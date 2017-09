Predikant Beetsterzwaag wordt in Londen Royal Chaplain to the Queen

Dick Vos

Bertjan van de Lagemaat wordt met ingang van oktober predikant van de Nederlandse Kerk in Londen. Een bijzondere kans voor een dorpsdominee om zijn opvattingen over kerk-zijn in en voor de samenleving te verwerkelijken.

Met drie katten in de auto vertrok hij op woensdag 13 september nog richting Londen waar zijn gezin al woont. Op zaterdag kwam hij terug naar Beetsterzwaag om startzondag te vieren. Afgelopen zondag nam Bertjan van de Lagemaat (37) vervolgens afscheid als predikant van Viapacis, de Protestantse gemeente Beetsterzwaag/Olterterp.

Predikant worden in en verhuizen naar het buitenland is een hele onderneming, zeker met een gezin met vier kleine kinderen – in leeftijden van acht tot anderhalf – een hond en drie katten. Het gezin Van de Lagemaat was een paar weken eerder al verhuisd naar Horsell, ten zuidwesten van het centrum van Londen, zodat de oudste drie kinderen het begin van het schooljaar konden meemaken.

Van de Lagemaat wordt op 1 oktober bevestigd als eenenzestigste predikant van de Nederlandse Kerk in Londen, oftewel de Dutch Church. Dat is een ‘vrije en open geloofsgemeenschap’ in het hart van de City of London, zoals de gemeente zichzelf voorstelt. Bijzonder is vooral dat de gemeente opgericht is in 1550 door vluchtelingen – die vanwege hun geloof uit Nederland gevlucht waren voor de Spaanse inquisitie – waarmee het de oudste Nederlandstalige protestantse gemeente ter wereld is. Koning Edward VI van Engeland verleende de vluchtelingen gastvrijheid en schonk hen een kerkgebouw in Austin Friars zoals de straat nu nog steeds heet. Het is een samentrekking van Augustinian friary dat verwijst naar het augustijner klooster dat in de dertiende eeuw op die plek gesticht werd. De Nederlandse Kerk in Londen komt daar nog elke zondag samen.

Zaadje

,,We waren altijd al Engeland-minded, mijn vrouw Talitha en ik”, vertelt Van de Lagemaat. Een aantal jaren geleden was hun oog ook al eens op een advertentie voor deze plek gevallen. Maar toen waren de kinderen nog te klein, vonden ze. Van de Lagemaat was predikant in Ten Boer, bij de stad Groningen, en oriënteerde zich op een andere plek. Dat werd Beetsterzwaag. ,,Maar we realiseerden ons dat het buitenland ook een optie is; het zaadje was geplant.”

Vorige winter, na vier jaar Beetsterzwaag, kwam er weer een advertentie voor Londen langs. ,,Natuurlijk zie je dan direct allerlei praktische bezwaren, maar het was een kans onze droom te verwerkelijken. Dan ga je je verdiepen in zo’n gemeente en je belt eens wat mensen. Toen groeide het besef dat dit wel eens een mooie volgende stap zou kunnen zijn. Zo is het balletje gaan rollen.” Na een nadere kennismaking en het leiden van een kerkdienst in Londen, werd eind mei duidelijk dat de gemeente voor Van de Lagemaat ging.

,,De gemeente is vrij breed, oecumenisch en tolerant, en daar past iemand bij die uit een wat progressievere hoek van de kerk komt. Ze hadden er net goede ervaringen met een wat jongere predikant, en eigenlijk wilden ze wel een predikant die ook een gezin mee zou brengen. De kinderkerk was net weer wat beter gaan lopen, en dat wilden ze ook graag vasthouden.” Geloofsontwikkeling bij kinderen is een gebied waarin Van de Lagemaat zich verdiept heeft.

Presentie

En zo wordt hij in de Nederlandse Kerk in Londen de opvolger van de remonstrantse Joost Röselaers, die in het verleden zijn ervaringen met enige regelmaat deelde met lezers van het Friesch Dagblad. Sterker nog, de familie Van de Lagemaat woont in het huis dat de Röselaers huurden. ,,Nee, de gemeente heeft geen pastorie, want ze weten dat woonwensen nogal verschillend kunnen zijn en afhankelijk van levensfase en eventuele gezinnen.”

Duidelijk is dat Van de Lagemaat geen ervaring heeft als predikant in een grote stad, maar een standaard dorpspredikant vindt hij zichzelf ook weer niet. Zeker in Beetsterzwaag intrigeerde hem de vraag hoe je ook in een dorpsgemeenschap kunt laten zien dat je niet alleen voor de eigen mensen bent – hoe je als kerk present kunt zijn in de bredere maatschappelijke omgeving. ,,Dat kan door je overal te laten zien. Alleen al door de schaal is Londen natuurlijk niet te vergelijken met Beetsterzwaag, maar present zijn op plekken die ertoe doen en het gesprek aangaan, dat principe is hetzelfde.”

Van de Lagemaat vertelt dat hij in Beetsterzwaag bijvoorbeeld aan gesprekken met de burgerlijke gemeente deelnam als het ging over onderwerpen als de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) – ,,Belangrijk om daar als kerk bij betrokken te zijn!” – en hij hielp mee om de wagens voor de optocht op Koningsdag te versieren en liep ook mee in de optocht. ,,Niet alleen omdat ik dat leuk vond, maar ook om te laten zien dat je er niet alleen voor het kerkelijke clubje bent. Dat we vorig jaar in het kunstweekend van het dorp een Jeroen Bosch-kerkdienst konden houden, was mede vanwege het netwerk dat we opgebouwd hadden. Dat je hebt laten zien dat je wilt samenwerken – en niet om zieltjes te winnen, maar omdat je de kerk onderdeel wilt laten zijn van het grotere geheel.”

Ontmoeting

Londen is in veel opzichten buitengewoon, weet Van de Lagemaat. Maar aan de andere kant liggen daaronder toch ook dezelfde principes en dezelfde uitdagingen als hier. Mensen willen daar ook gewoon gemeenschap ervaren, elkaar ontmoeten en geïnspireerd worden. ,,Dat is overal hetzelfde.”

Daarbij is de Nederlandse Kerk in Londen wel divers van samenstelling. Er zijn de zogeheten expats die er tijdelijk zijn vanwege hun werk en dus tijdelijk een eindje met de gemeente optrekken, er zijn ook mensen die vanwege de liefde naar Londen gekomen zijn, vertelt Van de Lagemaat; mensen die er een partner gevonden hebben. Sommigen zijn er om de een of andere reden terechtgekomen en gewoon blijven hangen. ,,Het resultaat is een heel dynamische gemeenschap. Er is een harde kern van mensen die er al jaren komen, en daaromheen een groep van meer of minder betrokkenen die soms snel wisselt.”

Omdat het de enige overgebleven Nederlandstalige kerk in Engeland is, komt het er in de praktijk op neer dat sommige kerkgangers anderhalf tot twee uur moeten reizen. De zondagse dienst begint daarom pas om elf uur. ,,Veel mensen van ver komen bijvoorbeeld naar de Family-dienst die eens in de maand gehouden wordt. Dan is er ook kinderkerk en wordt er samen geluncht naderhand. Het is tevens een gelegenheid om andere Nederlandse gezinnen te ontmoeten. Die functie heeft de kerk zeker ook. Ik vind het wel een uitdaging om met heel verschillende groepen te maken te krijgen en daardoor bij een breed scala aan activiteiten betrokken te worden.”

Brexit

Uiteraard komt Van de Lagemaat terecht in de commotie rond de brexit. Wat dat gaat betekenen, kan hij moeilijk inschatten, maar het ligt voor de hand dat er wel eens een pastoraal oor nodig zal zijn. ,,Vooralsnog overheerst vooral de onzekerheid: niemand weet wat er gaat gebeuren en wat de gevolgen voor hem of haar zullen zijn.” Maar hij weet wel dat er mensen binnen de gemeente zijn die in het lobbycircuit zitten die de brexit het liefst nog willen voorkomen.

Voor hemzelf zal de brexit geen gevolgen hebben zolang hij predikant is in de Nederlandse Kerk. De predikant daar heeft namelijk de status van ‘Royal Chaplain to the Queen’, waarvan er in Engeland zo’n dertig zijn. Edward Seymour, de man die feitelijk regeerde toen Edward VI koning was vanaf z’n negende tot zijn dood zes jaar later, was de Nederlandse protestanten welgezind en zorgde dat de koning ze in 1550 dezelfde rechten gaf als de Engelse kerk. ,,Vergeleken met allerlei andere kerken die er later ontstaan zijn, heeft de Nederlandse dan ook een bijzondere positie. En dat geldt dus ook voor de predikant die in ieder geval op papier de status van een soort hofpredikant heeft die niet direct weggestuurd zal worden.”

Beton

Van de Lagemaat verheugt zich op de beweging en de dynamiek van een stad als Londen. ,,Op veel plaatsen in Nederland proberen we vooral te behouden wat we nog hebben – we zijn hier krimpkerk. In Londen is dat echt anders. Daar is geen houding van: zo doen we het altijd en zo moet het altijd blijven.” Van de Lagemaat verwacht volop ruimte te krijgen om z’n eigen weg te zoeken; een vorm van pionieren noemt hij het. ,,Je komt daar te staan in een lange traditie met een rijke historie, maar zonder dat alles in beton gegoten is. En ik denk dat ik daar veel bijzondere mensen zal ontmoeten. De mensen die daar komen hebben allemaal bijzondere geschiedenissen.”

Op de vraag wat hij gaat missen, vindt Van de Lagemaat het flauw om hagelslag te noemen. Maar hij weet dat als je naar het buitenland gaat, je een hoop van het vertrouwde achter je laat. ,,Even naar familie of vrienden rijden, op de fiets wat mensen bezoeken, dat zal straks heel anders zijn. Hij weet ook dat hij straks een groep heel leuke mensen zal gaan missen. ,,We hebben het goed gehad in Beetsterzwaag.”