Geen keus voor gezondheid

Tamarah Benima

Dat we in een schuldenmaatschappij leven, of beter nog gedwongen worden te leven, is nu glashelder. Wat er ook gezegd wordt in het regeerakkoord over inspanningen ten gunste van het klimaat, kan zo in de prullenbak. Effectief zijn de voorgestelde maatregelen hoe dan ook niet. Maar de straf op sparen – in de vorm van de belasting die je moet gaan betalen als je je hypotheek hebt afgelost – is toch echt de overwinning van de consumentenmaatschappij. Smijt je alles over de balk, dan is er altijd nog het sociale vangnet. Ben je (relatief) zuinig, dan moet je dokken voor de mensen die zulke hoge hypotheken hebben afgesloten dat hun huis eeuwig onder water staat.

Op een ander vlak is de ideologie van de consumptie ook de grote overwinnaar. Heb je je longen kapot gerookt, dan is er de gezondheidszorg om je te helpen. Heb je niet aflatend ongezond gegeten (te veel suiker, koolhydraten en verkeerd vet) en zo je hormoonhuishouding kapot gedraaid, dan is de gezondheidszorg om je te helpen. Als je te veel hebt gezopen en je lever het niet meer doet, dan is er de gezondheidszorg om je te helpen.

Roken, ongezond eten en te veel drank – het is allemaal een vorm van consumeren. Het kost bovendien geld. Geld dat je ook in de aflossing van je hypotheek kunt (of had kunnen) stoppen en dat van anderen komt die wel zuinig zijn – in hun leven en op hun lichaam.

Alle mooie woorden ten spijt, kiest het nieuwe kabinet niet voor echt duurzaam – voor milieu én mens. Maar die 170 miljoen dan die voor preventie van ziekten wordt uitgetrokken? Dat is een schandalige fooi in vergelijking met de miljarden voor het in stand houden van ziekten. Het in stand houden van ziekten? Ja, want dat is waaraan de meeste tijd en het meeste geld in de gezondheidszorg worden besteed. Aan medicijnen voor ziekten die met een ander voedingspatroon en bewegingspatroon kunnen worden opgelost. Daarmee geeft ook de regering aan dat ze zich niet echt om haar burgers bekommert. Wat die liberale, christelijke en humanistische mannen ook beweren.