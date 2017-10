Beweging voor referendum over de sleepwet heeft wind in de zeilen

Pieter Anko de Vries

Het gaat goed met de beweging die een referendum wil over de nieuwe wet op de veiligheidsdiensten. De wet tast volgens de aanhangers ervan de burgerrechten aan en moet daarom van tafel.

Je hoort het steeds: we moeten ons vrije leven niet laten ondermijnen door terroristen die door dood en verderf te zaaien ons angst willen inboezemen en die ons willen dwingen op een bepaalde manier – hun manier – te leven. Na elke aanslag wordt deze mantra gezongen door politici en opiniemakers. Maar is het middel dat ons moet beschermen niet erger dan de kwaal?

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, bekend als de tapwet of de sleepwet, is bedoeld om onze vrijheid te beschermen, maar zet de vrijheid van burgers onder druk. De wet geeft namelijk de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) ruimere toegang tot telefoon- en internetgegevens.

Niet alleen het recht op privacy komt in gevaar, maar ook andere mensenrechten zoals de vrije meningsuiting en de vrijheid van vergadering zijn niet veilig, zo blijkt uit de rapporten van verschillende instanties en deskundigen die de nieuwe wet hebben onderzocht.

Toetsingscommissie

En het zijn niet de minste organisaties die zich hebben gebogen over de inhoud en de consequenties van de wet. Amnesty International, het College voor de Rechten van de Mens en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) hebben fundamentele kritiek geuit. Onder meer op hun aandringen werd er aan de wet een toetsingscommissie toegevoegd. Maar in de praktijk hoeft deze commissie niet alle bevoegdheden van de diensten vooraf te toetsen, en als het al gebeurt dan is dat zeer marginaal en abstract.

Ook op meestal niet al te frisse sites als shockblog GeenStijl wordt actie gevoerd voor een referendum over de sleepwet. En niet uit puberale overwegingen om de overheid dwars te zitten (‘gewoon omdat het kán’), maar ook uit fundamentele overtuigingen over de vrijheid op het internet. De coalitie voor een referendum is daardoor wonderlijk genoeg een zeer gemêleerde.

Het viel te verwachten dat er burgerprotest zou ontstaan tegen de nieuwe wet. Maar veel Nederlanders bleven ook onverschillig, onder het motto: ik heb niets te vrezen want ik heb toch niets te verbergen. Velen komen er nu achter dat dit misschien wel wat te naïef is gedacht.

Handtekeningen

Het referenduminitiatief over de tapwet heeft tot deze week meer dan 218.000 handtekeningen verzameld. Vooral na de laatste uitzending van Arjen Lubach afgelopen zondag liep het storm op de verschillende referendumsites.

In totaal zijn 300.000 handtekeningen nodig voor een raadgevend referendum over de wet die in juli werd aangenomen door de Eerste Kamer. De tijd dringt, maar als de handtekeningen voor 16 oktober binnen zijn, kunnen alle Nederlanders zich in een raadgevend referendum uitspreken over de omstreden wet.

Mensen die voorstander zijn van een referendum over de sleepnet kunnen hun voorkeur kenbaar maken op deze site: https://teken.sleepwet.nl/