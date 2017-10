De Korte en homopastores: dialoog over inclusieve kerk

Bisschop Gerard de Korte van Den Bosch en het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WKHP) hebben vorige week gesproken over pijnpunten, zorgen en het zoeken naar ruimte voor homoseksuelen binnen de kerk. Het gesprek vond plaats op 11 oktober, coming-outday. Het WKHP had de bisschop uitgenodigd naar aanleiding van de commotie rond de gebedsdienst tijdens de Roze Zaterdag, op 24 juni in Den Bosch, toen De Korte de eerder gegeven toestemming om de kathedraal te gebruiken, de Sint-Jan, introk. Een deel van de priesters en parochianen bleek grote moeite te hebben met de dienst.

In een gezamenlijke verklaring geven de bisschop en de pastores aan dat ze verschillende rollen hebben in die zoektocht naar ruimte voor een inclusieve kerk, en ook dat ze van zins zijn de dialoog voort te zetten ‘geleid door eenzelfde zorg voor mensen’.

De pastores zien dat parochianen homorelaties vaak accepteren en dat het ontbreken van kerkelijke erkenning mensen kwetst. Ze merken dat mensen vragen gaan stellen bij de kerkelijke leer die een leven in onthouding voorhoudt bij gelijkgeslachtelijke relatievormen. Ze constateren ook dat de kerk bij velen aan geloofwaardigheid verliest door dit standpunt.

De bisschop herkent de spanning en de pijn, en geeft aan dat hij als bisschop, hoeder van de leer, in een spagaat raakt in dezen. Verdere (moraal-)theologische doordenking op katholieke universiteiten ziet hij als voorwaarde voor verschuivingen in de kerkelijke leer over seksualiteitsbeleving. Hij vraagt om een niet-gepolariseerde dialoog over de thematiek tussen de verschillende stromingen in de kerk. En graag krijgt hij ideeën aangereikt ‘die het gesprek verder kunnen brengen, om de ruimte voor een inclusieve kerk te vergroten’.