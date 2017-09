Vijftigduizend nieuwe kerken in VS sinds 1998

Lodewijk Born

De Verenigde Staten en het christendom, het zorgt regelmatig voor opmerkelijke cijfers. Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat de Verenigde Staten sinds 1998 er vijftigduizend kerkelijke gemeenten bij heeft gekregen.

Het artikel van socioloog Simon Brauer werd gepubliceerd in het vaktijdschrift Journal for the Scientific Study of Religion. In het jaar 1998 waren er 336.000 gemeenten. Dat piekte in 2006 naar 414.000 en nam daarna af tot 384.000 in 2012.

Dat betekende daarmee ook dat in de periode 2006-2012 dertigduizend plaatselijke gemeenten de deuren moesten sluiten. Brauer heeft zijn onderzoek gebaseerd op gegevens van de NCS (National Congregations Study), die als meer betrouwbaar worden gezien dan eerdere schattingen over de hoeveelheid kerken in de VS. Het blijkt in de praktijk zo te zijn dat er vooral onafhankelijke kerken bijkomen, die niet aangesloten zijn bij een kerkverband. In 1998 waren er nog ‘slechts’ 54.000 van deze gemeenten, in 2006 al 79.000 en in 2012 was het gegroeid naar 84.0000.

Een religieus onderzoeksinstituut in Hartford concludeerde in 2010 al dat de ‘onafhankelijke kerken’ de derde groep qua grootte vormen als het gaat om christenen – na de katholieken en de protestantse Southern Baptist.

Zelfstandig

De cijfers passen in het beeld dat de grote kerkgenootschappen de afgelopen decennia in Noord-Amerika veel leden verloren aan andere denominaties en zelfstandige gemeenten. Het aantal individuele gelovigen dat aangeeft bij een onafhankelijke kerkelijke gemeente te horen was in 1990 nog 194.000. In 2008 was dan gestegen naar acht miljoen. De Rooms-Katholieke Kerk in de VS moest tussen 1998 en 2012 liefst 1567 parochies sluiten, op een aantal van 19.628. Een daling van 8 procent.

Het blijkt dat de aanwezigheid op het internet – en daardoor de zichtbaarheid van de kerken – is gegroeid. In 1998 had 17 procent van de Amerikaanse kerkelijke gemeenten een website. In 2012 was dat gestegen naar 56 procent.