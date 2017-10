Geluk kun je niet afdwingen, het overkomt je gewoon

Pieter Anko de Vries

We blijven amechtig geluk najagen, terwijl we het ondervinden van geluk helemaal niet kunnen afdwingen. Het wel of niet ervaren van geluk ligt buiten ons, wat goeroes ons ook op de mouw spelden.

Het lijkt alsof we tegenwoordig geluk moeten kunnen afdwingen. Overal kun je handleidingen en tips vinden die je in ‘makkelijke stappen’ kunnen leiden naar een gelukkig leven.

Maar dat zijn valse wegen, zegt emeritus hoogleraar Middeleeuwse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam Herman Pleij. Hij schreef het essay Geluk!? Van hemelse gave tot hebbeding in opdracht van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek ter gelegenheid van de Maand van de Geschiedenis 2017.

Ervaringen van geluk kun je niet afdwingen, zoals de huidige heersende mening wil. Sla maar eens een exemplaar van het tijdsschrift Happinez open, zegt Pleij met nauwelijks verholen afkeer. Steeds is er weer een andere goeroe die ons de paden wijst naar een gelukkig leven. Maar ondertussen zijn de wachtlijsten van psychologen en andere -ogen overvol met mensen die niet kunnen voldoen aan de alom gestelde eis om gelukkig te moeten zijn.

Najagen

Vanmiddag houdt Pleij in de bibliotheek van Oosterwolde zijn lezing over geluk, naar aanleiding van het essay. Hij gaat in op de vraag of geluk alleen een product is van de postmoderne tijd of dat mensen altijd al bezig zijn geweest het hoogste geluk te zoeken. Tegenwoordig hebben veel mensen de vrijheid om zelf vorm te geven aan hun levensgeluk. Tegelijkertijd zijn er velen die geluk najagen, door op zoek te gaan naar een veilige thuisbasis of betere economische kansen. Maar dat heeft volgens hem weinig te maken met echt geluk. Wat wij tegenwoordig najagen is meer welzijn of welvaart.

Echt geluk kun je niet afdwingen. Echt geluk komt van buiten jezelf, zegt Pleij. Het overkomt je. Zelf heeft hij geluk ervaren in de natuur: zomaar een zwerm vogels in de lucht tijdens een vakantie in Italië.

Gemengde gevoelens

In zijn essay toont hij aan dat het zoeken naar geluk niet iets is van alleen deze tijd. En de zoektocht naar geluk is altijd omgeven geweest met gemengde gevoelens. Dat was vooral zo in de middeleeuwen waar het echte geluk ons alleen kon wachten in de hemel. In het ondermaanse moesten wereldse verlangens met hand en tand worden bestreden. Alle lichamelijke geneugten waren uit den boze. Het lichaam bestond uit drek. Devote mensen benadrukten dat, bijvoorbeeld door te eten uit de po waar ze eerst in hadden gepoept, zonder af te wassen. Of wat te denken van de Italiaanse non Angela. Zij had als hoogste extase dat ze het waswater van lepra-patiënten dronk. Daarin zaten de korsten van zweren van die lepra-patiënten. Ze werd er euforisch van.

In latere tijden werd geprobeerd het geluk ook af te dwingen door staatsvormen, die al snel verwerden tot vreselijke dictaturen zoals na de Franse Revolutie, het nationaalsocialisme of communisme. De boodschap is duidelijk. In weerwil van het sportcliché kun je geluk niet afdwingen.

De lezing in Oosterwolde begint om 14.00 uur. Entree: 6,00 euro voor leden van de bibliotheek en de Historische Vereniging Oosterwolde e.o. en 8,00 euro voor niet-leden.