondgenoot, veel minder dan voor niet zo weerbare landgenoten. Wordt gewoon gevonden.

Tweede voorbeeld. Sinds een jaar of vijftien wordt de illusie verkocht van de joods-christelijke traditie. Slaat nergens op. Het christendom was eeuwenlang kraamkamer van antisemitisme. Het culmineerde in de Holocaust. Het handjevol Joden dat overleefde werd na terugkeer in ons land vaak ook nog eens geplukt. Waarom die uit de duim gezogen joods-christelijke traditie? Rabbijn Lody van de Kamp legde afgelopen week de vinger op de zere plek. Het fungeert als argument om vluchtelingen en andersgelovigen zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Ze horen eigenlijk niet bij ons. Uitsluiting.

Derde voorbeeld: de laagopgeleiden. Ze werken gemiddeld tien jaar langer dan hoogopgeleiden, overlijden tien jaar eerder en krijgen twintig jaar eerder kwalen. Maar de pensioenleeftijd is gelijk. Is nauwelijks aandacht voor.

Geen stilstaand water

SP en PvdA verkozen de oppositie. Daardoor was het komende kabinet de enige mogelijkheid voor een meerderheidskabinet.

Het regeerakkoord is zeker geen stilstaand water. Maar of Rutte III zich zal ontpoppen als bondgenoot van laaggeletterden, baanlozen en hoogbejaarden, de weerlozen anno 2017? Net als de voorouders van Suzanna Jansen zullen ze wel vooral op zichzelf zijn aangewezen. Goed dat Het pauperparadijs volgend jaar juli ook in Carré opgevoerd wordt. Kan men ook daar zien hoe het was, hoe het is en hoe het zou moeten zijn.

