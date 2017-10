Oudste katholieke kerkhof van Friesland is spiegel van de kerkgeschiedenis

Dick Vos

De Johanneshof in Sint Nicolaasga bestaat 175 jaar. Het is het oudste nog bestaande katholieke kerkhof in Friesland van na de reformatie. Op zondag 1 oktober werd het jubileum gevierd met een hoogmis en een processie.

Halverwege de negentiende eeuw was het aanleggen van katholieke begraafplaatsen nog geen onomstreden zaak. Sinds het einde van de achttiende eeuw hoefden de katholieken weliswaar niet meer bij elkaar te komen in schuilkerken, maar al te veel ruimte innemen – letterlijk en figuurlijk – was nog moeizaam. In 1835 verrees de eerste katholieke kerk in Sint Nicolaasga. Tot die tijd had de gemeente – gesticht in 1691 – gebruik gemaakt van een schuilkerk in het buurtschap De Heide.

Het was in 1840 toen de ‘R.C. Gemeente te Sint Nicolaasga besloot (…) dat het niet alleen welvoeglijk, maar zelfs noodzakelijk was alhier een R.C. Kerkhof aan te leggen wijl als dan een ieder die aldaar belang in stelde gelegenheid had om op een Geconsacreerd Kerkhof begraven te worden, en wel bijzonder belangrijk voor de geestelijken in Vriesland’. Zo staat het in de bewaard gebleven Aantekeningen kerkhof 1841-1940.

Hetzelfde jaar nog werd begonnen met de aanleg, en op 4 maart 1842 vond de eerste begrafenis er plaats. In 1839 werd er in Overburen, onder Steggerda, al een katholieke begraafplaats ingericht. Omdat deze in 1921 opgeheven werd, is het kerkhof in Sint Nicolaasga de oudste katholieke begraafplaats in Friesland sinds de reformatie.

Priesters

Dat er behoefte was aan gewijde grond om een laatste rustplaats te bieden, mag blijken uit het aantal priesters dat op dit kerkhof begraven is. Sinds 1842 zijn dat er 36. Vijftien daarvan werden er al in de eerste veertig jaar gegraven, en van die vijftien hebben slechts drie Sint Nicolaasga als parochie van herkomst achter hun naam staan. De anderen kwamen uit Sneek, Bakhuizen, Makkum, Joure, Lemmer, Blauwhuis, Workum en Woudsend. Dit deel van de geschiedenis was de aanleiding voor het priestermonument dat in 2002 een plek kreeg op het kerkhof.

Ook de naam ‘Johanneshof’, die het kerkhof sinds 2013 draagt, gaat hierop terug. De oprichter en tevens de schenker van de grond voor het kerkhof was pastoor Johannes Molinus die er zelf begraven werd in 1843. Het moet een voordeel geweest zijn dat het om grond ging die van de pastoor zelf was. ,,Elders moest stiekem grond aangekocht worden voor een kerkhof”, vertelt de huidige pastoor van Sint Nicolaasga, Henk Nota. ,,Het kwam in die tijd net een beetje op gang met de godsdienstvrijheid, maar van harte ging dat vaak nog niet.” Nota schreef ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Johanneshof een gedenkboekje waarin de nodige wetenswaardigheden opgenomen zijn.

Luchtige grond

Sinds de aanleg van het kerkhof zijn er 3606 mensen begraven, staat in het boekje. En zoveel mensen liggen er nog steeds, al zijn er maar zo’n vijfhonderd graven. ,,Er worden nooit graven geruimd”, vertelt Nota. ,,Er is ruimte genoeg en graven worden hergebruikt. Hier in Sint Nyk hebben we ook een wat bijzondere grond. Het is gemengd zand waar veel lucht doorheen komt. Een aantal jaren na het begraven is alles weg”, verwijst hij naar de mate waarin alles in deze grond verteert. Hij vertelt erbij dat het gebruikelijk is, bij wet geregeld zelfs, dat wanneer er nog resten gevonden worden op het moment dat een nieuw graf gedolven wordt, dat deze dan in een witte katoenen doek onderin het nieuwe graf herbegraven moeten worden.

Een ander wetenswaardigheidje is dat er op het kerkhof in totaal dertig telgen liggen van de met koffie beroemd geworden familie van Douwe Egberts de Jong. Oorspronkelijk kwam de familie uit Idskenhuizen.

Pauselijke soldaten

Zondag 1 oktober werd een plechtige mis opgedragen in de Sint-Nicolaaskerk waar het kerkhof achter ligt. Een standaard liturgie, vertelt Nota, maar wel een hoogmis. In tegenstelling tot in een gewone mis wordt daarin wierook gebruikt, en ook doen er meer misdienaars mee – kinderen en jongeren. Naast twee koren werkte muziekvereniging Euphonia uit Bakhuizen eraan mee. ,,Dat korps heeft een eigen processiemars voor dit soort gelegenheden”, legt Nota uit. ,,Die plechtige muziek werd gespeeld toen we na de mis in processie naar het kerkhof gingen.” Op verschillende plekken werden vervolgens bloemstukken neergelegd. Bij het grote kruismonument midden op het kerkhof, bij het priestermonument waarop de namen van alle priesters staan die er begraven werden, bij het oorlogsmonument, het kindermonument en bij het zouavenmonument. Dat laatste is een monument ter ere van alle 74 Friese zouaven, pauselijke soldaten, die er geweest zijn. Vijf van hen liggen op het kerkhof begraven.

Tijdens de koffie na afloop van de processie werd het gedenkboek dat Nota voor deze gelegenheid schreef gepresenteerd.

Katholiek Sint Nicolaasga maakt deel uit van de Heilige Christoffelparochie in het zuidwesten van Friesland.