Alles plat door een slecht beveiligde koelkast die op internet zit

Pieter Anko de Vries

Veel huishoudelijke artikelen zijn verbonden met internet. Ze zijn soms slecht beveiligd en kunnen door hackers worden gebruikt. Enkele bedrijven zijn al de dupe geworden, schrijft Europol.

Het is haast niet te geloven, maar de koelkast kan ervoor zorgen dat je persoonlijke gegevens worden gehackt en worden doorverkocht aan bedrijven die er belang bij hebben zoveel mogelijk van je te weten. Niet alleen hoe je heet of waar je woont, maar ook welke sites je onlangs nog hebt bezocht, bijvoorbeeld om informatie te krijgen over bepaalde medische aandoeningen. De grote medicijnproducenten wil dat graag weten, maar ook verzekeringsmaatschappijen.

En wat te denken van hackers die in dienst zijn van mogendheden die ons land niet al te vriendelijk gezind zijn en bijvoorbeeld de waterkering van de Oosterschelde plat kunnen leggen door zoveel mogelijk digitaal slecht beschermde waterkokers, koelkasten, thermostaten, smart-tv’s, routers, draadloze printers of welke huishoudelijke apparatuur dan ook die via internet werkt te hacken en aan elkaar te koppelen. Een botnet wordt dat genoemd, een grote groep aan elkaar verbonden apparaten. Er wordt dan zoveel digitale informatie tegelijkertijd verstuurd dat servers van vitale installaties het begeven.

Beter beschermen

De mogelijkheden voor hackers zijn enorm. Mensen die er verstand van hebben schatten dat tegenwoordig 8,4 miljard apparaten verbonden zijn met internet, een aantal dat naar schatting in 2020 toeneemt tot zo’n 50 miljard.

Europol, de gezamenlijke politiedienst van de EU, waarschuwt hiervoor in het laatste trendrapport over internetcriminaliteit in Europa. De Europese politieorganisatie zegt dat landen zich beter moeten beschermen tegen dit soort aanvallen.

Er was door verschillende organisaties al eerder gewaarschuwd voor het gebruik door hackers van digitaal veerbonden huishoudapparatuur om in opdracht van wie ook onheil te stichten, maar vorig jaar is het ook echt voor het eerst gebeurd.

Huishouden

Er werden verschillende bedrijven getroffen door de gekoppelde huishoudelijke apparatuur. De bekendste was wel Deutsche Telekom in november vorig jaar, een actie waarvan 900.000 aangesloten huishoudens van dit bedrijf de dupe werden. Volgens Europol zijn communicatiebedrijven, samen met financiƫle instellingen de meest geliefde prooien voor hackers. Het ging in dit geval om het zogenoemde Waira-virus. Een andere succesvolle aanval werd gepleegd door een aanval met de naam DYN.

Er circuleren op internet verschillende tips om bescherming te krijgen tegen hack-aanvallen via apparatuur die zich in huis bevindt. De eerste is het inventariseren van alle apparaten die online (kunnen) zijn. Geef die een sterk wachtwoord met hoofdletters, cijfers en leestekens. Beveilig ook de mobiele telefoon, omdat deze veel apparaten aanstuurt.

Daarnaast is het zeer verstandig om op de apparatuur de nieuwste beveiligingsupdates te installeren. En vooral belangrijk is om apparaten die niet worden gebruikt op non-actief te zetten. Ten slotte: als het echt niet hoeft, koop dan geen apparatuur met een internetverbinding. Toen alles nog analoog ging, werkte de stofzuiger toch ook prima?