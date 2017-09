Het verlangen is vaak sterker dan de wil

Tjerk de Reus

Je kunt over secularisatie nadenken aan de hand van getallen: hoe snel loopt bijvoorbeeld het kerkbezoek terug? Herman Paul zet liever ‘het hart’ centraal, en de verlangens die daar wortelen.

Sinds hij 2013 hoogleraar secularisatiestudies werd in Groningen, heeft Herman Paul (1978) geregeld van zich laten horen. Bij minstens vijf boekuitgaven was hij betrokken en dat is best veel. Afgelopen zomer verscheen zijn boek Secularisatie. Een kleine geschiedenis van een groot verhaal, dat een paar weken geleden werd opgevolgd door De slag om het hart, over de ‘secularisatie van verlangen’.

Nu kijk je niet vreemd op van deze laatste titel als je de vorige publicaties van Paul hebt gevolgd. Paul schrijft graag in theoretische zin over het verschijnsel secularisatie, maar hij is – ook als gelovige – het meest geïnteresseerd in het menselijke hart. Want dáár, in ons intieme innerlijk, gebeurt het: daar wortelen onze verlangens. Richten die zich op God of op alles wat het hier-en-nu te bieden heeft? Deze tweeslag is wat kort door de bocht misschien. Paul schrijft hier heel genuanceerd over en zijn punt is helder: in het hart van de mens leeft het basisverlangen dat ons leven richting geeft. Dat verlangen kan zich hechten aan wat de wereld te bieden heeft, maar ook aan datgene wat onze werkelijkheid overstijgt.

Augustinus

De slag om het hart bevat negen artikelen die Paul in achterliggende jaren publiceerde. Ze hebben allemaal iets te maken met secularisatie en met vragen rond het christelijk geloof in deze tijd. Het gaat bijvoorbeeld over ‘zelfontplooiing’ en controleverlies, over liturgie en lofprijzing, over karaktervorming en discipelschap.

Het valt op dat de kerkvader Augustinus geregeld ter sprake komt. Bij hem voelt Paul zich zeer thuis, juist ook als het gaat om de centrale betekenis van het verlangen. Volgens Augustinus is het verlangen het meest eigene van de mens, meer dan bijvoorbeeld onze wil. Simpel gezegd: je kunt wel van alles willen of van plan zijn, maar het verlangen dat op de bodem van je ziel huist, is sterker. Geloof betreft een vernieuwing van ons verlangen, aldus Augustinus.

Consumentisme

Paul is meteen heel dicht bij de hedendaagse cultuur, door het verlangen centraal te stellen. We leven in een ‘economie van verlangen’, stelt hij; in een tijd waarin voortdurend een beroep wordt gedaan op ons verlangen. We worden eindeloos geprikkeld. En dat blijft niet allemaal buiten ons, maar het gaat ons verlangen bepalen en beïnvloeden. En dan doet het opvallende verschijnsel zich voor dat ons verlangen niet bevredigd wordt. Steeds weer is er iets nieuws dat we willen. Echt rust vinden, dat is er niet bij. Kenmerkend voor het tijdperk van consumentisme is een ‘permanent uitstel van bevrediging’, noteert Paul. Dat heeft tot gevolg dat mensen die hun geluk hardnekkig zoeken in het hier en nu, ‘tot onrust gedoemd’ zijn, aldus Paul: ‘Hoe meer hun verlangens seculariseren, des te rustelozer wordt hun hart.’

Interessant is dat Paul, hoewel hij nadrukkelijk wetenschappelijk denkt, het liefst toch uit de buurt wil blijven van dikke theoretische waarheden. Hij benadert secularisatie als een ‘verhaal’ of als een beeld dat wij gebruiken om onze wereld te begrijpen. Dat geldt ook voor iets als ‘zelfontplooiing’. Paul luistert graag naar de manier waarop wij daarover spreken en wat we onszelf vertellen op dit punt.

Hij leest Margriet, Libelle en Eva om te ontdekken hoe het ideaal van zelfontplooiing leeft onder mensen, hoe het gepropageerd wordt en welke accenten je aantreft. Vaak krijg je in dergelijke bladen adviezen over hoe je je leven kunt aansturen, hoe je voor jezelf kunt kiezen en zelfbewust een eigen weg zou moeten inslaan. Zelfmanagement, noemt men dat. Paul is hier kritisch over, want zelfmanagement miskent onze afhankelijkheid van anderen en steunt te veel op onze wil. Paul ziet hier ‘het misverstand dat het zelf zichzelf bezit en met dit bezit kan doen wat het wil’.

De slag om het hart is een inspirerend boek. Herman Paul heeft een eigen stem in het gesprek over christendom en secularisatie, en die klinkt zeer overtuigend. Predikanten en voorgangers zullen voordeel hebben van dit boek: het zal hen breder en dieper laten nadenken over mens, wereld en God, en vooral over de veldslag die om ons hart wordt gevoerd. Bovendien helpt Paul je af van het doemdenken dat altijd aan het begrip secularisatie kleeft. De geschiedenis is ‘open’, leert Paul van Augustinus, en daarom mogen we ‘out of controle’ leven: zonder dat we grip op de zaak hebben.

De slag om het hart. Over secularisatie van verlangen. Herman Paul. Uitgeverij Boekencentrum, 16,99 euro