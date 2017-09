Vechten doe je liggend

Tamarah Benima

Wereldpoes heeft zich tijdens de reis naar Berlijn voorbeeldig gedragen. Maar eenmaal op de plek die ze kent, maakt ze met haar scherpe nageltjes gestaag van mijn sofa een breiwerk met wel erg veel losse steken. Op naar de dierenarts om ze te laten knippen. Dat doe ik niet zelf, want sommige katten worden razend op hun knippende baasjes. Ik ga op weg om 7 euro te besteden, maar eindig met 291 euro. De lange, slanke, jonge dr. Hänzke, die zo uit een dierendoktersroman lijkt gestapt, wil Mevrouw Knorringa namelijk eerst nog onderzoeken. Na wel vijf minuten met de steto-scoop op haar buik: „Er zit ruis in het hart.” Er moet een röntgenfoto worden gemaakt, en later in Nederland een ultrasound-onderzoek worden gedaan. Voor het bloedonderzoek krijgt Knorringa een anti-bijtkraag.

In Nederland prikken ze bloed in haar hals, hier in haar poot. Twee assistentes houden haar op haar zijde, terwijl Dr. Doktersroman aan een poot trekt. Normaliter is Knorringa de Boeddha zelve. Nu blaast en bijt en vecht ze met haar poten als het roofdier dat ze (ook) is. Een Amerikaanse vechter heeft me ooit verteld dat men zelfverdediging in liggende toestand moet oefenen, want men gaat in minder dan geen tijd onderuit en dan begint het eigenlijke gevecht pas.

Hart

Wereldpoes heeft geen schijn van kans. Om bij te komen vóór de röntgenfoto, zitten we even te wachten. Ze kunnen mij inmiddels ook wel een anti-bijtkraag omdoen en bij de extremiteiten vasthouden; ik kan het niet aanzien. En in Berlijn, met het journalistieke werk van Joseph Roth op schoot, krijg zelfs ik ontoelaatbare associaties. Gaan ze haar voor de foto in een sm-pakje snoeren? Of weer zo wreed vasthouden? Waarom moet ik eigenlijk weten of ze een hartziekte heeft, poezen worden toch zelden aan hun hart geopereerd? Maar de foto laat ze rustig maken. En ja, Toetepoes heeft een vergroot hart. De dokter laat het me zien op de röntgenfoto’s.

Heeft Joseph Roth ooit over katten geschreven? Over katten in Berlijn? Ik ga het vragen aan iemand die alles weet van deze Wereldschrijver.