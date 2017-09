Kerkproeverij Aldeboarn: verdubbeling kerkgangers

Lodewijk Born

De Protestantse Gemeente Aldeboarn hield afgelopen weekend de startzondag onder het motto Kerkproeverij. Ze zijn nog aan het bijkomen van het succes waarbij ze zich gastvrij als kerk presenteerden.

Landelijk deden honderden kerken mee aan de eerste Kerkproeverij. Aldeboarn was een van de kerkelijke gemeenten die er voor koos om niet direct het eerste weekend (van 9 en 10 september) mee te doen, maar de Kerkproeverij te koppelen aan de startzondag; de reguliere ‘aftrap’ van het kerkelijk seizoen. Het werd ,,in miterse dei”, zoals een vrouwelijk kerklid het na afloop verwoordde.

Zaterdag leek het hele voorbereide programma nog een waterballet te worden, door plensbuien en ,,dertig milimeter regen”, vertelt ds. Piet Rozeboom. ,,Maar zondag was het helemaal anders: we hebben tot twee uur, het hele programma dus, goed weer gehad. Eigenlijk ongelooflijk.”

De Nederlandse Kerkproeverij, een spin-off van de Back to Church Sunday en bedacht door de Brit Michael Harvey, is door de eenvoud werkelijk een vondst, vindt Rozeboom. ,,De eenvoud van het idee, om kerkmensen uit te dagen iemand mee te vragen, blijkt goed te werken.” De opkomst in Aldeboarn gaf zondag een verdubbeling in opkomst te zien in vergelijking met een ‘gewone zondag’. ,,Van honderd à 125 naar 250-plus! Er waren zestig kinderen in de kerk”, aldus de predikant.

Taartenbuffet

Het begon ‘s ochtends op het kerkplein waar een feestelijke ontvangst was met een taartenbuffet – gebakken door kinderen en vele andere vrijwilligers. ,,Het was heel ontspannen. Vervolgens gingen we met elkaar de kerk in, waar twee meisjes een enthousiast welkom uitspraken.”

Het verhaal uit de Bijbel dat centraal stond was dat van de verlamde vriend, ‘die het allemaal niet meer geloven kon’. Hoe kon hij ooit genezen? Zijn vrienden waren er voor hem, hadden een groot geloof en droegen hem naar Jezus. ,,Ze doorbraken het dak van de vragen en de beperkingen.” Een voor een ieder toegankelijk verhaal uit de Bijbel dat live ‘symbolisch’ werd uitgespeeld. ,,Een verlamde – in dit geval een vermomde zak aardappels – daalde neer van het orgelbalkon en werd naar voren gedragen.”

De mensen die op de Kerkproeverij waren afgekomen, kregen een interactieve dienst voorgeschoteld., ‘gevolgd door een meerkeuzemenu voor binnen en buiten’. Zo konden ze ‘daten met de dominee’, vriendschapsbandjes maken, was er een brancardrace en lekkernijen, zoals ‘poffertjes voor boffertjes’ . ,,We hebben als gemeente laten zien dat je je niet moet laten beperken in wat allemaal kan.”

De PKN-gemeente laat het niet alleen bij het proeven van de kerk. De ruim dertig gasten die er voor het eerst waren, kunnen een vervolgprogramma tegemoet zien van de predikant. ,,Dat doen we doen met laagdrempelige avonden over bijvoorbeeld muziek en film. In de hoop dat er persoonlijke gesprekken ontstaan over het leven, en de mogelijke rol van het geloofsleven daar in.”