Goudprijzen voor goed voedsel

Tamarah Benima

Als mijn vader een van zijn twee zusters beschreef, zei hij: ,,Ze is kort en één kubieke meter.” Dat was natuurlijk onaardig, maar het klopte wel aardig. Als ik op bezoek kwam stopte deze naar Israël geëmigreerde, getrouwde, maar kinderloze tante al haar liefde in mij. Totdat ik mij voelde als een gans in de productielijn voor ganzenlever. Tachtig miljoen Amerikanen zijn net zo obees als mijn tante Emmy. In mijn geval zou dat betekenen dat ik minstens twintig kilo te zwaar zou zijn. Toen ik (ooit) tien kilo te zwaar was, had ik al het gevoel dat ik ontploft was binnen mijn eigen vel.

Die arme Amerikanen. In beide betekenissen van zielig en financieel arm, want arme mensen hebben nog meer moeite om op gewicht te blijven dan rijkere mensen. Al vijftig jaar kom ik in Amerika, de laatste keer in 2010. Ik heb nu met eigen ogen gezien dat goed voedsel onbetaalbaar is, terwijl junkfood veel goedkoper is. Hoe kan een laaggeschoolde werknemer fatsoenlijk eten als er niet eens een minimum uurloon is? Daar vechten de Amerikaanse politici nog steeds over. Tachtig miljoen Amerikanen is zo’n kwart van de bevolking. De ziektekosten en de lasten voor de economie zijn enorm. Het is trouwens vooral het midden en het zuiden van Amerika waar de vetzucht rampzalig is. Dat zijn de gebieden waar de Amerikaanse economie het zwakst is door de-industrialisatie.

Vijftig jaar geleden begon de strijd om biologisch en ecologische verantwoord voedsel in Amerika. Net als de strijd om burgerrechten voor zwarten. Wat toen een veelkoppige beweging voor gerechtigheid was, lijkt nu in verschillende stromingen uiteengevallen. Van sociale gerechtigheid voor de eigen bevolking (en dus niet alleen voor andere volkeren via fair trade) is in de biologische winkels niets te merken.

Je zou willen dat de ecologische beweging de strijd tegen de armoede aan ging door lage prijzen te vragen. Maar vooralsnog gebeurt dat niet, juist de biologische winkels vragen goudprijzen. Vreemd eigenlijk.