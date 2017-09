Zandvoort aan Zee: Max Verstappen, orgelconcert en gastvrijheid in de kerk

Geloven aan de kust

Dick van den Bos

Plaatsen aan de Nederlandse kust, juist in de vakantietijd bruisen ze soms extra van geloofsactiviteiten. In de serie ‘Geloven aan de kust’ vertellen betrokkenen er over. In Zandvoort aan Zee wil de kerk dienstbaar zijn aan het toerisme.

Wat kun je doen als kerk wanneer je open wilt zijn voor toeristen, in een situatie waarin zeventigjarigen tot de ‘absolute jongeren van de kerk’ horen? Dat is de vraag van de protestantse Dorpskerk in Zandvoort. De gemeente wil graag toeristen bereiken, maar hoeveel van de leden hebben nog voldoende energie om dat te laten slagen? ,,De mensen die altijd de kar hebben getrokken, zijn nu hoogbejaard”, zegt Hanneke Reitsma, scriba van de gemeente. Desondanks haalt de gemeente alles uit haar potentieel om dienstbaar te zijn aan toeristen in Zandvoort, vertelt ze.

Zandvoort ligt vrij dicht bij grote steden als Haarlem en Amsterdam. Dat maakt dat het er op een donderdagmiddag met zo’n 28 graden erg druk is. Veel tieners en jongeren gaan een middagje naar het strand, ook hier zijn (feestende) jongeren in verhouding dominant aanwezig onder de toeristen. Op jaarbasis komen er volgens recent onderzoek jaarlijks zo’n vijf miljoen toeristen naar de badplaats.

Zandvoort heeft ruim vierduizend bedden beschikbaar voor toeristen en veel van deze mensen zijn badgasten. Uitschieters zijn er bij evenementen als de Jumbo Racedagen met Max Verstappen; daar komen meer dan honderdduizend mensen op af. Zandvoort is onder veel leeftijden, maar vooral ook jongeren, ‘hot’.

Een gepensioneerde man met een baard, Onno van Dijk, die zijn vakantiehuis in Zandvoort heeft, mengt zich in het gesprek, als het over de toeristen gaat die de Dorpskerk aan weet te trekken. Hij reageert op de scriba, die vertelt dat er op zondag geregeld een of twee banken vol zitten met toeristen. Van Dijk: ,,Dat zijn dan niet de feestende jongeren; dat zijn hele keurige gezinnen van de Veluwe.”

Dorpskern

De kerk ligt midden in de dorpskern, aan een plein met allemaal winkels. Italiaans ijs, snacks, pizza. Als je uit de kerk komt en trek hebt, kun je overal eten. En aan het einde van de straat loopt de strandboulevard.

Reitsma:,,We drinken elke zondag koffie na de dienst in het ‘jeugdhuis’ naast de kerk, dat is erg gezellig. Veel mensen houden daarvan. Er is bijvoorbeeld een man die niet naar de kerkdienst gaat, maar na de dienst wel met zijn zoontje koffie komt drinken. Dat illustreert dat mensen zich hier wel thuis voelen.”

In de zomer wordt het koffiedrinken gedaan in de grote tuin die om het klassieke kerkgebouw heen ligt. In die tuin staan ook nog enkele oude grafstenen; het is een kerkhof geweest. Het geheel ziet er goed onderhouden uit. Meestal zitten er zo’n vijftig mensen in de kerk, maar in een piekperiode in de zomer kunnen het er meer zijn.

Stilte

Ds. Teunard van der Linden illustreert hoe toeristen de opkomst bij een dienst kunnen bepalen. ,,Laatst kwam er ineens een familie die iets te vieren had met 65 man in de kerk. Dat was meteen een ruime verdubbeling van het aantal kerkgangers. Dan loop ik toch de kerk even in tijdens de dienst, om een kort praatje te maken en het ijs te breken.”

Ook buiten de diensten om probeert de predikant drempelverlagend te werken voor de inwoners van Zandvoort. ,,In de eerste plaats zijn wij onze kerk consequent Dorpskerk gaan noemen. Dat maakt de kerk als het ware ‘eigendom’ van het hele dorp, en niet alleen maar van de protestanten.”

Trekpleister

Om de toeristen en het dorp bij de kerk te betrekken, openen ze ook letterlijk de deuren. De kerk is eeuwenoud en dat maakt het tot een mooie trekpleister. De hoge bogen in het dak, het oude orgel, plekjes waar je even rustig kan zitten, dat vinden toeristen prettig. En de kerk kan daaraan voldoen.

De piekperiode van het toerisme is net achter de rug, nu vandaag de scholen weer beginnen. Reitsma: ,,In juni, juli en augustus hebben wij de kerk op woensdag altijd van elf tot twee uur open. In augustus kwamen er bijna vierhonderd mensen. Duitsers, Nederlanders, inwoners van Zandvoort. Heel veel mensen komen even in de stilte van de kapel een kaarsje aansteken om geliefden te herdenken.”

Volgens ds. Van der Linden heeft dit een zeer belangrijke functie. ,,De glimlach van de gastvrouw, die zegt: ga gerust uw gang, dat doet veel met mensen. Wij zijn er trots op om de kerk te laten zien en blij als de sfeer mensen raakt. We willen open zijn naar de buitenwereld, maar dan moet je ook wel de kerk openzetten. Anders krijgt het iets platonisch: een mooi idee, maar niet concreet.”

Omvangrijke activiteit

,,Ook houden we regelmatig op zondagavond een orgelconcert”, zegt Reitsma. ,,We zetten de deuren wijd open zodat het goed te horen is op het plein en het uitnodigend is voor de mensen die daar rondlopen. Mensen kunnen dan eenvoudigweg binnenlopen en ingespannen of ontspannen luisteren naar een mooi concert.” Open Kerk en de orgelconcerten vormen de belangrijkste pijlers onder het werk dat de kerk doet in de badplaats.

Maar dat is niet de meest arbeidsintensieve activiteit. Dat was de onlangs gehouden tentoonstelling over Joods Zandvoort. Die bracht in drie maanden tijd vijfduizend bezoekers naar de Dorpskerk, waaronder ook groepen schoolkinderen. Reitsma: ,,De tentoonstelling ging over het jodendom in Zandvoort en de Tweede Wereldoorlog. De hele kerk hing vol met posters van oude foto’s. De Amsterdamse rabbijn Menno ten Brink heeft de tentoonstelling geopend.”

De ongeveer tien kerkelijke vrijwilligers zijn erg gemotiveerd om zich in het zomerseizoen in te zetten voor de open kerk. ,,We willen mensen de gelegenheid geven binnen te komen en daarmee uitstralen dat de kerk er voor hen is. Ook in deze kustplaats, die het meest geseculariseerd schijnt te zijn van alle plaatsen in Nederland. Ik geloof dat dat verdieping kan geven aan de vakantiedag van een toerist.”