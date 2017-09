Macron wil na Frankrijk ook EU hervormen

Niek van der Molen

De Fransen zijn gehecht aan hun sociale verworvenheden. De verzorgingsstaat is gul en ruimhartig en dat willen ze zo houden. Maar de riante bescherming tegen ontslag en de uitgebreide pensioenvoorzieningen zijn funest voor de ondernemingszin van bedrijven en hebben mede geleid tot een werkloosheidspercentage van 9,6. De Franse economie lijdt onder een aanhoudend lage groei en een hoge schuldenlast.

De Franse president Emmanuele Macron wil na ‘decennia van inertie’ het arbeidsrecht grondig hervormen door de sociale zekerheid aan te pakken en de arbeidskosten te verlagen. Zijn voorgangers François Hollande en Nicolas Sarkozy hebben er hun tanden op stukgebeten. Ze hadden hetzelfde voornemen als Macron, maar durfden niet echt door te pakken uit vrees voor maatschappelijke onrust. Want zodra het woord changement valt, gaan veel Franse burgers de straat op om te betogen, zoals recent nog bij de invoering van het homohuwelijk, de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de invoering van de ecotaxe (een soort milieubelasting).

Maar opvallend genoeg heeft de door Macron aangekondigde wijziging in het arbeidsrecht minder Fransen op de been gebracht dan voorheen. Dat heeft ermee te maken dat Macron – die niet is gekozen vanwege zijn economische programma maar om Marine Le Pen uit het Elysée te houden – momenteel weliswaar lage populariteitscijfers heeft, maar wel beschikt over een ruime meerderheid in het parlement. Bovendien heeft hij door uitgebreid te polderen bij voorbaat al veel verzet bij machtige vakbonden weggemasseerd.

Macron wil met zijn hervormingen niet alleen de ondermaatse prestaties van de Franse economie opkrikken, maar ook het gezag van zijn land herstellen om het Europees beleid te wijzigen. De Franse president wil de onevenwichtige economische en politieke verhouding tussen Frankrijk en Duitsland – samen de onontbeerlijke motor achter de Europese samenwerking genoemd – bijstellen. Duitsland – begin deze eeuw nog ‘de zieke man van Europa’ genoemd – vervult dankzij het ambitieuze hervormingsprogramma Agenda 2010 van de vorige bondskanselier Gerhard Schröder nu al jaren een dominante rol in Europa.

Voortouw

Macron wil na de Duitse verkiezingen op 24 september samen met bondskanselier Angela Merkel het voortouw nemen in Europa. Hij wil een EU die meer op Zuid-Europese leest is geschoeid. Dus minder strakke begrotingsregels, kwijtschelding van de Griekse schulden en de oprichting van een transferunie, dat wil zeggen dat de rijkere noordelijke lidstaten de zwakkere zuidelijke landen overeind houden.

Duitsland valt daar niet meteen voor te porren. Maar Berlijn, het eenzame leiderschap in Europa zo langzamerhand beu, stelt zich welwillend op tegenover een hernieuwde Frans-Duitse samenwerking. Als Macron zich een geloofwaardige partner betoont door te laten zien dat Frankrijk zelf ook kan hervormen, wil Merkel met hem samen werken. Maar dan moet Macron dus eerst leveren wat hij belooft.