De Wijngaard wil zich als stadskerk sterker verbinden met Leeuwarden

Dick Vis

De Wijngaard gaat de baptistengemeente heten zodra het nieuw aangekochte pand aan de Mr. P.J. Troelstraweg in Leeuwarden in gebruik genomen wordt. Na een uitgebreide verbouwing zullen de zondagse diensten er vanaf het voorjaar gehouden kunnen worden.

Hoe het gebouw op het voormalige Enexis-terrein verbouwd gaat worden, staat al ingetekend op een enorme plattegrond. ,,Hier, aan de voorkant van het gebouw, zijn op de twee verdiepingen kantoorruimten die deels al verhuurd zijn”, wijst Richard Santinge aan. Hij is voorganger van de baptistengemeente. ,,Dat deel noemen we ‘Stadskwartier’, om het te onderscheiden van het deel dat de kerk gaat gebruiken. Bedrijven zonder uitdrukkelijke christelijke identiteit hoeven het woord kerk dan ook niet op te nemen in hun contactgegevens.” Het Stadskwartier wordt ook een betrekkelijk zelfstandig onderdeel, met een eigen bestuur en een eigen financieel beheer.

Faciliteren

Grootse plannen heeft de kerk. Het complex moet allerlei activiteiten en vooral momenten van ontmoeting gaan faciliteren. Kerk en stad moeten hier van zeven uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds in elkaar over kunnen vloeien, legt Santinge uit. ,,Dát is de belangrijkste reden om juist dit pand aan te kopen; om dienstbaar te kunnen zijn aan de samenleving. Integratie en verbinding met het leven van alledag zal nog centraler komen te staan in ons kerk-zijn.” Om deze intentie uit te drukken gaat de gemeente ook een nieuwe naam voeren: Stadskerk De Wijngaard.

In het midden ligt een tuin, een soort binnenplaats die aan drie kanten omsloten is door delen van het hele complex. ,,Als het na de dienst mooi weer is, dan kun je gewoon naar buiten met z’n allen”, ziet Santinge voor zich. Eromheen is het restaurantgedeelte van het pand dat uitgebreid zal worden tot een foyer waar mensen elkaar kunnen ontmoeten bij de koffie. ,,En dat is niet alleen belangrijk voor op zondag, ook voor de doordeweekse activiteiten in zowel de kerk als het Stadskwartier.” Misschien dat de kantine gerund kan worden door een bedrijf dat mensen aan werk helpt die elders lastig aan de bak komen, denkt Santinge. ,,Het moet wel goed en netjes gebeuren allemaal, maar als eigenaar en verhuurder van de ruimte willen we ons niet keihard commercieel opstellen. Het gaat ons niet om de commercie, het gaat ons om de relatie. Het gebouw is geen doel op zich, het is een middel.”

Onder de plannen ligt een meer fundamentele visie van de gemeente op kerk-zijn: koninklijk leven op de plaats waar je bent. De kerk is daarin de plaats waar de mens gevoed wordt – een ‘bronplaats’ noemt Santinge het. De mens wordt er gevoed ten dienste van andere domeinen van het leven, zoals gezin, leefomgeving en werk. ,,Mensen moeten hier in de eerste plaats kunnen groeien in hun geloof in de drie-enige God, en daarin moeten ze hun weg leren vinden. Dat mag je niet los zien van welk ander domein van het leven dan ook.” Dat is een stevig geloofsfundament dat de gemeente heel serieus neemt. Maar daar kan zeker speels en lichtvoetig invulling aan gegeven worden. ,,We doen niet alleen aan vrome praatjes, we zijn ook gewone mensen en we genieten van God en mensen.” Het is volgens Santinge precies die combinatie die een belangrijk element is de aantrekkingskracht van de gemeente.

Samen eten

Veel vierkante meters in het complex worden ingeruimd voor de kinderkerk, laat Santinge zien. Geen onbelangrijk detail, naar blijkt. Op zondagochtend komen er honderdvijftig tot tweehonderd kinderen in de basisschoolleeftijd. ,,En dat worden er alleen maar meer”, vermoedt hij. In het nieuwe gebouw wordt het bijvoorbeeld mogelijk om de kinderen op zondagochtend in kleinere groepjes workshops te laten doen. Erachter komt een jeugdhonk met tafelvoetbal, een pannakooi en playstations misschien, waarmee kinderen zichzelf kunnen vermaken. Het kan hun ouders de mogelijkheid bieden om ’s zondags na de dienst nog wat langer te blijven, bijvoorbeeld voor ontmoeting en het onderhouden van relaties. ,,In de ontmoeting, daar gebeurt het gewoonlijk. Dat zijn de kostbare momenten, en daarvoor willen we de mogelijkheden optimaal maken.” Als de ruimten voor de kinderen op werkdagen geëxploiteerd kunnen worden door een kinderdagverblijf, dan kan dat weer ideaal zijn voor ouders die in het Stadskwartier werken, vult Santinge aan. ,,Tussen de middag kun je dan samen eten in de kantine.”

Een eindje verderop komt een bibliotheek met studieplekken, het kantoor van de voorganger, met daarachter een stilteruimte waar bijvoorbeeld ook de medewerkers van de bedrijven in het Stadskwartier altijd terechtkunnen voor stilte of gebed.

Vertrouwen

In het achterste deel van het complex, het deel dat verscholen ligt achter de hoogbouw die vanaf de Troelstraweg zichtbaar is, bevindt zich onder meer een grote, hoge loods. Nu is het nog een grauwe betonnen ruimte met roldeuren waar zelfs vrachtwagens doorheen kunnen, uiteindelijk zal dit de kerkzaal zijn. Er komt een groot podium in, de nodige faciliteiten voor licht en geluid, en zeker duizend zitplaatsen. Dat zijn twee keer zoveel mensen als er nu in het WTC-gebouw kunnen, waarvan De Wijngaard nu gebruik maakt voor de zondagse diensten.

Natuurlijk is het een heel avontuur, de aankoop van een dergelijk gebouw en het ontwikkelen en uitvoeren van een vernieuwd concept van kerk-zijn. Maar het is een stap die de gemeente in vertrouwen zet. In een gemeentevergadering waar 92 procent van de leden aanwezig was, stemde 99 procent in met het plan. Daarbij bleek er voldoende professionele expertise aanwezig te zijn binnen de gemeente om een team te vormen waaraan een dergelijke klus toevertrouwd kan worden.

Daarnaast kwamen er positieve reacties van wijkbewoners voor wie inmiddels een informatieavond gehouden werd. Ook van de kant van de gemeente Leeuwarden kwamen inmiddels positieve signalen, aldus Santinge. Het zijn allemaal factoren die vertrouwen geven.