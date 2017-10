De waarheid is niemands eigendom

Markus Matthias

Wat stond Luther precies voor ogen? Uit zijn eigen teksten valt dat het beste op te maken. In een serie over de theologische inzichten van Maarten Luther, deze keer aandacht voor de uitgevers en drukkers van zijn boeken.

De reformatie was ook een groot media-evenement. Door de uitvinding van het drukken met losse letters, was het drukken van geschriften veel makkelijker en goedkoper geworden. Uitgevers hoefden maar één keer te investeren in een bepaalde set letters, die zij daarna voor elk volgend geschrift opnieuw konden gebruiken. Ook correcties aanbrengen tijdens het zetten was gemakkelijk geworden. Daardoor konden geschriften aantrekkelijk geprijsd verkocht en verspreid worden.

Heel gauw zagen uitgevers en boekdrukkers dat Luthers geschriften veel winst opleverden. Velen – die niet in Wittenberg gevestigd waren – hebben Luthers geschriften dan ook zonder toestemming afgedrukt, soms zelfs heel slordig. Anderen hebben pogingen gedaan om Luther als auteur aan zich te binden. Ze wilden van Luther een product maken, in zijn geschriften zagen ze vooral makkelijk rendement. Het past in die lijn dat boekdrukkers zelfs nog geen present-exemplaren uitreikten aan degenen die Luther bij de vertaling van de Bijbel hadden geholpen, de docenten Grieks en Hebreeuws.

Luther merkt er het volgende over op: ‘Wonderbaarlijk is de vrijgevigheid van onze oude keurvorst Johannes (1486-1532) geweest. Toen hij me een jaarlijks 200 gulden betaalde, zei hij dat hij die uit genade gaf, zonder betrekking of naar aanleiding van welk werk dan ook. Daarom heb ik dat wat ik tijdens mijn colleges leerde, wat ik schreef of wat ik predikte allemaal gratis gedaan; want ik ben aan niemand gebonden dan aan de keurvorst. De boekdrukkers echter probeerden me met alle middelen als een knecht aan ze te binden, deze zeer ondankbare mensen! Ik heb zoveel moeite met het vertalen gehad; niemand zou me met geld of gunst ertoe kunnen brengen ook maar één boek te vertalen als ik het niet ter ere van mijn Heer Christus gedaan had. Desondanks zijn deze beesten zo ondankbaar dat ze niet eens een exemplaar weggaven aan degenen die mij hielpen.’

(Tafelgesprekken, 1532; Duits / Latijns, WA.TR 2, Nr. 2623).

Levensonderhoud

De insteek van de drukkers – begrijpelijke economische motieven – botste met de inhoud van Luthers geschriften. Als (hoog-)leraar, als predikant, als opvoeder kun je je werk eigenlijk niet verkopen, vond Luther. Het gaat immers om een goed waarop iedereen eigenlijk recht heeft: de waarheid of de zoektocht naar waarheid. Waarheid die gevonden wordt is geen product en niemand heeft het recht op eigendom daarop.

Het is des te opmerkelijker dat Luther hier met betrekking tot zijn eigen persoon vertelt over een soort vergoeding die wel erg op een honorarium lijkt. Maar Luther kreeg van zijn keurvorst gewoon geld om in de kosten van zijn levensonderhoud te voorzien, zonder dat daaraan prestatieafspraken gekoppeld waren. Wat Luther deed, dat deed hij slechts ter ere van zijn Heer of omwille van de waarheid.

In onze tijd zijn wij inmiddels in een systeem beland waarin ook onderwijs helemaal volgens economische maatstaven functioneert. Het is te vrezen dat op die manier niet de zoektocht naar waarheid en het algemeen belang de maatstaf der wetenschap wordt, maar de mate waarin resultaten toepasbaar zijn in technische producten.

Markus Matthias is hoogleraar lutherana aan de Protestantse Theologische Universiteit. Dit is het tweeëntwintigste deel van een serie over teksten van Luther.