Redden kan een verslaving zijn

Op weg naar huis valt mijn oog op een oude man. Lopend, maar niet stabiel. Zonder jas, en gevaarlijk dicht bij de trambaan. Ik zet de auto aan de kant en probeer erachter te komen of hij dement is en ontsnapt uit een verpleeginrichting. Nee, hij komt niet uit een ziekenhuis. Wel is zijn bankpasje opgeslokt door een pinautomaat en is hij ver van huis.

Het is koud, het is avond. De oude man noemt me de naam van de straat waar hij woont. De TomTom kan die niet vinden, omdat ik de naam net niet precies genoeg invoer. Maar o wonder, de heer X geeft mij de goede aanwijzingen en hij mag dan wel geen jas aan hebben, een huissleutel heeft hij wel. Ik bel aan bij de buren. Nee, zij heeft geen contact met de benedenbuurman, maar de buren aan de overkant wel. Die overbuurman windt er geen doekjes om: ,,Die… die is niet meer te redden. Elke dag ladderzat. Hij wordt regelmatig thuisgebracht door de GGD, de brandweer, de politie of het Leger des Heils.”

Ik hoor het met gemengde gevoelens aan. Alcoholisme vind ik de ergste ziekte die er bestaat, en bij alcoholisten blijf ik zo ver mogelijk uit de buurt. Heb ik er fout aan gedaan de heer X van een mogelijke dood te redden? Heb ik hem nog een paar extra ellendige jaren gegeven, terwijl voorkomen van ellende mijn doelstelling was? Ik heb in ieder geval een mogelijk trauma bij een automobilist of een trambestuurder voorkomen.

Mijnheer X houdt me niet verder bezig; hij heeft me een halfuurtje gekost en geen geld. Maar er zijn anderen in mijn leven die ik probeer te redden en die wel een belasting zijn. Arme mensen die keer op keer hun eigen glazen ingooien en die zich hebben verschanst in hun slachtofferrol. Die kosten mij veel tijd, aandacht, emotionele belasting, en soms ook veel geld. Het nieuwe joodse jaar is begonnen. Eén voornemen heb ik in ieder geval: beter opletten wie met hulp echt verder komt en wie alleen maar neemt. Neemt ten koste van mij. Gemakkelijk zal het niet zijn. De heer X is verslaafd aan drank, ik ben verslaafd aan het redden van mensen. Nog wel.