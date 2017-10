Niet alleen voor mensen op zondag in de kerk

Tjerk de Reus

Een ‘ontmoeting met God’ is geen dagelijkse bezigheid, voor de meeste mensen. Of vergissen we ons? Ontmoet God ons misschien vaker dan we doorhebben? Gerben van Manen denkt van wel, en hij wil er samen met anderen – binnen en buiten de kerk – meer zicht op krijgen.

Niemand kijkt verrast op als de predikant op zondag zegt: ‘Vandaag mogen wij God ontmoeten, in zijn huis.’ Maar wat is daar eigenlijk mee gezegd: een ontmoeting met God? Waar zit dat eigenlijk in? Afgaand op veel preken lijken dominees er soms ook niet veel mee te kunnen: ze praten veel vaker over de ethiek van het dagelijkse leven, over omzien naar je naaste. Toch kun je er niet onderuit dat in het hart van het christelijk geloof een ‘ontmoeting’ staat: God ontmoet de mens, de mens ontmoet God. Dat is ook de overtuiging van Gerben van Manen (1977), predikant van de protestantse gemeente in Capelle aan den IJssel. Voor zijn eigen geloofsbesef is ‘ontmoeting met God’ iets heel wezenlijks. Dat is ook de reden waarom hij er uitvoerig studie van maakte. Dit resulteerde in het proefschrift Ontmoeting met God, waarin hij zijn thema onderzoekt aan de hand van de protestantse theoloog K.H. Miskotte en de joodse denker Franz Rosenzweig.

,,Het gebeurt in mijn beleving ‘zomaar’”, zegt Gerben van Manen, als hem gevraagd wordt hoe dat nu ‘werkt’, zo’n ontmoeting met God. ,,Ineens kun je je geraakt voelen, tijdens een preek, een lied of ook wel door iemand die jou vertelt hoe hij God vond op zijn weg. Vanuit mijn eigen geloofsopvoeding besef ik dan dat het God is die mij raakt. Maar ik heb ook altijd het gevoel gehad dat dit niet alleen voor kerkmensen of gelovigen is weggelegd. Het kan ieder mens overkomen, ook in onze geseculariseerde cultuur.”

Van Manen groeide op in een christelijk-gereformeerd klimaat, en besefte altijd al: ons geloof is voor buitenstaanders nogal ‘onvanzelfsprekend’. Maar hij vindt ook: ,,Het christelijk geloof heeft ook een grote openheid naar ‘de wereld’. Er is, in ietwat plechtstatige taal, ‘een ruim aanbod van genade’, en ik ben er altijd vanuit gegaan dat dit ook gold voor mensen die er voor hun gevoel niks mee hadden.” Kortom, een ontmoeting met God is geen privilege voor mensen die zich zondagsmorgens afzonderen in een kerkgebouw. Dat leerde Van Manen ook van de al genoemde Franz Rosenzweig. ,,Volgens hem voert God met ieder mens een gesprek,” legt Van Manen uit. ,,Zoals God met zijn liefde in de Bijbel mensen aanspreekt, zo is Hij ook vandaag in het leven van mensen met hen in gesprek. Je hoort daar iets van terug in hoe zij God ter sprake brengen. Of dat nu gelovig, zoekend of afwijzend gebeurt.”

Achterdochtig

Rosenzweig spoort ons aan om ruimhartig en met vertrouwen hierover na te denken, zegt Van Manen. ,,Wees vanuit het geloof niet te snel achterdochtig of sceptisch over wat mensen zeggen te ervaren”, benadrukt hij. ,,Op het moment dat Gods naam wordt genoemd, is er ook contact met Hem mogelijk. Je kunt gaan verlangen en gaan ervaren dat Hij er op dat moment zelf bij is en het gesprek met jou aangaat. Door de christelijke verkondiging leer je dat nog duidelijker benoemen: in Jezus, door zijn Geest, laat God de Vader zich in ons leven in deze wereld ontmoeten.”

Wat Van Manen ziet gebeuren, bij iemand als Rosenzweig, is een wending naar het dagelijkse leven, naar het brede veld van levenservaringen van mensen. Als het gaat om ‘ontmoeting met God’, moeten we het daar zoeken. Juist hier heeft Van Manen ook geleerd van de andere hoofdpersoon van zijn studie, K.H. Miskotte. ,,In het eerste jaar van mijn theologiestudie begon ik werk van Miskotte te lezen. Ik las bij hem dat de God van de Bijbel present is, ook in de moderne cultuur. Hij is er op zijn manier, ondubbelzinnig goed, middenin een verwarrende tijd. Als die ontmoeting doorzichtig wordt tot op Jezus Christus, kan dat een besef van bevrijding geven, en hoop voor jouw leven en voor het hele wereldgebeuren.”

En deze hoop ontstaat – dat is Van Manens punt – in een ontmoeting, niet zozeer via rationeel inzicht. Van Manen: ,,Van Miskotte leerde ik dat we de God die ik in mijn geloofsopvoeding had leren kennen, niet ontmoeten in een set geloofswaarheden, maar in levensechte ontmoeting met Hem zelf in ons leven. Achter hoe de Bijbel God beschrijft, hoe de kerk daarop heeft doorgedacht over Gods wezen en eigenschappen – daar zitten ontmoetingen achter: met Israël, rond Jezus, en door zijn Geest ook in ons leven vandaag.”

Dat voor veel mensen de ontmoeting met God geen een-tweetje is, snapt Van Manen wel. ,,Het zijn vaak twee verschillende dingen: aan de ene kant de relatie met God, aan de andere kant je praktische, dagelijkse leven. God ontmoeten, dat is dan iets van het ‘geestelijke leven’, in de sfeer van Bijbellezen, bidden en lofprijzing. Daarnaast is er dan behoefte aan ‘praktische handvatten’, om het geloof in praktijk te brengen. Maar dan vergeet je gemakkelijk dat God ons aanspreekt midden in ons leven. Uitgerekend dat leven van ons, in deze wereld, wil Hij redden. De stem van Gods liefde voor jou is vervolgens ook de stem die jou roept om je naaste lief te hebben, om in de wereld om je heen gerechtigheid en vrede te zoeken.”

Samen

Hoe pak je dat aan, als predikant, mensen gevoelig te maken voor de ontmoeting met God, midden in het gewone leven? Het antwoord van Van Manen valt in drieën uiteen: ,,Ik probeer daar woorden aan te geven vanuit de Bijbel, vanuit de actualiteit en vanuit de persoonlijke geloofsbeleving die ik tegenkom. Die drie wil ik ’s zondags – en ook in het pastoraat en het geloofsgesprek – met elkaar in contact brengen. Als ik mijn preek voorbereid, haken bepaalde voorvallen en ervaringen aan, van die week of eerder. En dan hoop ik dat dit tijdens het schrijven van de preek allemaal op z’n plek gaat vallen. Met als doel om het geloof ter sprake te kunnen brengen als levensechte ontmoeting met God vandaag, in Jezus, door zijn Geest. Dat is zoeken natuurlijk, maar ik doe dit niet in mijn eentje! Ik doe dit samen met de gemeenteleden, die ook zelf zoeken naar wederzijds contact met God. Jongeren zoeken daar ook naar, merk ik. ’s Zondags lijkt het voor hen eenrichtingsverkeer van Gods kant. Als je zelf Bijbelleest of bidt, lijkt het alleen van jouw kant te komen. Je hoort niks terug. Hoe kun je nou echt contact met God ervaren? Ik wil dan met deze mensen zoeken naar ontmoetingsmomenten in hun leven, bijvoorbeeld de ervaring dat je als medemensen op elkaars weg wordt gebracht – en om je bij die momenten af te vragen hoe God je daarin roept, hoe Jezus je hier voorgaat, op weg naar Gods koninkrijk.”

Bij dat ‘Koninkrijk van God’ denkt Van Manen bijvoorbeeld aan momenten van onverwachte goedheid, aan ontmoetingen die iets heilzaams teweegbrengen. Je moet er oog voor krijgen hoe Jezus vandaag mensen om zich heen verzamelt, zegt Van Manen, en daarbij je oogkleppen afdoen: ,,Jezus verzamelt mensen uit alle lagen van de samenleving en uit alle volken. Dat zie je gebeuren in de kerk als ‘huis van gebed voor alle volken’, maar ook bijvoorbeeld in buurthuizen en bij buurtmaaltijden. Daar vinden mensen elkaar en trekken zich aan elkaar op. Mijn vrouw, met wie ik samen predikant ben in onze wijk, werkt samen met mensen uit de buurt aan het zogenoemde ‘wijkrestaurant’, een niet-kerkelijk buurtinitiatief, waar wij met onze kinderen ook een plek vinden. Dat zijn dingen die ‘gebeuren’ in het gewone, dagelijkse leven. En we kunnen die ervaringen ‘op naam’ zetten: hier breekt iets van het Koninkrijk van God door.”

Benoemen

Dat er heilzame ontmoetingen zijn, dat er mededogen is en spontaan hulpbetoon, midden in dat dagelijkse leven – dat zal iedereen herkennen. Dat we daarvoor misschien meer oog moeten hebben, dat zullen de meeste mensen ook wel beamen. Maar dat je deze dingen expliciet verbindt met het Koninkrijk van God, is weer een volgende stap. Lastig voor veel mensen, weet ook Van Manen. Toch wil hij die stap zetten, om de ontmoeting met God concreet en tastbaar te maken. ,,Het benoemen van een ervaring als een ‘ontmoeting met God’ kun je inderdaad als lastig ervaren. We zijn dit niet zo gewend. Het is ook wel zoeken hoe dit ‘werkt’. Bijbelverhalen kunnen je helpen om bepaalde ervaringen als ontmoeting met God te benoemen. Daar ben ik mee bezig in mijn preken en in gesprekken met jongeren bijvoorbeeld.”

Bijbelverhalen kunnen je helpen om ervaringen letterlijk ‘op Naam te zetten’, vindt Van Manen: op Naam van de God van Israël, die zegt: ‘Ik ben erbij, Ik ga met je mee’, ongeveer zoals dat met Mozes en de bevrijding van het volk Israël ging. ,,En dat is natuurlijk tegelijk de Naam van Jezus: de ene Naam die ons redt. In het onderlinge geloofsgesprek en in het pastoraat kun je elkaar er ook op wijzen hoe je God aan het werk ziet in elkaars leven. Als je daarop afgestemd bent, krijg je ook andere verwachtingen. Dan ga je, zoals Miskotte mij heeft geleerd, het verticale in het horizontale zien. Met andere woorden, dan ontmoet je God in woord en daad. Niet in een sfeer van zweverigheid, maar midden in je leven.’

Ontmoeting met God. Een multiperspectivisch model in het spoor van Franz Rosenzweig en Kornelis Heiko Miskotte. Gerben van Manen. Boekencentrum, 26,50 euro.