Miljoenen mensen achter de ramp in Zuid-Azië mogen niet vergeten worden

Lodewijk Born

Sinds eind augustus is Zuid-Azië getroffen door een watersnoodramp die tientallen miljoenen mensen raakt. Douwe Dijkstra (46) is landendirecteur Nepal namens ontwikkelingsorganisatie Tear en direct betrokken bij de hulpverlening.

Het is een stille ramp waar het Westen amper oog voor lijkt te hebben. Moessonregens in Zuid-Azië die maar één keer in de 25 jaar op deze schaal voorkomen, zijn de oorzaak van de grote problemen waar diverse landen nu mee te kampen hebben. In India, Nepal en Bangladesh zijn al meer dan duizend doden gevallen. Ook in Myanmar zijn mensen van huis en haard verdreven. Naar schatting veertig miljoen mensen zijn door de overstromingen en landverschuivingen getroffen. Vier leden van het Christelijk Noodhulpcluster die in dit gebied aanwezig zijn (Tear, Red een Kind, Woord en Daad en ZOA) zijn gestart met hulpverlening.

Kunt u iets vertellen over de nachtmerrie waarin miljoenen gezinnen in Azië sinds een paar weken leven?

,,Ik ben onlangs teruggekomen van een veldbezoek aan de getroffen gebieden. Zoals in veel landen worden vooral de allerarmsten het hardst getroffen door rampen als deze. In dit geval is het de groep van Dalits, de onaanraakbaren, die geen of weinig rechten op grond hebben, op de slechtste plaatsen wonen, en de laagste kwaliteit huizen bezitten. Zij wonen nu onder plastic zeiltjes, door hulpverleners verstrekt, omdat hun huizen ingestort zijn tijdens de overstromingen. Ook hebben ze een aantal weken niet kunnen werken, en dus geen inkomen gehad.”

Het regent wel vaker in landen als Bangladesh, India en Nepal? Wat is het verschil met andere jaren?

,,Een oudere man vertelde mij dat hij nog nooit zoiets had meegemaakt. Waar het water met enige regelmaat tot de knieën komt, kwam het dit keer in korte tijd tot aan het dak van het huis. Dit ging zo snel dat bewoners geen tijd hadden om hun spullen mee te nemen. Ze waren al blij dat ze het vege lijf en dat van hun familieleden konden redden.”

,,Door de grote bevolkingsdruk blijft er steeds minder ruimte over voor de rivieren om te stromen en te overstromen. Ook worden steeds meer stukken land in gebruik genomen voor landbouw en verdwijnen er stukken bos. Ook de verstedelijking, met grote stukken land bedekt met asfalt, vermindert de capaciteit om water op te nemen. In Nederland zijn we al met dit vraagstuk bezig met het recente voorstel van de ‘tegelbelasting’, waarbij geopperd is om huiseigenaren met een ‘betonnen tuin’ meer te belasten dan degenen die nog een echte tuin hebben.”

Wat is er aan hulp het meest nodig?

,,De eerste fase van de noodhulp is min of meer over. Tears partners, inclusief lokale kerken, hebben fantastisch werk gedaan door voedsel en andere hulp aan de getroffen bewoners te bieden. Rampen als deze hebben echter op lange termijn gevolgen, een nasleep die nog jaren kan duren. Bewoners kunnen geen geld verdienen. Ze hebben hun gewassen, kippen en ander vee verloren, en moeten investeren in de herbouw van hun huizen. Gezien de armoede in dit gebied is dit eigenlijk onmogelijk. Onmiddellijke hulp aan de getroffen bevolking is daarom nodig. Concreet: door hen te helpen bij de weer vergaren van inkomen, het (her)bouwen van huizen, et cetera.”

,,Tear en onze lokale partners willen dit op een manier doen zodat bij een volgende overstroming niet weer alle huizen instorten. Kleine veranderingen zoals het bouwen op een verhoogd platform of ander gebruik van materialen kan veel verschil maken. Dit maakt het echter wel duurder. Of hiervoor geld beschikbaar komt is zeer de vraag, aangezien deze ramp niet de aandacht krijgt die ze verdient. We hebben het over veertig miljoen getroffenen. Organisaties als Tear staan in de startblokken en hebben de expertise om dingen die ik noem te doen, maar we missen de geldelijke fondsen.”

De omvang van de ramp in Azië is hier maar amper in beeld. De focus is gericht op Sint Maarten, Florida en Houston. Hoe komt dat volgens u?

,,Ergens begrijp ik dit wel. De problemen van mensen in Houston of Sint Maarten staan dichter bij ons dan die in een land ver weg. En iedereen verdient hulp als een ramp hen treft, of dit nu in Nederland is, in een rijk westers land of ergens in een ontwikkelingsland. Maar het mag natuurlijk niet zo zijn dat we onze ogen sluiten voor de problemen in Zuid-Azië, die veel groter zijn en een veel grotere impact op armoede hebben dan elders.“

In het Westen wordt misschien gedacht: waarom zorgen ze daar niet een keer voor betere infrastructuur. ‘Een gift is water naar de zee dragen.’

,,Er is onmiddellijke noodhulp nodig, maar we schakelen zo snel mogelijk over naar langere-termijn-hulp, die de gemeenschappen versterkt voor de toekomst. Zo zijn we erg actief op het gebied van het reduceren van de impact van rampen, door mensen beter voor te bereiden. Een goed voorbeeld is een gabion-muur die een partnerorganisatie gebouwd had om erosie tegen te gaan. De landbouwgronden die door deze muur beschermd zijn, zijn niet getroffen door de overstroming. Probleem is wel dat dit preventiewerk duur is. Zulke gelden komen helaas vooral beschikbaar als er een ramp is… Studies hebben aangetoond dat elke euro die geïnvesteerd wordt in het voorkomen van rampen, 25 euro minder kosten oplevert tíjdens de ramp. Dit zijn dus heel goede investeringen.”

Het noodhulpcluster bestaat uit vier christelijke organisaties. Wordt er onderscheid gemaakt naar religieuze achtergrond in de hulpverlening of krijgt iedereen hulp?

,,Uiteraard krijgt iedereen hulp. Hulpverlening wordt gebaseerd op internationale afspraken, en een belangrijk element is dat de mensen die hulp het meest nodig hebben die het eerst moeten krijgen. Hoewel een deel van onze hulp via kerken verloopt, helpen zij zowel gemeenteleden als niet- gemeenteleden. Tijdens mijn bezoek werd ik getroffen door twee verhalen. Een was van een kerk die een inzameling had gehouden (een hand rijst) en deze rijst had verdeeld onder de getroffenen, meest niet-christenen). In een ander dorp had de kerk een noodfonds opgezet. Dit dorp was niet getroffen door de overstroming en ze stuurden het geld naar een ander dorp wat wél getroffen was. Geweldige solidariteit.”

Als u kijkt naar wederopbouw, wat is dan het perspectief voor de komende maanden?

,,Er ligt veel werk voor organisaties als Tear, om de bevolking er zo snel mogelijk weer bovenop te helpen. Uit verhalen in de krant lees ik dat de wederopbouw minimaal twee jaar duurt in Sint Maarten. Dit betreft een relatief klein aantal mensen, waar een groot hulpbedrag voor beschikbaar is of nog komt. Ik weet dat de wederopbouw in Nepal nog veel langer kan duren. Een gift voor het leed in Azië is hard nodig én efficiënt. Door een klein bedrag te geven, kan een groot verschil gemaakt worden.”

Douwe Dijkstra

Douwe Dijkstra (46) is geboren in Assen, maar heeft een nauwe band met Friesland. Zijn ouders komen oorspronkelijk uit Buitenpost en hij heeft daar nog veel familie wonen. Zijn echtgenote groeide op in het Groningse Winsum. De laatste weken is hij bijna dag en nacht in touw voor de bevolking in Nepal. ,,Ik werk vanuit de motivatie die ik krijg vanuit mijn geloof. Het werk van Jezus’ naastenliefde is enorm belangrijk voor mij. Ik probeer daarin hetzelfde te doen voor mensen die het veel minder getroffen hebben dan ik.” Het is prachtig om in een land als Nepal samen te kunnen werken met de lokale kerken, vindt Dijkstra. ,,Om hen te steunen met meestal kennis, en soms geld. Om te reageren op de noden in hun gemeenschappen.” Het is voor het gezin Dijkstra ook vaak inspelen op nieuwe bevolkingsgroepen, culturen en situaties. Het is daarbij niet alleen maar ellende, zo benadrukt de landendirecteur. Er zijn ook bijzondere ontmoetingen en de gastvrijheid die ze ervaren. ,,Dit werk is natuurlijk enorm avontuurlijk en mijn familie en ikzelf genieten van alle nieuwe indrukken die we elke keer weer opdoen. We hebben tot nu toe gewoond en gewerkt in Sri Lanka, Zuid-Soedan, Afghanistan, Soedan en nu in Nepal.” De vier leden van het Christelijk Noodhulpcluster (Tear, Red een Kind, Woord en Daad en ZOA) hebben hun rekeningnummers opengesteld voor giften voor noodhulp. in Zuid-Azië. Op hun websites staat meer informatie.