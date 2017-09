Gedreven filosoof Jeroen Buve overleden

Dick Vos

Op woensdag 30 augustus overleed filosoof dr. Jeroen Dominicus Josef Buve op 81-jarige leeftijd. Buve leed aan alvleesklierkanker en verbleef al enige maanden in een hospice in Deventer. Volgens zijn zoon Sybrand is Buve rustig ingeslapen, zonder al te veel pijn en helder van geest. ,,We hebben samen nog een glas wijn gedronken”, citeert De Stentor hem. ,,Hij is vervolgens gaan slapen en niet meer wakker geworden.”

Dubbele waarheid

Buve werd op 5 oktober 1935 geboren in ‘s -Gravenhage. In 1954 trad hij samen met Ronald Philippe Bär, de latere bisschop van Rotterdam, in in het oecumenische klooster Chevetogne (Belgische Ardennnen). Als monnik studeerde hij theologie in Maria Laach (Eifel), Rome en Münster (Westfalen). Later studeerde hij filosofie in Leuven, Berlijn en Heidelberg, en behaalde hij zijn licentiaat aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) in Leuven. In 1989 promoveerde hij tot doctor in de filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift Macht und Sein. Metaphysik als Kritik oder die Grenzen der Skepsis.

Buve ontwikkelde de filosofische theorie van de dubbele waarheid (veritas duplex) waarin hij Plato’s ideeënleer verzoende met Aristoteles’ empirische benadering van de werkelijkheid.

Universitaire Pers

In 1973 trouwde Buve met de kunstenares Laetitia Roorda van Genum, met wie hij twee zonen kreeg.

Van 1977 tot 2006 woonde en werkte hij in Leeuwarden, waar hij in 1995 het Rudolf von Laun Instituut voor Toegepaste Metafysica oprichtte. Dit instituut met een grote bibliotheek verrichtte pionierswerk op het gebied van onderzoek naar de grondslagen van de democratische rechtsstaat. Het instituut werd vernoemd naar de staats- en volkenrechtgeleerde prof. dr. Rudolf von Laun (1882-1975). In 1999 volgde de stichting van een wetenschappelijke uitgeverij, de Universitaire Pers Friesland (UPF).

In 2006 verhuisde het filosofisch onderzoeksinstituut, inclusief de daaraan verbonden bibliotheek en de uitgeverij naar Deventer om daar de oude academische traditie in ere te herstellen door het opbouwen van de Geert Grote Universiteit (GGU). In Friesland zou niet voldoende politiek draagvlak zijn voor de realisatie van een volwaardig universitair instituut. Buve wilde met de universiteit tegenwicht bieden aan de ‘rationalistische tunnelvisie’ van de bestaande universiteiten. Hij wilde de academische wereld ervan bewust maken dat er meer is dan alleen het rationele.

Buves wens om in Diepenveen, vlakbij Deventer, de gebouwen van Abdij Sion te betrekken toen de laatste cisterciënzer monniken daar vertrokken naar Schiermonnikoog, kon niet worden verwezenlijkt. In 2016 verhuisde de GGU naar Kampen, begin dit jaar werd Oosterbeek de vestigingsplaats.

Uitvaart

Een Gregoriaanse uitvaartdienst werd op 8 september vrijdagmiddag gehouden in de Broederenkerk in Deventer. De dag erna werd Buve bijgezet in de familietombe op het oude St. Pancrashof in Oud-Osdorp. De absoute en de bijzetting werden gedaan door Mgr. Philippe Bär, geassisteerd door monniken van Egmond.