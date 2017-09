Niet genoeg voor water en voedsel

Tamarah Benima

Veel ,,mensen hebben voor vier dagen water en voedsel ingeslagen, maar anderen hebben daar het geld niet voor”. Vang me niet op de woorden, het kan heel goed zijn dat het tweede deel van deze mededeling van de nieuwslezer op de radio anders verwoord was. Mijn geheugen is niet meer wat het geweest is.

Maar de boodschap was, honderd procent zeker, duidelijk: op Sint Maarten zijn er mensen die zo arm zijn dat zij zelfs geen water en voedsel konden kopen als voorbereiding op orkaan Irma.

Ingestorte gebouwen zijn erg. Als pluisjes door de lucht vliegende auto’s zijn erg. Door de hoge golven op het strand gesmeten boten zijn erg. Afgeknapte bomen zijn erg. Verwoeste wegen en bruggen zijn erg. Maar dat er een orkaan aan komt razen en je zelfs geen water en een minimale hoeveelheid voedsel kunt inslaan – dat is van een andere orde van erg.

Sint Maarten heeft minder dan veertigduizend inwoners. Ongeveer net zo veel als Hellevoetsluis, maar net iets minder dan Beverwijk, Kerkrade of Medemblik. En een stuk minder dan Heerenveen. Stel dat er een orkaan over Nederland zou razen, zouden er dan in Hellevoetssluis, Beverwijk, Kerkrade, Medemblik of Heerenveen ook mensen zo arm zijn dat ze na de storm niets te eten en te drinken zouden hebben, en zich met hamers en breekijzers (machetes horen niet tot de gebruikelijke Nederlandse huisraad) op plundertocht zouden gaan?

Zonder de verwoestende Irma zou ik niet hebben kunnen denken dat het in een deel van Nederland zo erg is. Vóór Irma. Beslist niet voor iedereen, maar wel voor genoeg mensen dat er nu melding van wordt gemaakt en dat er anarchie heerst. Met als gevolg dat er van wat nog restte van wie wél een leven wist op te bouwen, nu nog minder over is. Uit Nederland komt hulp. De klacht ‘te weinig en te laat’ klinkt al. Maar Sint Maarten is autonoom, Nederland heeft het niet meer voor het zeggen. Zelfs voor de kleine bevolking wist de eigen overheid van Sint Maarten niet te zorgen – niet na Irma, én niet vóór Irma. Verbijsterend!