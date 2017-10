Ook bij je Airbnb-slaapplek kom je straks een bijbel van de Bijbelvereniging tegen

Lodewijk Born

Harm Jager (70) begon afgelopen zomer als voorzitter van de Bijbelvereniging (voorheen de Nederlandse Gideons). De bestuurder ziet nieuwe kansen voor het verspreiden van de Bijbel. Er is grote behoefte aan het Evangelie, ook op plekken die nog niet ontdekt zijn.

De Bijbelvereniging is bekend van de gratis ter beschikking gestelde bijbels. Ze liggen in overnachtingslocaties zoals hotels, bij zorginstellingen, vakantieverblijven, schepen en in gevangenissen.

Vorig jaar ging het om bijna negentigduizend bijbels (of deeluitgaven) die op deze wijze gedistribueerd werden. Ook asiel(be)zoekers, vluchtelingenwerkers, seniorenmaatjes en basisonderwijzend personeel maken veelvuldig gebruik van de veelheid aan (kinder)bijbels die deel uitmaken van het assortiment van de Bijbelvereniging. De kinderbijbels worden bijvoorbeeld gebruikt voor GVO-lessen op openbare scholen.

Dat Harm Jager uit Purmerend in juni in het bestuur kwam is niet een toevalligheid. Hij kende het werk van de Bijbelvereniging namelijk goed. ,,Ik was voor mijn pensionering tien jaar directeur van een Exodus-huis in Alkmaar. Ik kwam daardoor veel in gevangenissen en daar deelden we ook uitgaven van de Bijbelvereniging uit.”

Hij is ook als commissaris verbonden aan Diaconale Stichting Gevangenenzorg ‘De Sluis’ in Zaandam en zit in de landelijke vergadering (Comité, red.) van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Zijn kerkgenootschap, waar hij tevens betrokken is bij Stichting voor Zending en Diakonaat. Tenslotte is Jager lid van de Raad van Toezicht van de Penitentiaire Inrichtingen in ons land. ‘De uren vullen zich dus wel’, is een understatement.

Zeventig talen

Jager is vooral dankbaar. Hij ziet hoe er honger is naar het Woord. ,,Wij kunnen Bijbeluitgaven in ruim zeventig talen aan mensen aanbieden. Kosteloos omdat we een achterban hebben die ons met kleine en grote giften steunt.”

Soms staat de Bijbelvereniging als begunstigde in een testament opgenomen. Dat leverde vorig jaar al bijna 50.000 euro aan nalatenschappen op – op het totaal van 320.000 euro. Het boekjaar 2016 liet een verlies zien van 88.000 euro, maar dat was vertekend. 75 procent van de aankoopprijzen van de Bijbel-uitgaven en zogenoemde ‘Bible Boxen’ werd afgeschreven in de boeken. Was dat niet gedaan, dan had men 11.000 euro in de plus geëindigd.

Hotelkamer

Op ruim zesduizend plekken in het land liggen bijbels van de Bijbelvereniging, waarvan de meeste in hotels (bijna 2400). Er kwamen bijna zevenhonderd nieuwe geregistreerde uitleverplekken bij. De Bijbelvereniging merkt wel dat sommige hotels of -ketens stoppen met de vertrouwde bijbel op de hotelkamer. Redenen zijn dat ze ‘neutraal willen zijn’ of ‘niet andere religies voor het hoofd willen stoten’ omdat er bijvoorbeeld geen Koran ligt. ,,Ik vind het persoonlijk jammer, maar je ziet soms ook dat hotels er weer op terugkomen na een poosje. Dan bellen ze ons en zeggen: ‘Er is toch vraag naar…’ en dan pakken we het weer op.”

Jager denkt dat het feit dat Nederlands steeds multicultureler wordt qua bevolking er voor zal zorgen dat uit onverwachte hoek om bijbels zal worden gevraagd. ,,Ik denk zeker aan een toename uit de kring van nieuwkomers uit landen uit de Arabische wereld.”

Waar dus op één plek een deur sluit, gaat op een andere weer een deur open. Zo merkt Jager bijvoorbeeld ook dat gevangenissen vaker bij de Bijbelvereniging aankloppen. Zelf treft Jager bijvoorbeeld gedetineerden die uit Suriname komen en met het geloof zijn opgegroeid, maar in een duistere en donkere wereld terechtkwamen en daarom nu ‘achter de deur’ zitten. ,,Daar gaan sommige van die jongens toch nadenken over hun leven: ‘Waar ben ik eigenlijk mee bézig?’ en dan grijpen ze naar de Bijbel, het boek van vroeger, van thuis.”

Klanten

Een recent succes waar de Bijbelvereniging bij betrokken was, was de Kerkproeverij waarbij kerken gastvrij hun deuren openden voor kerkbezoekers die een keer een dienst mee wilden maken. ,,We hebben op die wijze twaalfduizend bijbels kunnen leveren aan kerken. Er zijn honderd bible-boxen weggegaan.”

De open-kerken-route Tsjerkepaad door Friesland levert de Bijbelvereniging ook klanten op. ,,In heel wat kerken, bijvoorbeeld in Bolsward, maar ook in dorpen als Longerhouw en Nijland liggen bijbels van ons.” Plaatselijk zijn er ook uitschieters. Zo heeft de PKN-gemeente in Hindeloopen al zeventienhonderd bijbels verspreid. De Bible Box die daar is geplaatst moet bijna wekelijks worden aangevuld, aldus Jager.

De meest populaire bijbels die vanuit het land worden aangevraagd zijn de Bijbel in Gewone Taal, uitgaven van het Nieuwe Testament en de Herziene Statenvertaling (HSV). De Bijbelvereniging wil voor de komende jaren proberen het aantal talen nog uit breiden. Niet als target, maar omdat één extra taal soms een wereld van verschil kan maken. ,,Ik werd laatst gebeld door iemand die een pastoraal bezoek had afgelegd bij een Filipijnse vrouw. De dochter van deze vrouw bleek op de Filipijnen suïcide te hebben gepleegd.” Enorm verdriet en een radeloze moeder. ,,Ons werd gevraagd of we een bijbel in het Filipijns hadden. Want de moeder was op zoek naar woorden van troost in haar eigen taal.” Jager bestelde de bijbel en binnen twee dagen was die in bezit van de vrouw. ,,Ze was zó dankbaar. Dan weet je: we doen het goede.”

Afzetmarkt

Jager denkt dat niet voor de handliggende plekken straks best wel eens tot de afzetmarkt kunnen gaan behoren. ,,Een bijbel op een Airbnb-locatie is helemaal geen raar idee. Als particulieren ons daar voor benaderen, lever ik die graag.”

De uitlevering van de bijbels gebeurt overigens vanuit Friesland, in Balk. Daar heeft een bestuurslid van de Bijbelvereniging een tweede woning waar sinds vorig jaar een opslag- en distributiecentrum bij is gevestigd.

Speciale uitgaven

Een uitgave die naast de vertrouwde bijbel heel goed loopt is het boekje Kostbare Tijd (2008), speciaal gericht op zieken en verzorgden. ,,Daar mochten al veertigduizend exemplaren van verspreiden.” In november vorig jaar kwam er de uitgave InZicht bij. Een boekje met thematisch gerangschikte Bijbelteksten en met illustraties van Otto de Bruijne, gericht op ouderen en mensen in knelsituaties. ,,Ik kom zelf in mijn rol als kerkenraadslid regelmatig in zorginstellingen en overal zie ik het liggen. Gezien de reacties op de uitgave uit zorginstellingen en van de thuiszorg blijkt dat dit boekje zeer gewaardeerd wordt.”

In de komende jaren wil de Bijbelvereniging onderzoeken of het zinnig is zich te gaan richten op een doelgroep die nog niet zo expliciet in beeld is: jongeren. ,,Ook zij vragen een gerichte benadering. Daarom zullen we als het bestuur ons de komende tijd mogelijk gaan richten op het ontwikkelen van een speciale, eventueel digitale, uitgave.”