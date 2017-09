Open Doors wil en kan niet zwijgen over dagelijkse vervolging

Lodewijk Born

Een bidstond in India die overvallen werd door radicale hindoes, Islamitische Staat die een christelijke vrouw vrijliet in Noordwest-Irak en een rechtszaak om een koptisch kerkgebouw in Egypte. Het leek de afgelopen tijd wel erg vaak raak als het ging om ‘christenvervolgingsnieuws’.

Klaas Muurling van Stichting Open Doors legt de achtergronden ervan uit. Hij is bij de stichting, die zich wereldwijd inzet voor christenvervolging, met nog een collega verantwoordelijk voor alle communicatie naar de media.

Open Doors heeft enkele momenten per jaar dat er vaak groter nieuws te melden is, zoals de Ranglijst Christenvervolging in januari, de Nacht van Gebed in juni en natuurlijk de landelijke Open Doors-dag in het najaar. Maar bijna dagelijks ontvangt de Nederlandse afdeling berichten uit landen waaruit blijkt dat christenen vervolgd en onderdrukt worden, aldus Muurling. ,,Je schrikt van alles wat je leest. Heel veel daarvan houden we intern, of we maken er berichten van voor ons Open Doors Magazine dat eens in de twee maanden verschijnt.”

Maar is dat eigenlijk wel logisch, zo vroeg Muurling zich af. De vervolgde kerk is er hier en nú. Dat leidde er toe dat hij namens de afdeling communicatie de afgelopen twee weken bijna dagelijks een bericht deed uitgaan. ,,Ik laat het aan de redacties over wat ze er uitfilteren wat voor hen interessant kan zijn. En we begrepen ook wel dat ze niet alles gingen plaatsen.”

Het leidde in ieder geval wel tot wat vragen richting Open Doors. Was er sprake van nieuw beleid? ,,Nee, nog niet”, zo zegt Muurling, maar het is wel een opstap naar. ,,We willen volgend jaar in ieder geval zeventig persberichten versturen als communicatieafdeling.” Dat zijn er gemiddeld meer dan één per week.

Genoeg aanleiding

Muurling meent dat het inderdaad gedoseerd moet, maar vindt ook dat er genoeg aanleiding is om vaak informatie naar buiten te brengen. ,,We kunnen op deze manier met regelmaat nieuwsberichten verversen op onze website. Onze achterban volgt het ook op de voet.” Open Doors ziet daarnaast dat er in het algemeen nog niet heel regulier over christenvervolging wordt geschreven in de media. Als het al gebeurt worden de tendensen die er zijn dikwijls gemist.

Het bericht dat zeven Soedanese kerkleiders werden gearresteerd en een dag later weer vrijgelaten, leek bijvoorbeeld non-nieuws. ,,Maar niet als je de achtergronden kent en weet dat de kerk in Sudan steeds meer in het nauw komt. Er worden comités opgericht door de regering die de zeggenschap in kerken aan het overnemen zijn. Feitelijk worden de kerken monddood gemaakt.” Dat de zeven kerkleiders opgepakt werden, past in de toenemende repressie. ,,En zij weten ook: we zijn vrij, maar dit krijgt nog een staartje.’’

Ook over een ander land in Afrika werd recent de noodklok geluid: Kameroen. Daar zet Boko Haram opnieuw kinderen in voor zelfmoordaanslagen. ,,Dat is zo verschrikkelijk dat je het eigenlijk niet kunt geloven. Kinderen die gehersenspoeld zijn, een bomgordel om krijgen en zo anderen, zelfs kinderen, de dood injagen…” Op 6 augustus pleegde een kindstrijder van Boko Haram in Amchide een zelfmoordaanslag op acht spelende kinderen.

Niet verslagen

De inzet van kindstrijders is niet nieuw. Unicef publiceerde dat Boko Haram dit jaar in Noord-Nigeria al vier keer zoveel kinderen heeft ingezet voor zelfmoordaanslagen als in 2016. Toen waren dat er negentien. Muurling ziet dat het in Kameroen en Nigeria de laatste maanden weer helemaal misgaat met aanslagen op christenen. ,,Boko Haram is nog lang niet verslagen.”

Opgeteld zijn er zo’n 215 miljoen christenen die wonen in landen waar het voor hen niet altijd veilig is. Dat zijn cijfers die Open Doors onder meer in haar jaarverslag publiceerde. De individuele verhalen maken echter dat de vervolgde kerk ‘een gezicht’ krijgt. Daarom is het vaak ook zeer gedetailleerd wat Open Doors naar buiten brengt. ,,Het zou me pijn doen als gezegd wordt: dat moet je niet zo meer zo vaak doen, we weten het nu wel.”

Muurling legt uit dat Open Doors eigenlijk af wil om te spreken van de ‘vervolgde kerk’ als tegenstelling van de ‘vrije kerk’. ,,We zijn één kerk, één lichaam van Christus, en als één lid lijdt, lijdt de hele kerk. Die bewustwording vinden wij belangrijk omdat zo duidelijk is dat we het niet hebben over iets wat ‘dáár, duizenden kilometers verderop’ gebeurt, maar dat we zelf deel uitmaken van dezelfde wereldgemeenschap van christenen. Wij willen en kunnen dus niet zwijgen over wat wij horen.”

Dat er mee wordt geleefd, blijkt in ieder geval wel uit hoe Open Doors in Nederland gevolgd en gesteund wordt. Vorig jaar werd er 11 miljoen euro aan giften overgemaakt. Voor dit jaar is 12,4 miljoen euro begroot. Voor de landelijke Open Doors-dag in november in de Jaarbeurs wordt gerekend op tienduizend bezoekers, die onder meer zullen luisteren naar sprekers uit Kenia en Syrië.