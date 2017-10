Meerwaarde van Macron en Merkel?

Sytze Faber

Daders. Hoe heel normale mensen massamoordenaars worden. Dit boek van Harald Welzer koester ik al tien jaar. Sterker: ik begin er steeds vaker in te bladeren. Wegens parallellen tussen nu en tachtig jaar geleden. Door wie werden tijdens het Hitler-regime miljoenen Joden, Sinti, Roma, homoseksuelen en geesteszieken, zonder al te veel ophef, van het leven beroofd? Dat is de centrale vraag van Welzer. Om het antwoord te vinden ploegde hij honderden verhoordossiers van daders door. Het waren geen psychopaten en sadisten, zoals velen graag wilden geloven. Nee, ze vormden een bijna perfecte afspiegeling van de Duitse bevolking. De moordenaars van de vermeende Untermenschen waren in overgrote meerderheid gewone fatsoenlijke burgers. Hoe kon dat gebeuren?

Met stelselmatige verdachtmakingen manoeuvreerden de nazi-leiders de Joden (en hun lotgenoten) buiten de volksgemeenschap. Ze werden apart gezet omdat ze een bedreiging zouden zijn voor het superieure blanke Germaanse ras. Voor gewone fatsoenlijke burgers werd het zodoende geleidelijk een daad van vaderlandsliefde als ze zouden worden uitgeroeid. De Holocaust: eindpunt van een voortdurend verder opschuivend normbesef.

In tegenstelling tot de technologie wordt de menselijke natuur er niet hoogwaardiger op. Mensen blijven mensen. Wat tachtig jaar geleden plaatsvond kan dus opnieuw gebeuren. Sla daarom acht op de tekenen van de tijd. Met als ijkpunt de gelijkwaardigheid van alle mensen.

Stereotypen

Stel bij het huidige Haagse flirten met gewone, normale Nederlanders de vraag wie dan wel de ongewone, niet normale Nederlanders zijn. Dat gebeurt echter nauwelijks. Daardoor blijft de suggestie hangen dat het wel de niet autochtone witmensen zullen zijn. Komt niet uit de lucht vallen. Wetenschappers van de Vrije Universiteit onderzochten van september 2016 tot maart 2017 600.000 berichten van vijf landelijke kranten en twee weblogs. Een objectieve beeldvorming is daarbij ver te zoeken. Stereotypen over moslims zijn stukken negatiever dan over Hollanders. Dat schept een natuurlijke voedingsbodem voor discriminatie en uitsluiting.

President Trump grossiert zelfs in het onbeschaamd uitventen van halve waarheden en onbewezen beschuldigingen. Ze vallen – onheilspellend – niet op rotsachtige bodem maar vaak in vruchtbare aarde. Journalist en Amerikakenner Frans Verhagen publiceert dezer dagen Geschiedenis van de Verenigde Staten. De NRC had alvast de epiloog. Een kleine greep.

De meeste Amerikanen zijn het inmiddels eens met Trump dat media gemuilkorfd moeten worden als hij vindt dat ze nepnieuws brengen. Voor veel Republikeinen zijn andersdenkenden geen loyale Amerikanen meer maar landverraders. Hillary Clinton moest de bak in. Bij de verkiezingen kreeg Trump minder stemmen dan Clinton. Zou te wijten zijn aan de door Democraten gemanipuleerde kiesregisters. Geen enkel bewijs. Toch is het niet meer helemaal ondenkbaar dat vermeende vervuilde kiesregisters voor Trump het argument zullen worden de noodtoestand uit te roepen en de verkiezingen van 2020 uit te stellen. Verhagen: het vernis van de Amerikaanse democratische rechtsstaat blijkt flinterdun te zijn.

Het betere ik

De democratische teloorgang kan alleen gestuit worden als politici niet meer louter appelleren aan instincten maar ook aan het betere ik van mensen.

Als Europa – dat het verschil zal moeten maken – weer het ideaal gaat belichamen dat een nauwere samenwerking van nationale EU-staten heel goed kan en moet harmoniĆ«ren met solidariteit en culturele diversiteit. President Macron en bondskanselier Merkel lijken daarbij het voortouw te willen nemen. Dat zou meerwaarde bieden. Ook een teken van deze tijd. In dit geval hoopgevend.