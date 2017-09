Klooster Nijkleaster moet in 2020 open

Stichting Nijkleaster heeft de plannen ontvouwd voor een nieuw klooster in de omgeving van Jorwert. De presentatie vond afgelopen week plaats op Westerhûs, de boerderij midden in de weilanden tussen Jorwert, Hilaard en Bears. ,,Een plek die je moet zien en ruiken”’, aldus Gerko Last (communicatie en fondsenwerving) van Nijkleaster. ,,Pas als je het ziet, snap je het.”

Een sterk in verval zijnde monumentale boerderij die tot voor anderhalf jaar nog in bedrijf was. Voor dat gebouw een klooster kan worden, zal het grondig verbouwd en uitgebreid moeten worden. De eerste fase van het Nijkleaster Westerhûs bestaat uit het realiseren van de Kleasterboerderij, Kleaster-kamers en een Kleasterhûs (voor vaste bewoners) met basisvoorzieningen voor energie, infrastructuur en bijgebouwen. Voor deze fase is een investering geraamd op een bedrag tussen de 3,5 en 4 miljoen euro, aldus het concept-ontwikkelingsplan. In een Bidboek dat op de Nijkleasterdei op 29 oktober gepresenteerd wordt in Jorwert, treedt het bestuur met een preciezer bedrag naar buiten.

,,Wij kunnen dit niet alleen”, aldus Henk Kroes, voorzitter van Stichting Nijkleaster. ,,We zoeken sponsors, bedrijven, parochies, kerken, individuen die ons willen steunen.” Ook zullen de reguliere subsidiestichtingen benaderd worden en er komt een landelijke geldwervingsactie. Als alles volgens plan verloopt, kan in juli 2019 begonnen worden met de gedeeltelijke sloop en in oktober van dat jaar met de verbouw van de boerderij. In 2020 kunnen dan de eerste gasten worden ontvangen.

Na het overlijden van de boer die er woonde, kwam de locatie in beeld. In de afgelopen anderhalf jaar is in stilte gewerkt aan de plannen. ,,Er werd ons heel vaak naar gevraagd door onze achterban en we zijn blij dat we nu naar buiten kunnen treden”, aldus pionierpredikant Hinne Wagenaar. De stukken voor een bestemmingsprocedure zijn ingediend bij B en W van de gemeente Littenseradiel en die zullen op 25 september besproken worden in de gemeenteraad. Als er dan groen licht komt, kan een bureau aan de slag met een bestemmingsplanwijziging.

Gasten

Het bureau voor landschapsarchitecteur Noordpeil in Sneek en architectenbureau Kijlstra-Brouwer (Beetsterzwaag) hebben al plannen gemaakt voor hoe het er straks allemaal uit moet zien. Daarin is plaats ingeruimd voor twaalf gastenkamers. Ook komt er een Kleasterhûs voor twaalf permanente bewoners, die het werk van Nijkleaster zullen dragen. ,,Een communiteit, geen commune”, aldus Wagenaar. Er zijn al gesprekken gaande met zo’n vijftien personen die wel zouden willen intreden. Een divers gezelschap van alleengaanden, echtparen zonder kinderen en twee echtparen met kinderen die bij realisatie van het klooster in de tienerleeftijd zullen zijn.

Op de nieuwe locatie kunnen kloostergasten straks ,,een weekend of week” verblijven. Jorwert blijft nadrukkelijk ,,de tempel waar het reguliere werk zal worden voortgezet”.

Op het terrein is ook voorzien in de mogelijkheid voor een Kleaster-kapel, ruimte voor bijgebouwen, dieren (kippen en schapen) en een atelierruimte.