Boek van Oswald Spengler van eeuw oud raakt sentiment van vandaag

Recensie

Tjerk de Reus

Het was een hele happening, afgelopen week in Paradiso in Amsterdam: de presentatie van de eerste complete Nederlandse vertaling van De ondergang van het Avondland. Dit boek van Oswald Spengler is bijna honderd jaar oud, maar maakt ook vandaag de dag veel los.

Het is een monumentaal werk, het grote boek waarmee Oswald Spengler (1880-1936) furore maakte, in de eerste helft van de vorige eeuw. De ondergang van het Avondland verscheen in Duitsland in 1918 en 1922, in twee delen. Al in 1923 verscheen een Nederlandse vertaling, maar die was verre van compleet. Wie wilde weten wat deze Spengler – die al snel als ondergangsprofeet bekendstond – te melden had, moest het dikke Duitse boek maar raadplegen. En dat gebeurde ook. Ondergang van het Avondland werd breed gelezen in het Europa van die dagen, en bleef een populair boek, zeker toen de politieke spanningen in de jaren dertig toenamen. Spengler overleed in 1936, vlak voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak.

En dan is er nu, honderd jaar na dato, een complete vertaling in het Nederlands van Spenglers beroemde boek: voornaam uitgegeven, in twee gebonden boeken. In boekenland is dit een gebeurtenis van de eerste rang, wat blijkt uit de betrokkenheid van opiniemakers bij de presentatie: filosoof Ad Verbrugge, politicus Thierry Baudet en Denker des Vaderlands René ten Bos.

Ondergang van het Avondland is geen theologisch boek, maar er passeert wel van alles aan theologie, religie en rituelen. Niet vreemd, als je bedenkt dat hij de complete westerse cultuur wilde doordenken, en daarnaast nog een aantal andere bepalende culturen. Er is geen cultuur zonder religie geweest. Maar ook de algehele inzet van zijn boek heeft iets met religie te maken.

Seculiere messias

Volgens Duitsland-kenner Frits Boterman, die zelf in 1992 een studie over Spengler publiceerde, voelde Spengler zich een ‘profane profeet’ oftewel een seculiere messias. Hij beriep zich niet op een goddelijke openbaring, maar hij wilde, in het spoor van filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900), iets nieuws bieden nu het aloude geloof aan het verdwijnen was.

Spengler verkondigt de ondergang van de Europese cultuur, en dat doet bij welbewust in een ‘ontgoddelijke tijd’. Zijn eigen boodschap moest een vervanging bieden voor het geloof in God. De ondergang van de cultuur zou zeker niet te stoppen zijn, maar we kunnen ons wel overgeven aan een nieuw type, aardse zingeving, georiënteerd op de natuur.

Wat beweert Spengler in de twaalfhonderd pagina’s van Ondergang van het Avondland? Het boek is zo omvangrijk en veelkleurig dat eigenlijk elke samenvatting mank gaat. Daarbij komt de eigenzinnige denkstijl van Spengler. Hij relateert uiteenlopende verschijnselen aan elkaar, op een manier die we vandaag zouden betitelen als ‘vergezocht’. Spengler denkt ‘in het groot’: hij beschrijft en vergelijkt de acht bepalende culturen uit de geschiedenis van de mensheid, en schetst hun opkomst, bloei en neergang. Culturen van eeuwen geleden, zoals die van de Maya’s, vertonen overeenkomsten met de twintigste-eeuwse westerse cultuur, betoogt Spengler. Die manier van denken moet je accepteren, anders heb je niks te zoeken in deze twee kloeke boekwerken.

Viking

Het hoofdpunt van Spengler is de opkomst, bloei en neergang van culturen. Dat geldt ook voor de westerse cultuur. Haar ondergang is te wijten aan een bepaalde karaktertrek van de Europese mens: die streeft naar het oneindige, wil almaar verder en beter en groter. Met name ook in de techniek. Dit leidt tot vervreemding van wie hij is.

Als voorbeeld van dit ‘streven naar het oneindige’ voert hij de Viking op, die omstreeks het jaar 1000 de noordelijke zeeën bevoer. Deze Viking wilde altijd maar verder. Uit een drang naar de eindeloze verte zette hij door, ook bij tegenslag. Dat is de westerse mens in een notendop, zegt Spengler. De mediterrane mens echter, vertegenwoordiger van de antieke cultuur, deed het anders. Bijvoorbeeld de Fenicische zeelieden, die ergens halverwege de Middellandse Zee de steven wendden, om terug te keren naar de eigen vertrouwde havens.

De ontdekkingsdrang van de westerse mens is de motor van zijn succes geweest, maar betekent ook zijn ondergang. Zelfvervreemding ligt op de loer, met als gevolg dat de algehele cultuur verzwakt en doodbloedt. Er ontstaat een kille, pragmatische cultuur, zonder kloppend hart. De moderne stad is in Spenglers opvatting daarvan het toonbeeld.

Iets vergelijkbaars zag Spengler ook in de godsdienst. Het katholieke, middeleeuwse christendom past helemaal in het beeld van de mens die zich losrukt uit zijn omgeving en grenzen wil overschrijden. Spengler wijst hier op het sacrament van de boetvaardigheid. Dit sacrament stimuleert het individu in zijn zelfbewustzijn. Dit individu gaat vervolgens op weg, en wil de wereld veroveren. De Oosters-orthodoxe geloofstraditie kent niet deze nadruk. De mens wordt niet in zijn autonomie bevestigd, maar berust in het genadige mysterie van God.

Leiders

Oneerbiedig gezegd: Ondergang van het Avondland biedt elk wat wils. Spengler benadrukt dat er uiteenlopende, unieke culturen zijn, die niet zomaar een afgeleide zijn van de superieure westerse cultuur. Vandaag zullen politiek-links georiënteerde lezers Spengler om deze reden in de armen sluiten. Een heel ander type lezer zal zich aangesproken voelen door het ‘rechtse’ karakter van Ondergang van het Avondland, bijvoorbeeld de cultuurpessimisten. Spengler verwachtte in zijn dagen de opkomst van caesars, van leiders die louter denken in termen van macht en onderwerping – dat zou de slotfase van de cultuur vormen.

Ook vandaag lijkt het idee van ‘ondergang’ een open zenuw te raken. In onze cultuur heerst het idee dat wij met onze verlichte waarden de beste van alle mogelijke werelden hebben gecreëerd. Maar we menen ook dat onze cultuur wordt bedreigd. Er zijn politieke dreigingen, er is de opkomst van populisme en dan is er ook nog de dreiging van klimaatverandering. Alle reden om te geloven dat we ons in een gitzwarte periode van de westerse cultuur bevinden.

Of dit feitelijk en zakelijk gezien ook zo is, is iets anders. Maar dit sentiment zorgt ervoor dat we vatbaar zijn door Spenglers boodschap. De massieve ernst die Ondergang van het Avondland ademt, stelt ons voor serieuze vragen: wie zijn wij, westerlingen? Wat bedreigt onze cultuur? En waar zien we tekenen van hoop?

Ondergang van het Avondland. Schets van een morfologie van de wereldgeschiedenis. Oswald Spengler. Twee delen. Uitgeverij Boom. 89,00 euro