Leeg antwoord in te zeker houvast van Holtzapffel

Tjerk de Reus

Religie heeft meer te maken met een ‘zingevingskader’ dan met kennis, vindt Koen Holtzapffel. Hoewel zijn boekje Houvast heet, gaat het hem allereerst om het stellen van vragen.

Geloof is voor Koen Holtzapffel eerder een vorm van vertrouwen, dan ‘het al dan niet beamen van specifieke geloofsopvattingen’. Dit schrijft hij in zijn boek Houvast, met als verklarende ondertitel Aan de vraagzijde van het bestaan. Holtzapffel (1961) is remonstrants predikant in Rotterdam en voorzitter van het Convent van remonstrantse predikanten. Hij is geboeid door levensvragen en door manieren waarop mensen zin geven aan hun leven. Hij treft in bijvoorbeeld literatuur en poëzie vragen aan die wat hem betreft raken aan het geloof. Niet in de zin van ‘geloofsinhoud’, alsof wat een dichter vragenderwijs aan de orde stelt een antwoord kan vinden in Bijbel of geloofstraditie. Dat is een doodlopende route, vindt Holtzapffel.

Open proces

Het gaat hem om een open proces, waarbij de gestelde vragen steeds weer nieuwe vragen oproepen. Dit proces tekent onze menselijke zoektocht, die wat Holtzapffel betreft nooit eindigt. Er is wel een rol weggelegd voor de Bijbel en ook voor bijvoorbeeld religieuze monumenten, zoals middeleeuwse kerken: die kunnen een soms onverwachte verbinding aangaan met vragen die diep in onszelf verborgen zitten, maar toch heel belangrijk zijn. Waar komen we vandaan? Wat is onze bestemming, wat geeft ons nietige bestaan betekenis?

In zijn boek legt Holtzapffel uit waarom vragen belangrijk zijn, welke type vragen er zijn, en hoe die in verhouding staan tot geloof en religie. In hoofdstukken over gedichten, over Job en Jezus vult hij zijn idee van ‘vragen stellen’ nader in. Het loopt uit op een hoofdstuk over de liefde, ‘een antwoord dat tenminste enig houvast biedt in de maalstroom van het leven’. Het is opmerkelijk dat hij hier het woord ‘houvast’ gebruikt, net als in de titel, want juist houvast is iets wat Holtzapffel voortdurend tot een probleem maakt in zijn boek. Het gaat hem om vragen, niet zozeer antwoorden. Deze nadruk die hij legt op ‘de vraagzijde van het bestaan’ is niet vreemd. We leven nu eenmaal met vele vragen, in een pluriforme en gefragmenteerde wereld. Maar paradoxaal genoeg schuilt in die vraaghouding nu net het eigen vaste uitgangspunt van Holtzapffel. Hij herhaalt dit het hele boek door, als een soort mantra: ‘het laatste woord is niet aan een antwoord, maar aan een vraag’; het gaat niet om ‘hét antwoord op al onze vragen’; de Bijbel ‘geeft ook antwoorden, maar het zijn geen eenduidige antwoorden’. En zo gaat het voort, in vele toonaarden.

Het ligt voor de hand – en hier horen wie het bekende abc’tje van de vrijzinnigheid – dat in dit licht de christelijke geloofstraditie negatief wordt neergezet, zoals uit dit citaat blijkt: ‘De vrije, persoonlijke zoektocht naar een inspirerende interpretatie werd aan banden gelegd door kerkelijke instituten en autoritaire voorgangers’. Opvallend is dat Holtzapffel de hang naar granieten zekerheid tot in de Bijbel terug projecteert. Als in de brief aan de Hebreeën gesproken wordt over ‘de grondslag voor alles waarop we hopen’, tekent hij aan dat hier sprake is van een ‘antwoordsysteem’: ‘Als je de aangereikte antwoorden nu maar uit je hoofd kende, dan wist je waar je het moest zoeken en kwam het allemaal wel goed.’ En ook de evangeliën hebben een eigen, historisch onbetrouwbaar verhaal over Jezus gemaakt, in een poging zekerheid te bieden.

Tamelijk mager

Wie de theologische wereld een beetje kent, herkent hier de vanzelfsprekendheden van de vrijzinnigheid. Die hebben ook wel iets gemakszuchtigs. Maar wat levert het hier op? Biedt Houvast een oorspronkelijke bijdrage aan het hedendaagse gesprek over waarden, over zingeving, over levensvragen? De uitkomst blijkt tamelijk mager te zijn. Het gaat er steeds maar weer over dat er allerlei vragen zijn en dat je die moet stellen, zonder ‘verkrampt’ een antwoord te willen vinden.

Holtzapffel slaagt er nauwelijks in om eens een vraag uit te werken tot iets belangwekkends, op een manier die spannend is en je in beweging zet. Dat ligt niet per se aan het vrijzinnige perspectief, want er is veel interessante vrijzinnige theologie. Maar een grote valkuil van het type vrijzinnigheid dat Holtzapffel nastreeft, zit in het voortdurend problematiseren van de Bijbel en de geloofstraditie. Als je per se op afstand daarvan theologie wilt beoefenen, loop je grote kans dat het een dun verhaal wordt.

Houvast. Aan de vraagzijde van het bestaan. Koen Holtzapffel. Uitgeverij Meinema, 12,99 euro