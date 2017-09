Niet om ons gedrag, maar op grond van ons hart

Markus Matthias

Wat stond Luther precies voor ogen? Uit zijn eigen teksten valt dat het beste op te maken. In een serie over de inzichten van Maarten Luther, deze keer de Tien Geboden, oftewel de Tien Woorden.

De Tien Woorden liggen in het christelijk geloof, of meer algemeen in het christendom, ten grondslag aan welke ethiek dan ook. Voor veel christenen houdt het christelijk geloof dan ook vooral een verplichting in – of een bemoediging, een drijfveer of een maatstaf – om goed, rechtvaardig en ten bate van de samenleving als geheel te leven en te handelen. De Tien Woorden kunnen daarvoor een leidraad zijn. Meestal worden er nog een paar geboden aan toegevoegd of krijgen enkele ervan extra nadruk om de bijzondere ethiek van een echt christelijk leven te onderscheiden van algemeen geldende morele geboden. Daarom werd en wordt in de theologie ook steeds over de rol van ‘de Wet’ gesproken; dan gaat het over christelijke ethiek. Luther zei daar het volgende over:

‘Kort en eenvoudig gezegd is zonde het leven en alles wat men doet zonder of buiten het geloof in Christus. Nu zou je kunnen zeggen: hoe kan dat? Is het volgens de Tien Woorden zonde om gehoorzaam, eerbaar en deugdzaam te leven, niet te doden, geen overspel te plegen, niet te stelen, geen leugens te vertellen en niet de bedriegen? Antwoord: zeker niet. Maar dat is nog niet voldoende want je aan de Tien Woorden houden betekent niet dat je uiterlijk de geboden niet breekt. Want Gods gebod vraagt niet alleen uiterlijkheid en schijn, maar het gebod doelt op het hart en eist volstrekte gehoorzaamheid van het hart. Daarom oordeelt Hij de mens ook niet slechts op zijn uiterlijk gedrag en handelingen, maar op grond van zijn hart.’

(Preek 1544, Duits, WA 21, 358: 4-14).

Dankbaarheid

Is het voldoen aan de geboden van de christelijke ethiek – de Goddelijke Wet – de voorwaarde om rechtvaardig te kunnen worden? Zo zag de Rooms-Katholieke Kerk het in Luthers tijd en daarom gaf ze allerlei mogelijkheden om de christen, die uiteindelijk steeds in gebreke blijft, alsnog te rechtvaardigen. Met hulp van heiligen bijvoorbeeld, de aflaat, boetedoening of het vagevuur. Of moet het voldoen aan de goddelijke geboden – en dan vooral de geboden ten aanzien van God – gezien worden als een teken van de dankbaarheid en een voortvloeisel uit het ware geloof waardoor wij gerechtvaardigd zijn? Gevolg daarvan zou zijn dat de kerk moet gaan beoordelen wie werkelijke tekens van dankbaarheid toont, om daarmee te bepalen wie zich echt bij de ware kerk en het sacrament zou mogen voegen.

Luther stelde hier heel iets anders tegenover. Het enige dat uiteindelijk telt, is de gezindheid van ons hart, volgens hem. De goede gezindheid om vrijwillig het goede te doen omwille van het goede, komt niet voort uit de ethiek. En die goede gezindheid ontstaat niet door ons steeds maar attent te maken op onze verantwoordelijkheid. Dat werkt niet, want op die manier wordt ons vooral aangezegd waarin wij tekortschieten. Het zou er zelfs toe kunnen leiden dat wij onszelf gaan tuchtigen om onze werkelijke begeerten en drijfveren te verdringen en aan het zicht te onttrekken.

Christelijke vrijheid

Elk godsdienst die de mens op de een of andere manier slechts als voorwerp van handelingen en daden ziet en beoordeelt, is in feite destructief. Daar kan geen vrijwilligheid ontkiemen. De juiste gezindheid kan slechts groeien waar de christelijke vrijheid wordt ervaren. En die wordt alleen daar ervaren waar mensen zich erkend weten, onafhankelijk van hun gedachten, woorden en daden. Alleen erkenning die niet het gevolg is van eigen handelingen of daden, maar die van buitenaf en onverdiend op de mens afkomt is creatief. En een dergelijke erkenning komt alleen voort uit Gods verlossing of vanuit zijn nieuwe schepping in de doop. Als je daar maar in gelooft…

Markus Matthias is hoogleraar lutherana aan de Protestantse Theologische Universiteit. Dit is onderdeel van een serie over teksten van Luther.