Beledigt Tillerson president Trump, of andersom?

Niek van der Molen

Het is zover gekomen dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson zelfs een persconferentie moet beleggen om in het openbaar te bezweren dat hij president Donald Trump geen moron (debiel) heeft genoemd. Hij zou volgens de nieuwszenders CCN en NBC in onflatteuze bewoordingen de geestelijke vermogens van zijn baas in twijfel hebben getrokken tijdens een vergadering in juli in het Pentagon.

Tillerson ontkende woendag op de persconferentie ook dat hij heeft overwogen deze zomer zijn ontslag aan te bieden en dat vice-president Mike Pence hem dat uit het hoofd zou hebben gepraat.

Duidelijk is dat Trump en Tillerson in elkaars vaarwater zitten. Dat bleek vorig weekend nog eens toen Trump via Twitter (hoe anders) de pogingen van Tillerson torpedeerde om de angel uit de nucleaire crisis met Noord-Korea te halen. Tillerson was in Peking om de Chinezen over te halen de sancties tegen Noord-Korea aan te scherpen. China wil Noord-Korea alleen onder druk zetten op voorwaarde dat de VS aansturen op diplomatieke onderhandelingen en militaire spierballentaal achterwege laten.

Volgens Tillerson is het hoofdzaak de ,,oververhitte spanningen te kalmeren”. Trump ontplofte op Twitter. Hij noemde het ,,tijdverspilling om te proberen met de kleine raketman te onderhandelen”. Kleine raketman is de denigrerende benaming van Trump voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. ,,Spaar je energie, Rex. We zullen doen wat noodzakelijk is”, twitterde de president.

Tweesporenbeleid

Er wordt gesuggeerd dat de Amerikaanse regering een tweesporenbeleid volgt ten aanzien van Noord-Korea. Met Trump in de rol van agressieve ‘bad cop’ en Tillerson als meelevende ‘good cop’ zou Pyongyang meer inschikkelijkheid tonen. Wat deze theorie tegenspreekt, is dat Noord-Korea erop moet vertrouwen dat de ‘aardige agent’ kan leveren wat hij belooft. Maar dat kan Pyongyang niet doordat ‘boze agent’ Trump de geloofwaardigheid van Tillerson onderuit haalt.

Het zal niet de eerste keer zijn dat een president een minister terugfluit, maar meestal gebeurt dat achter de schermen en niet in het openbaar en op zo’n beledigende toon. Trump heeft vaker publiekelijk het beleid van Tillerson ondermijnd. Terwijl de minister deze zomer bemiddelde in het conflict tussen Saudi-Arabië en Qatar koos Trump openlijk de kant van de Saudi’s en noemde hij Qatar een ,,terroristische staat”. Het kostte Tillerson veel tijd en energie de plooien glad te strijken tussen Washington en de Europese NAVO-bondgenoten nadat Trump had verklaard dat de VS niet automatisch instaan voor de verdediging van Europa. Kort daarna zei Trump ijskoud opnieuw dat de VS zich niet gebonden weten aan een collectieve verdediging, waar hij overigens later weer op terugkwam. Trump steekt ook niet onder stoelen of banken dat hij over de nucleaire deal met Iran en het klimaatakkoord volstrekt anders denkt dan Tillerson.

Tillerson heeft niet het oor van de president en hij wordt door hem weggezet als een snotneus. De vraag is hoe lang Tillerson nog in het landsbelang zijn gekrenkte trots opzij kan zetten.