‘Lutherbijbel’ is verkoophit

De gereviseerde Lutherbibel is een verkoopsucces in Duitsland. In een jaar tijd zijn er liefst 460.000 exemplaren van verkocht. De herziene editie van de Lutherbijbel uit 1984 kwam vorig jaar oktober uit, in aanloop naar het reformatiejaar.

Het populairst is de speciale uitgave die het Duitse Bijbelgenootschap op de markt bracht met speciale, extra pagina’s in kleur over kerkhervormer Maarten Luther (1483-1546), en zijn vertaalwerk. Daar gingen er 150.000 exemplaren van over de toonbank.

Volgens het Bijbelgenootschap heeft de nieuwe Luthervertaling er toe geleid dat meer Duitsers een bijbel kochten. Er is sprake van een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Het totale aantal aangeschafte Duitstalige bijbels kwam op 520.000 uit. De Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) en het Bijbelgenootschap maakten afgelopen week ook bekend dat de proef met de gratis app Luther Bibel 2017 wordt voorgezet. Dat gebeurde op de Frankfurter Buchmesse. 175.000 mensen hebben de app inmiddels op hun telefoon.

Maandag kwam er een update van die digitale toepassing. Dan kan naast de digitale editie van de Lutherbibel (2017), ook de editie uit 1984 geraadpleegd worden en de Gute-Nachricht-Bibel (Groot Nieuws-vertaling). De naam in de app-stores wordt gewijzigd door de uitbreiding: Die-Bibel.de. Ook in de toekomst is het downloaden gratis. De hele tekst van de Lutherbibel is ook vrij te raadplegen op de site www.die-bibel.de.