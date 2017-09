Politieke werkelijkheden en de echte praktijk

Henk van der Laan

Grote politieke besluiten komen vaak haast ongemerkt tot stand. En vaak ook blijkt pas achteraf dat het genomen besluit helemaal niet zo gunstig uitpakt als voorspeld. Dan pas komt er aandacht voor. Neem de invoering van de Nationale Politie. Dat betekende centralisering van alle regionele politiekorpsen in één landelijke organisatie. Die operatie was ingezet door het vorige kabinet-Rutte. Toen leek het een goed idee maar inmiddels loopt het nog steeds niet gesmeerd.

Nu allerlei Kamerleden (vooral van de oppositie) heel kritisch zijn over de Nationale Politie is het goed om te onthouden dat de invoering ervan destijds met algemene stemmen is goedgekeurd in de Tweede Kamer.

Dit doet denken aan de bijlage die Herman Tjeenk Willink in juni bij zijn eindrapport als informateur voegde. Hoewel Tjeenk Willink ‘slechts’ gevraagd was om de formatie vlot te trekken door te onderzoeken welke coalitie het meest werkbaar was, kon hij het, als ex-vicevoorzitter van de Raad van State, niet laten een analyse te schrijven over de politieke omgang met het landsbestuur. De bijlage leek veel op wat hij altijd schreef in zijn jaarverslag van de Raad van State.

Het is geen lang stuk en het valt eenvoudig in één zin samen te vatten: in de Nederlandse politiek is wel veel aandacht voor het maken van beleid maar weinig voor de uitvoering ervan. Het is kritiek die Tjeenk Willinks opvolger bij de Raad van State, Piet Hein Donner, ook vaak uit. In diens woorden heet het dan dat de politieke wenselijkheid belangrijker is dan de praktische uitvoerbaarheid. In dit geval komt het neer op: het sluiten van een akkoord dat de lieve vrede bewaart, is een doel op zichzelf – hoe de uitwerking is, valt later wel te bezien.

Problemen

Zo kom je met wetten die op papier mooi klinken of die aan de achterban te verkopen zijn als een goed compromis maar die in de praktijk tot problemen leiden. Vervolgens moet de minister in de Tweede Kamer uitleggen waarom alles is misgegaan, terwijl diezelfde Kamer een paar jaar daarvoor gewoon instemde met de wet.

Een recent voorbeeld is de fipronilkwestie. Uiteraard heeft die twee kanten en zijn degetroffen kippenboeren wellicht veel te goedgelovig in zee gegaan met een onbekend nieuw bedrijf – als iets te mooi is om waar te zijn, is dat het vaak ook. Maar het valt niet uit te vlakken dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ook steken heeft laten vallen, dus kan de huidige leiding van de NVWA de zwarte piet krijgen. Het zou daarbij wel zo eerlijk zijn als de politiek kritisch kijkt naar de eigen rol. Al die jaren van fusies van toezichthouders – allemaal onder het mom van een slankere en efficiëntere overheid (lees: bezuinigingen) – kunnen niet altijd goed geweest zijn voor het slagvaardig functioneren van een toch belangrijk agentschap als de NVWA.

Bij het Kamerdebat over Tjeenk Willinks verslag ging het niet over zijn bijlage maar alleen over de vraag wie wel met wie wil en wie niet met wie. Hopelijk heeft de huidige informateur Gerrit Zalm het aanhangsel wél goed gelezen en let hij erop dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie nu geen compromissen bedenken die nu heel mooi klinken maar die over vier jaar tot een parlementaire enquête leiden.