Gospel is geloofsexpressie en entertainment

Dick Vos

Joy for People Gospel Choir uit Dokkum bestaat 45 jaar en dat wordt eind september gevierd met een jubileumconcert. Gospelmuziek is nog steeds populair in Friesland. Maar willen koren overleven, dan moeten ze steeds meer uit de kast trekken.

Diediedie – dadada – doedoedoe. Steeds hoger worden de loopjes waarmee het ruim twintig leden tellende Joy for People inzingt. Het gospelkoor repeteert in de kantine van de Noord Nederlandse Draadindustrie in Dokkum. De ruimte is laag en ook het systeemplafond draagt niet echt bij aan een goede akoestiek. Maar dat deert het koor niet, zo te horen. De nummers die gerepeteerd worden voor het jubileumconcert eind deze maand en het kerstconcert later in december, klinken al prima. Het duurt maar even of een aantal zangers gaat er helemaal in op. Je ziet het aan de gezichten, aan de lichamen die soms gaan meebewegen op het ritme: Let us sing Him gloria. Voor het jubileumconcert worden een paar arrangementen uit The Passion van Adrian Snell gerepeteerd. Maar er moet nog wel het nodige gebeuren, volgens Hans Jonker die het koor inmiddels alweer een jaar of acht leidt als dirigent. ,,Elk concert is toch weer een uitdaging.” Niet voor niets houdt het koor deze dagen repetitieweekend.

De geschiedenis van Joy for People gaat terug tot 1972. Toen kerkelijk centrum De Fontein van gereformeerd Dokkum geopend werd, was er een jeugdavond met de Leeuwarder gospelgroep The Gospeltrain. Dat enthousiasmeerde de Dokkumer jeugd dusdanig, dat een maand later een eigen groep Joy for (the) People opgericht werd. In de 45 jaar die volgden gebeurde van alles. Van optredens tijdens Duitse Kirchentage, een Elfstedentocht in concerten en zo’n vijftien cd’s tot medewerking aan het Flevofestival en optredens met Jan Vayne en Rhonda Dorsey. En jaarlijks een kerstconcert.

Een geheel vormen

Tijdens de repetitie is er steeds iemand anders die de microfoon krijgt en soleert. ,,Er zijn altijd een paar solo’s te vergeven en daar kun je je voor opgeven”, vertelt Hans Hoen. ,,Je moet dan auditie doen en er wordt door de ballotagecommissie bekeken wat het beste past.” Vergeleken met een koor waar hij eerder op zat, zijn ze daar aardig streng in, vindt hij. ,,Dit is echt een niveau hoger, en dat blijkt. Niet alleen naar de kwaliteit van de zang wordt gekeken, maar ook naar de muziek en hoe het er uiteindelijk uitziet op het podium.”

Voor Hoen is gospel een manier. ,,Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Het zingen met elkaar en samen iets moois neerzetten. En als mensen je na een kerkdienst of een concert een hand geven om je te bedanken… dat is toch prachtig als je dat mag doen. En dat je daarin dan ook nog ‘den Boodschap’ mag uitdragen waardoor mensen ontroerd naar huis gaan, dat is helemaal geweldig.”

,,Met heel verschillende stemmen één harmonieus geheel vormen is zó fantastisch”, zegt ook Marion Top. ,,Je krijgt er energie van”, vult Greetje de Groot aan. Beide komen ze voor de combinatie van de muziek en de boodschap die juist het gospelrepertoire in zich draagt. Sprekers zijn ze niet en dan kon zingen wel eens de makkelijkste manier zijn om het geloof te delen en uit te dragen, vinden ze. Daarnaast is het sociale gebeuren rond zo’n koor heel belangrijk voor ze.

Uit het hart

,,De veelzijdigheid van het repertoire is groot en het niveau is goed hier”, vindt Jeen Plantinga uit Drachten. Ook hij zong eerder bij andere koren. In vergelijking met andere genres vindt hij vooral de bezieling in gospel heel bijzonder. ,,Het komt altijd rechtstreeks uit het hart.” Dat heeft weer te maken met de achterliggende boodschap. Het raakt aan de doelstelling van het koor: gedreven en gepassioneerd muziek maken en op een eigentijdse manier het geloof in Jezus Christus belijden.

Dat de veelzijdigheid in het repertoire van Joy for People groot is, bevestigt ook dirigent Jonker. Kan het repertoire van het koor relipop genoemd worden of gospelrock? Is het praise of aanbidding? ,,We zijn niet in één vakje te plaatsen en dat willen we ook niet; we zijn juist heel breed. Als het zo uitkomt willen we ook nog wel eens wat black gospel meepakken.”

Verzamelnaam

,,In Nederland gebruiken wij de term ‘gospelmuziek’ eigenlijk als verzamelnaam voor verschillende stijlen”, legt Wilco Kloosterman uit Leeuwarden uit. Hij is muzikaal leider van een aantal gospelkoren, hij schrijft en arrangeert voor dit genre en tussen 2001 tot 2008 was hij ook dirigent van Joy for People.

,,Muziektechnisch gezien zou je de term ‘gospel’ eigenlijk moeten reserveren voor de stijl die ook ‘black gospel’ heet, en die voortgekomen is uit de slavencultuur in Amerika. De muziek die geïnspireerd is op de oude negrospirituals. Daaruit zijn allerlei ander stijlen ontstaan, zoals relipop en praise en worship. Maar het gaat dan vooral over verschillende muziekstijlen, veel minder over de inhoud, de teksten. In alle gevallen gaat het om het uiten van het geloof, en zoals woorden als praise en worship al zeggen, gaat het dan om aanbidding. Vooral binnen de evangelische kerken wordt die muziek nu ook vaak daarvoor ingezet.”

Hoe verschillend gospel kan zijn, mag blijken uit het multicultureel gospelkoor All for One dat Kloosterman oprichtte samen met de uit Congo afkomstige Leeuwarder Basile Maneka. ,,We zingen daar vrijwel geen Engelstalige stukken, maar des te meer liederen in Afrikaanse talen en dat noemen we ook gospel.” Het koor blijkt Afrikaanse christenen te trekken, maar ook mensen met een Antilliaanse en Surinaamse achtergrond. Zo’n vijftig leden telt het koor en er is een wachtlijst.

Kloosterman denkt dat gospel veel mensen aanspreekt omdat die muziek altijd een positieve boodschap in zich draagt. ,,Dat hebben mensen nodig, zeker vandaag de dag.” Maar het succes van gospelkoren is wel afhankelijk van de kwaliteit die ze weten te leveren. Want het publiek is kritisch. ,,Goede dirigenten en kundige besturen heb je daarvoor nodig, want als koor moet je je blijven ontwikkelen en steeds iets nieuws weten te brengen. En dan gaat het niet alleen om de muziek. Er wordt tegenwoordig ook wel drama ingevoegd, er kan gebruik gemaakt worden van PowerPoint en noem maar op.” Een meer interactieve aanpak spreekt mensen vaak aan tegenwoordig, denkt Kloosterman.

Tijdgeest

Dat gospelkoren het nodige moeten doen voor succes, weet ook Sybren van Tuinen. Hij als is ruim veertig jaar lid van gospelkoor de Bliid Boadskip Sjongers in Berlikum en heeft diverse functies binnen dat koor bekleed. ,,De laatste tien, twintig jaar kon een heel aantal gospelkoren z’n leden moeilijk vasthouden. Goede dirigenten voor dit genre zijn er ook niet al te veel, en dat de Muziekpedagogische Academie uit Leeuwarden verdween heeft ook geen goed gedaan aan het aantal capabele mensen dat beschikbaar is. En als het niet lukt om er de juiste man of vrouw voor te krijgen, dan heeft dat snel gevolgen voor het aantal leden. Als er tien kilometer verderop dan een topdirigent zit, dan gaan ze daarheen.” Wat dat betreft gaat het net als bij voetbal, legt hij uit.

Maar er speelt misschien nog iets anders, overweegt Van Tuinen: de tijdgeest. ,,De meeste mensen willen zich tegenwoordig niet meer voor een langere tijd aan iets binden. Voor projecten – een half jaar, driekwart jaar – willen mensen zich nog wel opgeven. Kerstconcerten bijvoorbeeld. Voor eenmalig de Matthäus Passion geven zich zelfs jongeren op. Vroeger had ieder dorp zijn eigen koor, verschillende kerkgenootschappen hadden zelfs hun eigen koor. Wat er nu nog over is, zijn vooral streekkoren.” Er speelt hetzelfde wat ook elders in de kerk, in het kerkenwerk speelt. ,,Het is allemaal losser geworden. Mensen stappen naar believen in en uit.”

Jaren zeventig

Toen het fenomeen gospel opkwam in Nederland, in Friesland, leefden we in een andere wereld, weet Van Tuinen. Het was in de jaren zeventig van de vorige eeuw; het liep parallel met de opkomst van de jeugddiensten in de hervormde en gereformeerde kerken, legt hij uit. ,,Veel kerken hadden toen nog jongerenverenigingen voor jeugd vanaf een jaar of zestien en die jongeren wilden wel eens wat anders. Vooral jeugdouderlingen gingen toen diensten organiseren voor en door de jeugd. Maar wat kon je daar dan voor bijzonders doen? Amerika kende toen al gospelbands en dat kon ook wel eens iets zijn voor Nederland. Samen eens iets anders zingen, en er waren altijd wel een paar jongens met lang haar die in een bandje zaten en gitaar konden spelen. Heel kort samengevat is het zo begonnen in Berlikum, maar dat gebeurde ook in Dokkum en in plaatsen als Minnertsga, Sexbierum, Damwâld, Buitenpost…” Harlingen had een band en The Holy Ghost Power van Hurdegaryp was jarenlang toonaangevend, weet Van Tuinen.

,,Met eenvoudige liedjes als Down by the Riverside die eenstemmig gezongen konden worden begon het, in sommige plaatsen is men daarin blijven hangen en elders heeft men zich verder ontwikkeld. Joy for People is daar een voorbeeld van, net als de Lord’s Moor Singers in Heerenveen, Signalen in Sneek , Telling Voices in Minnertsga en de Bliid Boadskip Sjongers waar ik zelf lid van ben.”

Themadiensten

Hoeveel belangstelling er nog is voor gospel bij het publiek, dat valt Van Tuinen op zich eigenlijk wel mee. ,,Maar je moet lef hebben als koor en eens iets anders durven doen. Laten zien dat je meer kunt dan alleen in de kerk zingen.” Als voorbeeld vertelt hij over zijn eigen koor dat eens een concert organiseerde met een hoorn-trio. ,,Iets totaal anders dan anders.” Het verbaasde hun hoeveel mensen daar op af kwamen; meer dan honderd man zaten er in de zaal. Het kon weleens zo zijn dat een meer concertmatige opzet het beter doet dan een liturgische, denkt Van Tuinen. Een eigen programma met de nodige variatie kunnen bieden, lijkt succesvoller dan optreden in kerkdiensten. In ieder geval is duidelijk dat publiek tegenwoordig niet meer komt omdat het moet of omdat het zo hoort. Mensen komen wanneer het genre ze aanspreekt en vooral als de kwaliteit goed is.

Wilco Kloosterman bevestigt dit. ,,Gospelmuziek is ook entertainment, net zo goed als alle andere kunstvormen. Mensen willen vermaakt worden”, stelt hij. ,,Het is eigenlijk het mooiste wanneer je als gospelkoor regelmatig uitgenodigd wordt om medewerking te verlenen aan een kerkdienst, maar dat je daarnaast ook je eigen dingen ontwikkelt. Concerten bijvoorbeeld. Wat ook gebeurt – en wat Joy for People ook doet – is het aanbieden van themadiensten die volledig ontwikkeld zijn door het koor en die ook volledig uitgevoerd worden door het koor – een soort samensmelting van een concert en een kerkdienst. Daar is veel vraag naar momenteel.”

Het lustrumconcert Be Inspired! The best story ever told van Joy for People Gospel Choir vindt op 30 september plaats in de Fonteinkerk in Dokkum. Het programma voert de toeschouwer langs belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus. Tekst en muziek worden omlijst door schilderijen van de Dokkumer schilder Jan Kooistra. Op 9 oktober houdt het koor een openbare repetitie. Meer informatie op www.joyforpeople.nl, www.allforonegospel.nl en www.bbsberlikum.nl.