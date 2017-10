Luther. Populist, rebel, marketingman – en vooral mens

Lodewijk Born

Wat kun je als museum nog toevoegen aan al die tentoonstellingen die er al geweest zijn over kerkhervormer Maarten Luther? Alleen al in Duitsland zijn er tweehonderd exposities geweest over zijn leven en werk. Toch nog heel wat, blijkt in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Het verhaal van de mens Luther en zijn band met de Nederlanden worden er prachtig bij elkaar gebracht.

Maarten Luther: iedereen kent die naam wel van de geschiedenisles, merkte Museum Catharijneconvent toen het in aanloop naar het samenstellen van de expositie over Luther een enquête hield. De meest gebruikte typering: kerkhervormer. Maar verder dan dat komt de ‘gewone Nederlander’ vaak niet. Het ware verhaal achter die naam is onbekend. Een goede aanleiding om daar in het reformatiejaar verandering in te brengen. Populist, revolutionair, rebel, gewiekste marketingman, antisemiet en vrouwenhater: ook al deze ‘labels’ zijn van toepassing op de Augustijner monnik (1483-1546) die in 1517 een beslissende aanzet gaf tot wat nu bekend is als de Reformatie.

Het Utrechtse museum koos bij Luther voor een brede en toegankelijke tentoonstelling, zonder dat je daarbij het overzicht verliest. De bezoeker wordt meegenomen door zijn hele levensgeschiedenis. Hoe lukte het Luther om van onbekende monnik uit te groeien tot een icoon van de Reformatie? Welke propagandamiddelen wist hij vijfhonderd jaar geleden in te zetten voor de campagne die hij voerde? Hoe wist hij zoveel mensen te bereiken en te overtuigen van zijn ideeën?

Dat is te zien aan de hand van vele objecten, zoals pamfletten, schilderijen, zilver, spotprenten maar bijvoorbeeld ook in wat je ‘een protestantse reliek’ zou kunnen noemen. Luther was zó populair dat vele pelgrims in de loop der eeuwen de bekende Lutherplekken bezochten en stiekem stukjes van zijn interieur meenamen. In enkele lijsten op de expositie hangen negentiende-eeuwse prenten. Hier zitten aan de zijkanten stukjes inktkoker, tafelkleed, tafel, mantel en zelfs hout van een preekstoel waar Luther ooit op stond. Bizar maar waar.

Geschriften

Je zou bijna vergeten dat het hier gaat om een gewone monnik die helemaal niet van plan was om Europa – en daarna de rest van de wereld – te veroveren met zijn ideeën. Maarten Luther was zoon van een vader die actief was in de koperwinning. Luther zei zelf dat hij ‘van de boeren’ afstamde, maar hij groeide wél op in een gezin met ambities. Tanja Kootte, bij het Museum Catharijneconvent J.G. van Oord Jzn- conservator van het Nederlands protestantisme, heeft geprobeerd om ,,de kracht van Luther in al zijn facetten” naar voren te brengen. Zoals bekend zorgde hij voor de vertaling van de Bijbel in de volkstaal. Eerst zodat de Duitsers de heilige Schrift konden lezen, maar daardoor ook de gelovigen in de toenmalige Nederlanden. Direct na het verschijnen van Luthers vertaling van het Nieuwe Testament in 1522 stonden drukkers in de Nederlanden in de rij om het eerste exemplaar in het Nederlands te vertalen en te drukken. Het kon hen niet snel genoeg gaan – Luther was hot – daarom verschenen de eerste edities in delen. Op de expositie is zo’n deel te zien; de eerste Nederlandse vertaling van de Evangeliën, Handelingen en Openbaring, uitgegeven door Adriaen van Berghen (Antwerpen, 1523).

Je komt er ook achter waarom er zo’n enorme hype rond Luther ontstond. De 95 Stellingen tegen de aflaathandel gingen na de eerste publicatie op 31 oktober 1517 als een lopend vuur door Duitsland. Wittenberg werd drukhoofdstad van Europa. Binnen vijf jaar na het eerste traktaat had iedereen in Duitsland het over Luther, ook omdat er nog veel meer geschriften van hem verschenen met titels als Sermoen van Aflaat en Genade (1518).

Het drukken van werken van Luther was overigens niet zonder gevaar. Ook niet in de Nederlanden. Zo werd Jan Seversz uit Leiden een van de meest vervolgde drukkers. Hij werd verbannen uit Holland, Zeeland én Friesland. Hij vluchtte naar Utrecht, maar kwam uiteindelijk in Antwerpen terecht waar hij veroordeeld en gevangen werd gezet. In Brussel werden zelfs twee Nederlanders op de brandstapel gezet omdat ze Luthers leer volgden: Hendrik Vos en Jan van den Esschen werden op 1 juli 1523 ter dood gebracht op de Grote Markt. Op de expositie is te zien dat Luther daar hevig door ontdaan was. Een pamflet bevat een brief van hem aan zijn volgelingen in Holland en Brabant met een oproep om vol te houden in de moeilijke tijd.

Krabbels van Luther

Een introductiefilm over Maarten Luther is voor de bezoekers aan de expositie een mooi instapmoment. De conservator heeft de mens Luther heel dichtbij willen brengen. Dat gebeurt het meest zichtbaar met een uniek boek uit de collectie van de Groningse Universiteitsbibliotheek: een Novum Testamentum van Erasmus uit 1527, mét aantekeningen erin van Maarten Luther. Dit was de eerste publicatie van de Griekse tekst van het Nieuwe Testament. Voor het eerst sinds eeuwen werd het daarmee mogelijk om direct de brontekst te bestuderen. Luther schreef er honderden aantekeningen bij, waarin hij soms duidelijk liet merken het niet met zijn tijdgenoot Erasmus eens te zijn. ,,Krabbels van Luther zelf, dichterbij kun je het niet krijgen”, aldus Kootte.

Een tijdlijn vanaf 1400 (de periode rond de dood van Johannes Hus, 1415) tot 1568 (de Slag bij Heiligerlee) laat zien hoe roerig de wereld was waarin de kerk en samenleving in die tijd functioneerden. Ook ontbreekt daarbij niet hoe de Friese kerkhervormer Menno Simons (1496-1561) in 1536 brak met de kerk, en voorman werd van de doopsgezinden.

De expositie is niet enkel een eerbetoon. Kootte wilde ook de ,,donkere kant’’ van Luther laten zien. Hoe hij dacht en sprak over vrouwen, boeren, Joden et cetera, en hoe dat alles mede bepaald heeft hoe er nu tegen hem wordt aangekeken. Een zwart beeld van Luther staat in een nis – ,,Ik heb hem zelf letterlijk in de hoek gezet’’ – met daarboven pittige uitspraken die Luther ooit heeft gedaan. Zoals over vrouwen: ‘De vrouw is bestemd om thuis te blijven’, of over heksen: ‘Ik wil de eerste zijn die de het vuur van de brandstapel aansteekt’, maar ook over zichzelf: ‘Ik ben maar een stinkende madenzak, onbegrijpelijk dat ze zich naar mij noemen’.

De grootste zaal leidt de bezoekers langs grote vitrines en schilderijen met als thema de genade. Het wordt bijvoorbeeld verbeeld als stripverhaal. Luther en zijn vriend en compagnon Lucas Cranach (1472-1553) bedachten Bijbelse thema’s die Luthers leer over de genade in beeld brachten. Later liet een puissant rijke in de zeventiende eeuw Werner van den Valkert een schilderij maken over de kinderzegening door Jezus. Dit thema was vóór Lucas Cranach nooit eerder afgebeeld in de schilderkunst. Schilderijen voor de happy few. Heel anders dan de bierkroes die in 1983 bij opgravingen aan het Waterlooplein in Amsterdam gevonden werd en inmiddels puntgaaf is gerestaureerd. Hier staat een voorstelling van Luthers thema ‘Wet en genade’ op afgebeeld. Een gebruiksvoorwerp dat ergens tussen 1570 en 1595 gemaakt is in Siegburg (Noordrijn-Westfalen). ,,Luther was dus ook gewoon een gespreksonderwerp aan de stamtafel. Dat vind ik eigenlijk nog mooier”, aldus Kootte.

Muziek

Luther is ook onlosmakelijk verbonden met muziek. Er wordt wel gezegd dat zijn opvattingen over muziek en wat hij erover schreef van grotere invloed zijn geweest dan zijn 95 stellingen tegen de aflaathandel. Er zijn veel componisten door geïnspireerd geraakt. Muziek maakt de mens ontvankelijk voor Gods Woord, schreef hij in zijn Frau Musica, voor het eerst gepubliceerd in 1538. Het eerste lied dat Luther zelf schreef was Ein neues Lied wir heben an, naar aanleiding van de eerder genoemde terechtstelling van de twee monniken in Brussel. Het werd ook in het Nederlands vertaald. Hoe dat toen moet hebben geklonken, is te beluisteren in een uitvoering van het gezelschap Camareta Trajectina. De tentoonstelling voert ook langs het beroemde Lutherlied Ein feste Burg is unser Gott, in een cantate gecomponeerd door Johann Sebastian Bach (1685-1750). Hij ging in Eisenach naar dezelfde school die Luther ooit bezocht.

Op de tentoonstelling Luther ontbreekt ook de spot niet. Hoe de paus belachelijk werd gemaakt en tegenover Christus zelf werd gezet, in het werk Passional Christi und Antichristi (Wittenberg, 1521). Dat was een schotschrift geïllustreerd door Lucas Cranach en met teksten van Luthers medestander Philippus Melanchthon (1497-1560). Het werk wordt gezien als het startpunt van Luthers Bilderkämpf, de anti-katholieke propaganda. Maar zijn tegenstanders lieten ook van zich horen. Zo is er een afbeelding te zien van Luther als het zevenkoppige monster uit het Bijbelboek Openbaring, een werk van Johannes Cochlaeus uit 1564.

Kunstwerken van onder anderen Lucas Cranach en Albrecht Dürer, afkomstig uit de eigen collectie van het museum maar ook van onder meer het Rijksmuseum Amsterdam, Museum Boijmans van Beuningen, de National Gallery in Praag en het Statens Museum for Kunst in Kopenhagen hebben het mogelijk gemaakt dat Maarten Luther in Utrecht echt tot leven komt. Als hervormer maar misschien nog wel meer als mens. De man van wie mensen soms een bord met een beeltenis in huis hadden hangen, een man die ze adoreerden. Geboren als Martin Luder, zoon van Hans en Margarethe Luder. Maar nu toch bekend als Luther, de naam die hij koos in de herfst van 1517. Het jaar waarin het allemaal begon, daar in Wittenberg, en waarom we hem nu nog kennen.

Luther. Museum Catharijneconvent, tot en met 28 januari 2018.

Ter gelegenheid van de expositie verscheen De kracht van Luther (Wbooks), 24,95 euro