Boksen voor compassie

Tamarah Benima

Misschien was het gisteravond de laatste kans de Rolling Stones te zien in Amsterdam. Ik was er niet bij. Hun concert begon terwijl het nog Jom Kippoer, Grote Verzoendag, was.

Pas rond 20.00 uur werd de laatste keer op de Hoge Feestdagen (Joods Nieuwjaar en Grote Verzoendag samen) de sjofar, de ramshoorn, geblazen. Dat lijkt misschien wel een beetje op het geluid dat de Stones voortbrengen, maar het is toch echt iets anders.

Waarom ik nooit naar een concert van hun ben gegaan, is een raadsel. Mijn vader was veel eerder bezig met popmuziek dan ik. Zijn lievelingsnummer was Sympathy for the Devil. Toen de eerste radiopiraat in de ether kwam (Radio Caroline in 1964; er werd uitgezonden vanaf een schip op de Noordzee) stond mijn vader met een transistorradiotje aan zijn oor. Het was loeispannend. Ik zie het beeld nog voor me. Toen mijn moeder al hoogbejaard was, stond ze ooit mokkend voor de televisie te kijken naar een uitzending van Pinkpop. „Daar wil ik nou zo graag naar toe, maar dat kan niet, want ik niet kan lopen.” Dus aan mijn ouders ligt het niet.

Beter

Terug naar Sympathy for the Devil. Anders dan u misschien denkt, kent het jodendom geen gevallen engel die duivel wordt genoemd en voor problemen zorgt. In het Oude Testament komt het woord satan voor; daar is het een engel die de profeet Bileam de weg verspert.

In de joods traditie kennen we satan dus als de entiteit die het ons weliswaar moeilijk maakt, maar die tegenstand is uitsluitend bedoeld opdat we een beter mens kunnen worden. Zoals de sparringpartner van een bokser klappen uitdeelt om de bokser een betere bokser te maken. De klappen in het leven zijn bedoeld om onze compassie te ontwikkelen. En bedenk wel, alles komt van God, alles wat ons tegenzit, tegenstaat, tegenstreeft dus ook. Op Jom Kippoer vraag je de Eeuwige om vergiffenis voor al die keren dat je niet overeind bent gebleven. Maar niet getreurd, tot aan de laatste ademtocht kan men medemenselijkheid leren. En de Stones? Ach, die komen nog wel een keer naar Amsterdam.