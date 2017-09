Turkije blijft altijd een buurland van de EU

Koos van Houdt

Naar lijsttrekker Angela Merkel (CDU) wordt in Europees Brussel minder goed geluisterd dan naar de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Dat bleek deze week verschillende keren rondom de verhoudingen met Turkije.

Indertijd was de stelling van Hans van den Broek, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en voormalig lid van de Europese Commissie, deze: Turkije is een buurland en de Europese Unie zal daar nooit omheen kunnen. Van den Broek was in de tweede helft van de jaren negentig in de Europese Commissie belast met de portefeuille voor buitenlandse betrekkingen en uitbreiding van de Europese Unie.

Van den Broek maakte zich geen illusies over Turkije maar was zich goed bewust van het grote belang van het onderhouden van een zo goed mogelijke relatie met dat land. Turkije ligt bovendien, zo analyseerde hij, ,,op een kruispunt van continenten”. In de jaren dat het erom ging, had Turkije dan ook veel vrienden in de Europese Unie.

Christendemocraten

Rond de eeuwwisseling was er alleen binnen de familie van christendemocraten echt debat over een eventuele toetreding van dat land tot de Europese Unie. De Duitse, Franse en Oostenrijkse christendemocraten wilden de relaties tussen de Europese Unie en Turkije beperken tot ‘een geprivilegieerd partnerschap’. Met een douane-unie en mogelijk een toegang tot de Europese interne markt zouden de Turken in materiële en economische zin krijgen wat ze maar wilden. Zij hoefden hun van de Europese waarden afwijkende, meer door de islam bepaalde cultuur in zaken als democratie en rechtsstaat dan niet op te geven.

Onder meer de Nederlandse christendemocraten – destijds onder leiding van toenmalig premier Jan Peter Balkenende en op Europees vlak door voormalig europarlementariër Arie Oostlander, waren veel kritischer dan de meer op de linkerflank opererende sociaaldemocraten en groenen. Maar de Nederlanders hielden de verbindingen met links open en zouden kunnen leven met het starten van onderhandelingen over echt lidmaatschap van Turkije. Typerende stelling van Arie Oostlander: ,,Het moet dan in Istanbul en Ankara net zo gemakkelijk zijn een christelijke kerk te bouwen als in Rotterdam een moskee.”

Geen illusies

Ondertussen maakte niemand zich veel illusies. In december 2004 werd onder Nederlands voorzitterschap politiek de deur open gezet voor onderhandelingen over het lidmaatschap van Turkije. Informeel was de stemming: laten we het maar doen, we zien dan over tien tot vijftien jaar wel wat er van komt of is gekomen. In die tijd zitten we nu.

Het is daarom helemaal niet vreemd dat CDU-lijsttrekker Angela Merkel zich afgelopen zondag in het verkiezingsdebat in Duitsland uiterst kritisch heeft uitgelaten over Turkije en het verloop van de onderhandelingen met dat land. Het was vooral voor Duits binnenlands gebruik dat zij uitsprak dat er maar een punt gezet moet worden achter onderhandelingen over lidmaatschap. Het leverde haar opnieuw het verschrikkelijke verwijt uit de mond van de Turkse bijna-dictator Erdogan op dat zij schuldig maakt aan ‘nazisme’.

In Europees Brussel wordt de ruzie terughoudend en genuanceerd benaderd. Dat is opvallend. Daar wordt kennelijk minder goed naar Angela Merkel geluisterd wanneer zij spreekt in haar rol van lijsttrekker voor de CDU. Op een congres in de Sloveense stad Bled zei de buitenlancoördinator van de EU Federica Mogherini maandag dat zij het wel van de regeringsleiders zou horen als de onderhandelingen met Turkije over lidmaatschap worden opgeschort, afgebroken of helemaal beëindigd. Ondertussen moeten er over alle mogelijke onderwerpen zaken gedaan blijven worden met dit buurland. Uitvoering van de zogenaamde Turkijedeal, vorig jaar maart uitonderhandeld door premier Mark Rutte tijdens het Nederlandse voorzitterschap, is daarbij een belangrijk thema. Tot nu toe houdt Turkije zich daarbij aan alle gemaakte afspraken. Mogherini daarom ook.

Niet geliefd

We hoorden dus deze week de echo van de stelling van Van den Broek. ,,Met Turkije willen we niet, zonder Turkije kunnen we niet.” Het proces van aantrekken en afstoten is een spel dat president Erdogan tot in de puntjes beheerst. Hij maakt zich er buiten Turkije niet geliefd mee.

Maar ook al hebben de Europese politici geen bloed meer onder de nagels over, toch zullen ze met Erdogan zaken moeten blijven doen. Dat beseft ook het Europees Parlement wel, waar volgende week tijdens een debat veel kritiek te horen zal zijn maar waar ook niet alle deuren naar Turkije zullen worden dichtgeslagen. De monddood gemaakte Turkse oppositie blijft ondertussen gehoord in Brussel en Straatsburg.