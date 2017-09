Meer oog voor andere loopbaan predikant

Dick Vos

Het aantal nieuwe studenten dat zich aangemeld heeft voor de opleidingen van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), met vestigingen in Amsterdam en Groningen, is stabiel. De masteropleidingen laten een lichte stijging zien. Daaraan beginnen dit jaar 50 nieuwe studenten, terwijl de bacheloropleiding van de PThU in Amsterdam 32 nieuwe inschrijvingen telt. Gistermiddag vond de officiële opening van het academisch jaar van de PThU plaats in Utrecht.

Prof. Mechteld Jansen, hoogleraar missiologie en rector van de universiteit, ziet in de voorzichtige toename bevestigd dat de instelling een juiste keuze heeft gemaakt met de inhoudelijke verbreding van de masteropleidingen. De klassieke predikantsopleiding is en blijft belangrijk, maar door middel van bijzondere ‘profielen’ wordt steeds meer ingespeeld op theologen die in andere werkvelden terechtkomen. Ook voor mensen die in bedrijven of organisaties is het belangrijk een wetenschappelijke opleiding genoten te hebben die tegelijk beroepsopleiding is, aldus Jansen. Ze moeten hedendaagse spiritualiteit kunnen herkennen, plaatsen en relateren aan bestaande tradities.

Voorrecht

Jansen benadrukt het belang van kwaliteit. Het moet als een voorrecht gezien worden om een driejarige masteropleiding te kunnen aanbieden. De universiteit moet daarom kwaliteit bieden en van de studenten mag ook het nodige worden gevraagd en verwacht, aldus Jansen. Daarbij moet rekening gehouden worden met veranderingen in de loopbaan van predikanten, die steeds minder vanzelfsprekend is. ,,Predikanten moeten zelf steeds meer initiatieven ontplooien en veel ondernemender in de theologie staan.”

,,We leggen de lat hoog op veel terreinen”, vervolgt ze. ,,Maar dat werkt goed.” Strenge toelatingseisen voor buitenlandse studenten die aan de PThU een master komen doen, maken misschien dat er wat minder binnenkomen dan de universiteit zou willen, maar ze slagen wel allemaal. Hoge eisen aan mensen die willen promoveren, in combinatie met een goede begeleiding, maken dat de proefschriften ook afkomen, voegt ze eraan toe. ,,Zo wil je eigenlijk bekend staan. Dat het niet eenvoudig is om bij de PThU te studeren of te promoveren, maar dat je ook echt wat in je mars hebt als dat gelukt is.”

Internationalisering is ook een speerpunt van de PThU. De universiteit vindt het belangrijk dat studenten minstens een paar maanden in het buitenland studeren, aldus Jansen. ,,In Nederland kun je geen goed theoloog meer zijn als je niet een stukje van je opleiding in het buitenland hebt gevolgd.” Hiertoe worden steeds meer afspraken gemaakt met andere instellingen.

Momenteel is ‘kennisvalorisatie’ een toverwoord – het benutten van wetenschappelijke kennis voor de praktijk en maatschappelijk engagement. Jansen is er trots op dat dit voor de PThU eigenlijk heel gewoon is, waardoor het misschien wat onderbelicht blijft. Als voorbeeld heeft ze het breder nascholingsaanbod dat predikanten wordt geboden. Maar ook direct inspelen op kerkelijke of maatschappelijke vraagstukken gebeurt. Jansen noemt de Pride in Amsterdam deze zomer. ,,Van de hand van collega Heleen Zorgdrager verschijnt er dan een brochure over transgender, geloof en kerk.”