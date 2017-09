Interview

Hanneke Goudappel

Waarom word je niet gewoon dominee? Die vraag kreeg Michiel van Blanken toen hij na een aantal jaren in de financiële sector zocht naar iets anders. Als geestelijk verzorger in het Antonius Ziekenhuis in Sneek bewaakt hij nu de aandacht voor de mens achter de patiënt.

Michiel van Blanken (43) is de jongste van negen kinderen en hij groeide op in Nieuwleusen in Overijssel. Hij ging naar de mavo, zoals zijn zussen vanzelfsprekend naar de huishoudschool gingen. ,,Na de mavo volgde de meao en daarna nog een jaar heao, maar dat was niet echt iets voor mij. Ik was meer iemand van de praktijk”, vertelt hij in zijn werkkamer in het Antonius Ziekenhuis.

Van Blanken ging aan de slag bij verzekeraar Groene Land, tegenwoordig Achmea, en werkte vervolgens bij de Rabobank als specialist op het gebied van verzekeringen. Tot zijn 25e. ,,Toen dacht ik: ik wil toch iets anders. Dat kwam mede door de werkvakanties die ik in mijn vrije tijd maakte naar Roemenië en Oekraïne. Met een groep jongeren uit Nieuwleusen knapten we een tehuis op voor kinderen met een verstandelijke beperking. We hadden veel contact met de kinderen. Achteraf was dat belangrijker dan het werk dat we hebben gedaan. Ik ontdekte: ik wil ook in mijn werktijd iets voor mensen betekenen op een ander niveau dan op financieel gebied.”

Maar hoe? Dat had Van Blanken niet meteen helder. Hij sprak erover met mensen om hem heen. Ook met zijn toenmalige gemeentepredikant van de hervormde gemeente van Nieuwleusen. ,,Die zei: ‘Waarom word je niet gewoon dominee?’ Niet iets waaraan je meteen denkt met een mavo- en meao-diploma op zak. Ik ben nooit zo’n studiebol geweest, maar als je iets echt wilt, kun je meer dan mensen van je verwachten.”

Rand

Van Blanken moest eerst de vooropleiding doorlopen: Hebreeuws en Grieks, maar ook: Engels, Duits en geschiedenis op vwo-niveau. In 2001 begon hij daadwerkelijk met de theologiestudie in Utrecht en een jaar later had hij zijn propedeuse. Dat was een mijlpaal. ,,Echt zo’n moment waarop je denkt: ik kan het.”

De breedte van de opleiding sprak Van Blanken aan. Vooral psychologie en filosofie vond hij erg interessant. Hij koos als specialisatie geestelijke verzorging en als afstudeerrichting pastorale psychologie. ,,De pastorale kant lag mij meer dan het preken. Een-op-een-gesprekken, daar hield ik van. Ik kan goed luisteren. Inmiddels preek ik ook graag. Ik ga eens in de maand voor in het ziekenhuis en eens in de maand in een kerk in de omgeving. Vooral de voorbereiding vind ik fijn: bezig zijn met wat er in de Bijbel staat; onderzoeken wat ermee wordt bedoeld en hoe je dat kunt toepassen in het dagelijks leven.”

Van Blanken liep stage in het ziekenhuis in Lelystad. ,,Je werkt op de rand van samenleving en kerk en je komt niet alleen mensen tegen die hetzelfde denken als jij. Dat sprak mij aan. Een jaar later werd ik gebeld door het ziekenhuis of ik de plek wilde innemen van twee geestelijk verzorgers die weggingen. Dat heb ik zo’n drie jaar gedaan. Daarnaast was ik jongerenwerker bij Youth for Christ in Kampen en Lelystad. Mijn studie stond toen op een lager pitje. Na al dat studeren wilde ik graag wat in de praktijk doen.”

Van dichtbij

In 2010 rondde Van Blanken zijn studie af. Het bleek niet gemakkelijk om direct een passende functie te vinden. ,,In datzelfde jaar werd Jelmer, onze oudste zoon, geboren”, vertelt hij. ,,Doordat ik thuis zat, heb ik zijn eerste jaar van dichtbij meegemaakt. Dat was heel waardevol.”

Daarna werkte hij een jaar lang twee dagen in de week als gemeenteopbouwwerker in de protestantse gemeente van Balkbrug. In hetzelfde jaar zag hij de vacature voor geestelijk verzorger (zestien uur) in het ziekenhuis in Sneek. Dat kon hij er mooi naast doen. Nadat Balkbrug afliep kwam Van Blanken voor 32 uur in dienst van het ziekenhuis. Dat betekende wel een aderlating van zestien uur voor de geestelijke verzorging in Sneek, die voorheen door twee mensen werd ingevuld. ,,Mijn voorgangers gingen elke ochtend bij een afdeling op de koffie. Ze polsten of er patiënten waren die behoefte aan gesprek hadden. Ik moest toen in mijn eentje acht afdelingen langs. Dat kon niet in vier dagen. Met het verplegend personeel heb ik daarom afgesproken dat zij zelf in de gaten houden welke patiënten behoefte hebben aan gesprek.”

Bidden

Zo’n 40 procent van zijn tijd gaat op aan patiëntcontacten. ,,De ene keer is dat een gesprek van een kwartier en is de patiënt blij dat hij even zijn verhaal heeft kunnen doen. Een andere keer spreek ik een patiënt vaker, waardoor een band ontstaat. Dan kun je een tijdje naast iemand staan. Dat wordt erg op prijs gesteld. Wanneer mensen gelovig zijn, stel ik voor om samen te bidden. Trouwens, ook als mensen niets met het geloof hebben, wordt dat vaak wel gewaardeerd.”

De geestelijk verzorger sluit altijd aan bij de persoon aan wiens bed hij zit. ,,Als een patiënt niets met geloof heeft, praten we over hoe zijn of haar leven is geweest. Ik probeer altijd de goede kanten van het leven op te zoeken met de persoon. Het gaat om aandacht voor de mens en hoe hij in het leven staat. Vaak komt er dan veel los. Iemand wordt even boven zijn ziek-zijn uitgetild. Dat is volgens mij een belangrijke rol van de geestelijke verzorging: naast alle medische zorg de aandacht voor de mens bewaken.”

Vanuit dat perspectief wordt elk jaar in november een gedenkdag gehouden voor mensen die in het afgelopen jaar in het ziekenhuis zijn overleden. Dat gebeurt in alle Friese ziekenhuizen. De nabestaanden ontvangen hiervoor een uitnodiging. ,,In het stiltecentrum houden we vijf bijeenkomsten gedurende die dag”, vertelt Van Blanken. ,,We lezen teksten, er klinken liederen en er is stilte. Bij de drukste bijeenkomst zijn zo’n zestig mensen, bij de andere zo’n twintig. Onder de bezoekers zijn veel mensen die niks met de kerk hebben. Ze waarderen deze momenten, hoor ik terug. Nabestaanden zijn vaak veel in het ziekenhuis geweest. Dit is voor hen een soort afsluiting.”

Reflectie

Van Blanken bespeurt een verschuiving in de geestelijke verzorging in ziekenhuizen. ,,Naast de zorg voor patiënten, de een-op-een-contacten, leeft steeds meer de vraag: wat kun je betekenen voor het ziekenhuis als geheel? Denk aan thema’s als palliatieve zorg en ethiek.”

Zelf is hij voorzitter van het Platform Ethiek van het Antionius Ziekenhuis. ,,In dit platform komen niet zozeer de grote ethische dilemma’s als euthanasie en abortus aan de orde. Het gaat vooral om reflectie op ons handelen op de werkplek. We kunnen de dingen die we doen goed doen – oftewel: volgens de richtlijnen. Maar doen we ook de goede dingen? Hoe ga je om met een patiënt die een bepaalde handeling niet meer wil? Of hoe reageer je als een patiënt foto’s maakt in het ziekenhuis? Dit soort vragen komen aan de orde.”

Daarnaast maakt de geestelijk verzorger deel uit van het palliatief adviesteam. Dit team bespreekt tweewekelijks mensen die aan het einde van hun leven zijn gekomen. ,,We zoeken naar wat we nog voor deze mensen kunnen doen. Fysiek: aan pijnbestrijding. Maar ook: heeft de patiënt nog wensen? Ook hier geldt: de patiënt is niet alleen iemand met een tumor, maar eerst en vooral mens.”