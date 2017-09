Kritische noten bij eindtijdscenario’s

Recensie

Tjerk de Reus

De wederkomst van Jezus heeft altijd al de fantasie geprikkeld en mensen in vuur en vlam gezet. Maar uit de Bijbel valt geen eindtijdscenario af te leiden, stelt Dirk Visser in zijn boek Komt Jezus snel terug?.

Van tijd tot tijd schiet de interesse voor de wederkomst van Jezus opeens omhoog. Vaak gebeurt dit als ergens een concreet jaartal opduikt. In 2014 publiceerden Arno Lamm en Emile-André Vanbeckevoort hun boek Wake-up, waarin gesuggereerd werd dat het in 2015 of 2016 zou gaan gebeuren. Dit trok aandacht, het boek werd vele malen herdrukt. Ook vandaag zijn er groepen, meestal evangelische christenen, die geloven dat het heel binnenkort gaat gebeuren: misschien wel in het najaar van 2017, met om te beginnen de ‘opname van de gemeente’. Momenteel zingt de datum rond van 23 september aanstaande, waarop een Bijbelse profetie uit Openbaring in vervulling zou gaan.

Precies tegen dit type verwachtingen heeft Dirk Visser, emeritus predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken, een boek geschreven: Komt Jezus snel terug?. De ondertitel is veelzeggend: ‘Een nuchtere kijk op eindtijdverwachtingen’.

Duizendjarig rijk

Wie graag nadenkt over het precieze scenario van de zogenoemde ‘eindtijd’, zal het boek van Visser niet met plezier lezen. De auteur zet stevig de voet op de rem als het gaat om de spectaculaire gebeurtenissen in de eindtijd, zoals de opname van de gemeente, het duizendjarig rijk, de herbouw van de tempel en het herstel van het koningshuis van David. Dit kan pijn doen, want het zijn geliefde thema’s in het overgrote deel van de evangelische beweging. Visser merkt terecht op dat vrijwel al die eindtijdverwachtingen iets te maken hebben met het volk Israël. Je kunt gerust stellen dat het eindtijd-denken met al zijn variaties bijeengehouden wordt door Israël, en dan vooral met de rol die land en volk zouden spelen in ‘het laatste der dagen’. De band tussen de evangelische beweging en Israël is overigens heel natuurlijk. In de naoorlogse jaren kreeg het evangelische en charismatische denken invloed in Nederland, op tamelijk grote schaal. Precies in die periode ontstond de staat Israël, wat van meet af aan als goddelijk teken werd opgevat. De oorlog van 1967 wakkerde de betrokkenheid bij Israël nog eens flink aan. De grote sympathie die toen ontstond onder christenen kreeg een theologische ‘vertaling’ en vestigde de aandacht op de visie van Paulus op Israël, zoals verwoord in het Bijbelboek Romeinen.

Visser heeft zijn boek opgebouwd uit drie hoofdonderdelen. Allereerst bespreekt hij de ‘toekomstprediking aan de Thessalonicenzen’. In dit deel, dat een populaire samenvatting is van zijn proefschrift uit 2003, komt onder meer de leer van ‘de opname van de gemeente’ ter sprake. In deel twee bespreekt Visser de vraag of Jezus ‘binnenkort’ al komt, of we rampen als tekenen der tijden moeten zien en of er een duizendjarig vrederijk komt. In deel drie, dat het grootste deel van het boek beslaat, bespreekt Visser ‘Het volk Israël in Gods toekomstplan’. Deel vier van het boek heeft een samenvattend karakter, maar bevat ook nog een belangrijke paragraaf over ‘Kerk en Israël’.

Mensen die veel belangstelling hebben voor de eindtijd, hebben in Visser geen gemakkelijke gesprekspartner. Wat hen over de streep zou kunnen trekken om hem toch serieus te nemen, is het feit dat hij zich laat kennen als iemand voor wie de wederkomst erg belangrijk is: hij kijkt ernaar uit. Daarbij zet Visser zijn kaarten op nauwkeurig Bijbellezen, iets wat evangelische lezers over het algemeen erg waarderen. Visser beent tekst voor tekst een reeks Bijbelpassages uit en ontrafelt de stellingnames van uitleggers. Hij verwijst dus wel naar theologen en exegeten, maar het overgrote deel van zijn voetnoten bestaat uit verwijzing naar Bijbelteksten. Aandachtig de Bijbel beluisteren is Vissers handelsmerk. Juist daarom is het opvallend dat als hij de opnameleer bespreekt en afwijst, eigenlijk niet ingaat op de belangrijkste beelden uit het Nieuwe Testament waarop die leer is gebaseerd: dat de gelovigen worden ‘opgenomen in de wolken’ en de Heer tegemoet gaan ‘in de lucht’. Die beelden bepalen nu net de kosmologisch-ruimtelijke voorstelling van het opname-idee.

Verbondenheid

Ten aanzien van Israël is Visser tamelijk radicaal. Zijn eigen kerkverband omschrijft de verhouding tot Israël als ‘voorgoed verbonden’, een uitdrukking die lijkt op het ‘onopgeefbaar verbonden’ van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Maar van verbondenheid met Israël kan niet zonder meer sprake zijn, merkt Visser kritisch op. Christenen zijn slechts verbonden met Joden die Jezus aanvaard hebben. Joden die Jezus verwerpen noemt Visser ‘afvalligen’, zij zijn ‘los van God, oftewel zijn vijanden’. Voor deze Joden geldt zelfs dat de ‘band met Abraham is verbroken’. Voor Israël ‘valt er geen nieuwe heilstijd meer verwachten’, meent Visser, hoewel elke individuele Jood welkom is bij Jezus.

Hoe dit exegetisch allemaal ligt in het Nieuwe Testament is één ding. Maar of je na de twintigste eeuw met alle gruwelen die daarin gebeurd zijn ten aanzien van het Joodse volk, ook vandaag nog vanuit de kerk woorden als ‘afvalligen’ en ‘vijanden van God’ kunt gebruiken als aanduiding voor Joden, is echter een controversiële kwestie. Dat is nog zacht uitgedrukt. Meer terughoudendheid was hier gepast geweest.

Komt Jezus snel terug? Een nuchtere kijk op eindtijdverwachtingen. Dirk Visser. Uitgeverij Brevier. 19,90 euro